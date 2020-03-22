Corona virüsü çocuklar 10 kat daha fazla bulaştırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs korku salmaya devam ediyor. Birçok kişinin ölümüne sebep olan corona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Ölüm oranına bakıldığında corona virüsün ilk hedefinde yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar bulunuyor. Son yapılan açıklamaya göre önlem olarak 65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı getirildi.

BİNLERCE İNSANI HAYATTAN KOPARDI

Coronavirüs, dünyaya korku yaydı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Bu öldürücü virüsle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. En çok dikkat çekeni ise virüsün söylenildiği gibi hayvanlardan bulaşmadığı, laboratuvar ortamında yaratıldığıydı.