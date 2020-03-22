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virüsü 10 kat daha fazla bulaştırıyor

tedbirler alınmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Tüm dünyayın etkisi altına alan ve hızla yayılan virüse karşı uzmanlar yeni bir açıklama yaptı. Daha önce yapılan açıklamalarda corona virüse karşı insanların taşıyıcı olabildikleri belirtilmişti. ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı , salgınla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. , virüsten etkilenmiyor. Ancak gizli taşıyıcı olduklarından virüsü 10 kat daha fazla bulaştırıyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 10:31 ABONE OL
Corona virüsü çocuklar 10 kat daha fazla bulaştırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korku salmaya devam ediyor. Birçok kişinin ölümüne sebep olan tedbirler alınmaya devam ediyor. Ölüm oranına bakıldığında virüsün ilk hedefinde yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar bulunuyor. Son yapılan açıklamaya göre önlem olarak 65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı getirildi.

BİNLERCE İNSANI HAYATTAN KOPARDI

Coronavirüs, dünyaya korku yaydı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Bu öldürücü virüsle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. En çok dikkat çekeni ise virüsün söylenildiği gibi hayvanlardan bulaşmadığı, laboratuvar ortamında yaratıldığıydı.

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Corona virüsü çocuklar 10 kat daha fazla bulaştırıyor
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