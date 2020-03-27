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salgınına karşı takmak yanlış!

Tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Birçok işe ya da gıda alışverişi yapmaya giderken ve kullanmayı tercih ediyor. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, eldiven kullanmanın koruyucu olmadığı gibi virüsün daha çok yayılmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü eldiven el temizliğine engel olur. Bir yüzeyden alınan virüsü sonradan dokunulan her yere yayma riskini artırır. Eldiven kullanmak yanlış güvenlik hissi verir" dedi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 16:53 ABONE OL
Corona virüs salgınına karşı eldiven takmak yanlış!

DOKTOR, HEMŞİRE VE SAĞLIK MEMURLARININ MUTLAKA TAKMASI GEREK

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüse yakalanmamak için bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Koronavirüs günlerinde sağlık çalışanlarının kullanmasının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Yalçın, eldiveni korona virüsle ilgili enfeksiyon şüphesi olan hastalarla temas edildiğinde sağlık çalışanlarının bone, galoş ve diğer koruyucu giysilerle birlikte kullanması gerektiğini, bu hastalara hizmet verirken doktor, hemşire ve sağlık memurlarının mutlaka takması gerektiğini söyledi.

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Corona virüs salgınına karşı eldiven takmak yanlış!
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