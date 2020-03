Kelle paça virüsle savaşmaz obeziteye sebep olur

Sadece ülke olarak değil, tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, koronavirüs karantinasında bağışıklığı güçlendirmenin yollarını anlattı…Kelle paça çorbasının virüsle savaşmada hiçbir faydası yoktur. Aksine çok içilirse, içerdiği yüksek yağ miktarı nedeniyle damar sertliği oluşturarak hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve obeziteye yol açabilir. Kelle paça çorbası çok isteniyorsa haftada bir kez içilebilir. İçerdiği yağ sebebiyle kısa süreli, geçici bir enerji artışı sağlar.Virüse karşı vücudumuzda bağışıklığımızı artırmada yardımcı olacak sebzelerin başında sarımsak gelir. Sonra soğan, kış sebzelerinden lahana, karnabahar, brokoli, pırasa gibi kükürtten zengin gıdalar, zencefil, zerdeçal, kırmızıbiber ve karabiber, probiyotikten zengin ev yapımı kefir, ev yoğurdu, turşu, tüm yeşil taze sebzeler, C vitamininden zengin narenciyeler (greyfurt, portakal, limon), evde yapılmış taze limon suyu ve bal bağışıklığı güçlendirir. İçinde hastalık yapan mikrop ve virüs üretmeyen üç gıda; kefir, yoğurt ve hakiki baldır.Evdeki hareketsiz ortamda kilo alma riskimiz yüksek olduğundan karbonhidrat ve yağ tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle imkanlar doğrultusunda taze sebze ve meyveleri tercih etmeliyiz. Fazla aldığımız ve ev ortamında yakamayacağımız yüksek kalorili gıdalardan kaçınmamız gerekir. Bunun yerine metabolizmamızı hızlandırıcı C vitamininden zengin gıdalar, turp, maydanoz gibi sebzeleri daha ağırlıklı tüketmeliyiz. Yüksek karbonhidratlar, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Proteinden zengin mantar, peynir, süt, balık, yumurta, selenyumdan ve çinkodan zengin deniz ürünlerini tercih etmemiz gerekir. Çinkodan zengin gıdalar kırmızı et, ceviz, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, süttür.Dışarıdan eviçine giren herşeyden virüs girebileceğinden,busebzeleri büyük birkapta 4-5 kez iyiceyıkamalıyız. Heryıkamada kabınaltına bakıp hiçbirtortu, çamur kalmadığındaneminolmalıyız. İsteyen30 dakika sirkelisuda bırakabilir.Sirke antiseptiktir.İki litrelik suya birbardak sirke yeterlidir.Tarihte vebasalgınından korunmadasirke hayatkurtarıcı olmuştu.