Kelle paça virüsle savaşmaz obeziteye sebep olur

Sadece ülke olarak değil, tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, koronavirüs karantinasında bağışıklığı güçlendirmenin yollarını anlattı…
Herkesin en çok merak ettiği şey; kelle paça çorbası içilerek koronavirüs ile savaşmak mümkün olabilir mi?
Kelle paça çorbasının virüsle savaşmada hiçbir faydası yoktur. Aksine çok içilirse, içerdiği yüksek yağ miktarı nedeniyle damar sertliği oluşturarak hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve obeziteye yol açabilir. Kelle paça çorbası çok isteniyorsa haftada bir kez içilebilir. İçerdiği yağ sebebiyle kısa süreli, geçici bir enerji artışı sağlar.
DOĞAL BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİLER
Virüslere karşı bağışıklığımızı güçlendirmek için neler faydalı olabilir?
Virüse karşı vücudumuzda bağışıklığımızı artırmada yardımcı olacak sebzelerin başında sarımsak gelir. Sonra soğan, kış sebzelerinden lahana, karnabahar, brokoli, pırasa gibi kükürtten zengin gıdalar, zencefil, zerdeçal, kırmızıbiber ve karabiber, probiyotikten zengin ev yapımı kefir, ev yoğurdu, turşu, tüm yeşil taze sebzeler, C vitamininden zengin narenciyeler (greyfurt, portakal, limon), evde yapılmış taze limon suyu ve bal bağışıklığı güçlendirir. İçinde hastalık yapan mikrop ve virüs üretmeyen üç gıda; kefir, yoğurt ve hakiki baldır.
İnsanlar evde sürekli kek, pasta, börek yapıyorlar, makarna, pilav tüketiyorlar. Bunun ne gibi bir sonucu olacak?
Evdeki hareketsiz ortamda kilo alma riskimiz yüksek olduğundan karbonhidrat ve yağ tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle imkanlar doğrultusunda taze sebze ve meyveleri tercih etmeliyiz. Fazla aldığımız ve ev ortamında yakamayacağımız yüksek kalorili gıdalardan kaçınmamız gerekir. Bunun yerine metabolizmamızı hızlandırıcı C vitamininden zengin gıdalar, turp, maydanoz gibi sebzeleri daha ağırlıklı tüketmeliyiz. Yüksek karbonhidratlar, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Proteinden zengin mantar, peynir, süt, balık, yumurta, selenyumdan ve çinkodan zengin deniz ürünlerini tercih etmemiz gerekir. Çinkodan zengin gıdalar kırmızı et, ceviz, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, süttür.
SEBZELERİ SİRKELİ SUDA 30 DAKİKA BEKLETİN
Marul, maydanoz, dereotu gibi sebzelerden evimize virüs gelir mi? Sebzeleri, aldığımız gıdaların paketlerini sirkeli su ile yıkamak çözüm mü?
Dışarıdan ev
içine giren her
şeyden virüs girebileceğinden,
bu
sebzeleri büyük bir
kapta 4-5 kez iyice
yıkamalıyız. Her
yıkamada kabın
altına bakıp hiçbir
tortu, çamur kalmadığından
emin
olmalıyız. İsteyen
30 dakika sirkeli
suda bırakabilir.
Sirke antiseptiktir.
İki litrelik suya bir
bardak sirke yeterlidir.
Tarihte veba
salgınından korunmada
sirke hayat
kurtarıcı olmuştu.