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Kelle paça virüsle savaşmaz obeziteye sebep olur

Kelle paça çorbasının virüsle savaşmada hiçbir faydası yoktur. çok tüketilirse içerdiği yüksek yağ miktarı nedeniyle damar sertliği oluşturarak hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve obeziteye yol açabilir

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN Sağlık
Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Kelle paça virüsle savaşmaz obeziteye sebep olur
Sadece ülke olarak değil, tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, koronavirüs karantinasında bağışıklığı güçlendirmenin yollarını anlattı…
Herkesin en çok merak ettiği şey; kelle paça çorbası içilerek koronavirüs ile savaşmak mümkün olabilir mi?
Kelle paça çorbasının virüsle savaşmada hiçbir faydası yoktur. Aksine çok içilirse, içerdiği yüksek yağ miktarı nedeniyle damar sertliği oluşturarak hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve obeziteye yol açabilir. Kelle paça çorbası çok isteniyorsa haftada bir kez içilebilir. İçerdiği yağ sebebiyle kısa süreli, geçici bir enerji artışı sağlar.

DOĞAL BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİLER

Virüslere karşı bağışıklığımızı güçlendirmek için neler faydalı olabilir?
Virüse karşı vücudumuzda bağışıklığımızı artırmada yardımcı olacak sebzelerin başında sarımsak gelir. Sonra soğan, kış sebzelerinden lahana, karnabahar, brokoli, pırasa gibi kükürtten zengin gıdalar, zencefil, zerdeçal, kırmızıbiber ve karabiber, probiyotikten zengin ev yapımı kefir, ev yoğurdu, turşu, tüm yeşil taze sebzeler, C vitamininden zengin narenciyeler (greyfurt, portakal, limon), evde yapılmış taze limon suyu ve bal bağışıklığı güçlendirir. İçinde hastalık yapan mikrop ve virüs üretmeyen üç gıda; kefir, yoğurt ve hakiki baldır.
İnsanlar evde sürekli kek, pasta, börek yapıyorlar, makarna, pilav tüketiyorlar. Bunun ne gibi bir sonucu olacak?
Evdeki hareketsiz ortamda kilo alma riskimiz yüksek olduğundan karbonhidrat ve yağ tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle imkanlar doğrultusunda taze sebze ve meyveleri tercih etmeliyiz. Fazla aldığımız ve ev ortamında yakamayacağımız yüksek kalorili gıdalardan kaçınmamız gerekir. Bunun yerine metabolizmamızı hızlandırıcı C vitamininden zengin gıdalar, turp, maydanoz gibi sebzeleri daha ağırlıklı tüketmeliyiz. Yüksek karbonhidratlar, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Proteinden zengin mantar, peynir, süt, balık, yumurta, selenyumdan ve çinkodan zengin deniz ürünlerini tercih etmemiz gerekir. Çinkodan zengin gıdalar kırmızı et, ceviz, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, süttür.

SEBZELERİ SİRKELİ SUDA 30 DAKİKA BEKLETİN

Marul, maydanoz, dereotu gibi sebzelerden evimize virüs gelir mi? Sebzeleri, aldığımız gıdaların paketlerini sirkeli su ile yıkamak çözüm mü? Dışarıdan ev içine giren her şeyden virüs girebileceğinden, bu sebzeleri büyük bir kapta 4-5 kez iyice yıkamalıyız. Her yıkamada kabın altına bakıp hiçbir tortu, çamur kalmadığından emin olmalıyız. İsteyen 30 dakika sirkeli suda bırakabilir. Sirke antiseptiktir. İki litrelik suya bir bardak sirke yeterlidir. Tarihte veba salgınından korunmada sirke hayat kurtarıcı olmuştu.

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Kelle paça virüsle savaşmaz obeziteye sebep olur
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