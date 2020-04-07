Salgın döneminde lens takmayın rimel sürmeyin

Ağız, burun ve gözden damlacıklar ve virüs teması yoluyla bulaşabilen koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için gözlerimiz için de tedbirler almalıyız. Veni Vidi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal, göz sağlığımızı korumanın yollarını anlattı…Koronavirüs gözlerde konjonktivit (kırmızı göz) yaparak ilk semptom olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle eğer gözünüzde kızarıklık, sulanma ve şişlik varsa dikkatli olmalısınız; bu, koronavirüs için ilk belirti olabilir.Kırmızı göz ile başvuran hastalarda öksürük ve ateş bulguları da varsa koronavirüs akla gelmelidir.Konjonktivit olan COVID-19 pozitif hastaların gözyaşında da virüs tespit edilmiştir; yani virüs gözyaşı ile de bulaşabilir.Bu nedenle özellikle bu dönemde ortak kişisel eşya kullanmayın. Özellikle sık yapılan hata, makyaj malzemelerinin ortak kullanılmasıdır, bu süreçte makyaj yapmayın.Evde havlularınızı ayrı kullanın.Hijyen probleleri ve göze takıldığında yapabileceği ovuşturma hissi nedeniyle bu süreçte kontakt lens takılması önerilmez, gözlük takmak daha güvenlidir.Gözlük, göz önünde bir bariyer oluşmasını sağlar. Gözlük kullanmıyorsanız, kalabalık yerlere gidecekseniz güneş gözlüğü takmanız bile bariyer etkisi yapar.Özellikle sağlık çalışanlarının koruyucu gözlükler takması şarttır.Kronik göz rahatsızlıklarınız varsa ve göz damlası kullanıyorsanız, ellerinizi mutlaka öncesinde ve sonrasında yıkayıp aynı dozda kullanmaya devam edin.Evlere kapandığımız bu günlerde dijital aletler elimizden düşmüyor. Bu süreçte olabilecek problemlere karşı kendimizi korumalıyız. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar mesafesi gözümüze çok yakındır ve odaklandığımız zaman göz kırpma sayımız düşer.Ayrıca kapalı ortamlarda nem dengesi bozulur, ortam kuru ve havasız olursa göz kuruluğu artar göz enfeksiyonlara açık hale gelir.Bunların sonucunda batma, yanma, kızarıklık ve sulanma ile başlayan görmede bulanıklığa sebep olan birçok şikayet ortaya çıkar.Her 20 dakikada 20 saniye ara verip uzağa bakma kuralını unutmadan göz kırpmak için özel çaba sarf etmeliyiz.Odalarımızı havalandırıp bol su içmeliyiz.Eğer göz kuruluğu hastalığınız önceden de varsa, suni gözyaşı ve omega-3 desteklerinden faydalanabilirsiniz.