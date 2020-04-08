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Göz hastalıkları uzmanından uyarısı! Gözlerden de bulaşıyor; belirtileri ise...

Ülkemizde 727 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gözden de bulaşabilir mi? açıklamalarında bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Rahmi Duman; corona virüsün ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da bir uzmanın N95 maskesi olmadığı için gözünden virüs kaptığını, zatürre şikayetinden önce corona şikayetleri olduğunu belirtti. Damlacık yoluyla bulaştığı bilinen corona virüsün gözden de bulaştığına dair bu iddianın detayları haberimizde...

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 8.4.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 10:00 ABONE OL
Göz hastalıkları uzmanından son dakika corona virüs uyarısı! Gözlerden de bulaşıyor; belirtileri ise...

Corona virüsle ilgili haberleri peş peşe geliyor! İHA'nın aktardığı bilgilere göre Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman; yeni tip koronavirüsün gözleri hedef aldığını ifade etti. Gözde kızarıklık oluşumunun ilk başvuru şikayeti olarak bilindiğini ifade eden Dr. Duman; yapılan bir çalışmada "Çin'de Covid-19 hastalığı laboratuvar testi ile kesinleşmiş bin 99 hastanın 9'unda göz damarlarında genişleme ve belirginleşme (konjonktival konjesyon) ilk bulgu olarak (zatürre gelişmeden önce) tespit edilmiştir. Bu da göz hekimlerinin enfekte hastayı ilk muayene eden sağlık çalışanı olabileceği anlamına gelmektedir" dedi.

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Göz hastalıkları uzmanından son dakika corona virüs uyarısı! Gözlerden de bulaşıyor; belirtileri ise...
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