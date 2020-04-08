Göz hastalıkları uzmanından son dakika corona virüs uyarısı! Gözlerden de bulaşıyor; belirtileri ise...

Corona virüsle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor! İHA'nın aktardığı bilgilere göre Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman; yeni tip koronavirüsün gözleri hedef aldığını ifade etti. Gözde kızarıklık oluşumunun ilk başvuru şikayeti olarak bilindiğini ifade eden Dr. Duman; yapılan bir çalışmada "Çin'de Covid-19 hastalığı laboratuvar testi ile kesinleşmiş bin 99 hastanın 9'unda göz damarlarında genişleme ve belirginleşme (konjonktival konjesyon) ilk bulgu olarak (zatürre gelişmeden önce) tespit edilmiştir. Bu da göz hekimlerinin enfekte hastayı ilk muayene eden sağlık çalışanı olabileceği anlamına gelmektedir" dedi.