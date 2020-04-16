Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü yendi

İLK İKİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI AMA...

Yoğun bakım sürecinde duygularını böyle anlatmıştı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu. Şimdi yeniden yürüme çabalarında. Çok ağır geçirdiği Covid enfeksiyonuna bir ay önce yakalandı. Ülkemizde henüz Covid-19 vakalarının resmi olarak tanı konulamayan o günlerde, Covid enfeksiyonu açısından en çok risk altında olan gruptaydı ve nihayetinde hastalarından Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'na da sirayet etmişti virüs.

Corona virüsü hastalığını yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı | Video

16 Mart gecesi yüksek ateş şikayeti ve halsizlik baş gösterince kendisinde de olduğunu hissetti ve valizini hazırlayıp hastaneye bu kez kendisi 'hasta' olarak gitti; muhtemel Covid şüphesiyle yatışı yapıldı. İlk iki testi negatif çıktı ama hastalığının 11. gününde pozitif çıkınca Covid-19 olduğuna yönelik kesin tanı kondu ve zorlu tedavi sürecinde o günlerde protokolde yer alan plazmaferez (kanın tümden yenilenmesi) ve kök hücre dahil her türlü, en güçlü tedaviler uygulandı.