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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. koronavirüsü yendi

Türkiye’de Covid-19’a ilk yakalanan hekimlerden... Kendini hastalarına şifa vermeye adamış Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , 17 Mart’ta doktor olarak değil, bu kez hastaneye hasta olarak girdi. Yaklaşık 1 aylık çok zorlu tedavi sürecini geride bırakıp taburcu olurken bile ‘yüzyılın sağlık olayı’ diye tanımladığı pandemi sürecinde ‘hastaların tedavisine katkı sağlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını’ söylüyor. Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüse ilk yakalandığı anları, çok zorlu geçen tedavi sürecini anlattı, önemli mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:01 ABONE OL
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü yendi

İLK İKİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI AMA...

Yoğun bakım sürecinde duygularını böyle anlatmıştı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. . Şimdi yeniden yürüme çabalarında. Çok ağır geçirdiği Covid enfeksiyonuna bir ay önce yakalandı. Ülkemizde henüz Covid-19 vakalarının resmi olarak tanı konulamayan o günlerde, Covid enfeksiyonu açısından en çok risk altında olan gruptaydı ve nihayetinde hastalarından Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'na da sirayet etmişti virüs.

Corona virüsü hastalığını yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı | Video

16 Mart gecesi yüksek ateş şikayeti ve halsizlik baş gösterince kendisinde de olduğunu hissetti ve valizini hazırlayıp hastaneye bu kez kendisi 'hasta' olarak gitti; muhtemel Covid şüphesiyle yatışı yapıldı. İlk iki testi negatif çıktı ama hastalığının 11. gününde pozitif çıkınca Covid-19 olduğuna yönelik kesin tanı kondu ve zorlu tedavi sürecinde o günlerde protokolde yer alan plazmaferez (kanın tümden yenilenmesi) ve kök hücre dahil her türlü, en güçlü tedaviler uygulandı.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü yendi
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