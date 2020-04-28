Bahar alerjilerinin sebebi histamin olabilir

Histamin etkisinin en çok göze çarptığı yer bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Güngör, "Histaminik etki ise, vücudumuz dışarıdan bir saldırıya maruz kaldığında bağışıklık sisteminin alarm vermesidir. Bu etki, vücudun doğal bağışıklık yanıtının bir parçası olup histamin görevini yerine getirdikten sonra enzimler tarafından yıkılarak etkisizleştirilir. Eğer bir nedenle histamin yıkılamazsa birikmeye başlar ve histamin intoleransı denen durum ortaya çıkar. Histamin intoleransı belirtileri; baş ağrısı, hipertansiyon, aritmi, bulantı, kusma, yorgunluk, ödem, mide ağrı/krampları olabilir'' dedi.

Vücudumuzda üretilen histamine ek olarak, yediğimiz gıdalarında pek çoğunun değişik yollardan vücudumuzdaki histaminin artışına neden olduğunu belirten Güngör, "Bu gıdaların bazıları doğal histamin içerir, bazıları ise histamin salınmasına neden olur ya da histamini parçalayan enzimi (DAO) bloke eder. Eğer histamin intolerans testi yaptırdıysanız ve doktorunuzdan histamin intoleransı tanısı aldıysanız semptomlar azalana dek; mayalı gıdalar, işlenmiş/tütsülenmiş et ürünleri, avokado, patlıcan, ıspanak, domates gibi sebzeler, turunçgiller ve kuru meyveler, kuruyemişler gibi histaminden zengin besinler ile çikolata, çay vb. besinleri diyetinizden çıkarmanız ve bol su içmeniz önerilir'' ifadelerini kullandı.