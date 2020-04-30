CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ SON DAKİKA: Remdesivir ilacı corona tedavisinde pozitif etki yarattı! Remdesivir nedir?

Salgın ilk ortaya çıktığı zamanlarda pek çok ilacın tedavi edebileceğine yönelik araştırmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Son olarak remdesivir ilacının yapılan klinik testler sonucunda olumlu etkisi olduğuna dair belirtiler açıklandı. Yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirtti. Hal böyle olunca ilaca dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Buna göre; remdesivir nedir, corona tedavisine etkisi nedir? İşte corona virüsü tedavisinde son dakika gelişmesine dair detaylar!

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞME: REMDESİVİR İLACI POZİTİF ETKİ YARATTI!

Corona virüsü tedavisine yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Remdesivir ilavının corona tedavisi üzerinden olumlu etki yarattığı ortaya çıktı. Buna göre; remdesivir ilacı nedir?

İşte corona virüsü tedavisine yönelik son dakika gelişmeleri ve remdesivir ilacı...