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TEDAVİSİ : ilacı corona tedavisinde pozitif etki yarattı! ?

salgınına yönelik gelişmeleri yakından takip edilirken özellikle corona tedavisi ve aşı çalışmalarındaki son durum merak ediliyor. Ülkemizde görülmesinden bu yana pek çok tedavi ve aşı çalışmalarına yönelik sonuçlar ortaya çıksa da son olarak ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , Kovid-19 virüsünün tedavisi için yapılan klinik testlerde alınan sonuçların "oldukça iyi haberler" taşıdığını bildirdi. ilacının bu durum üzerinde pozitif etkisi olduğu belirtilirken hastaların yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiği belirtildi. Hal böyle olunca internet üzerinden "?" şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Buna göre; remdesivir ilacının corona virüsü tedavisinde etkisi nedir? İşte son dakika koronavirüs haberine ilişkin detaylar!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 10:58 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ SON DAKİKA: Remdesivir ilacı corona tedavisinde pozitif etki yarattı! Remdesivir nedir?

Salgın ilk ortaya çıktığı zamanlarda pek çok ilacın tedavi edebileceğine yönelik araştırmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Son olarak ilacının yapılan klinik testler sonucunda olumlu etkisi olduğuna dair belirtiler açıklandı. Yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirtti. Hal böyle olunca ilaca dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Buna göre; , corona tedavisine etkisi nedir? İşte tedavisinde gelişmesine dair detaylar!

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞME: REMDESİVİR İLACI POZİTİF ETKİ YARATTI!

Corona virüsü tedavisine yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Remdesivir ilavının corona tedavisi üzerinden olumlu etki yarattığı ortaya çıktı. Buna göre; nedir?
İşte corona virüsü tedavisine yönelik son dakika gelişmeleri ve remdesivir ilacı...

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CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ SON DAKİKA: Remdesivir ilacı corona tedavisinde pozitif etki yarattı! Remdesivir nedir?
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