Hamilelikte 17. Hafta: 17 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelik döneminde, bebeğin vücudu gelişim halinde olduğu için doğal olarak anneye de bazı değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu değişimlere örnek olarak anne adayları dengesiz hissetmeye başlamış olabilirler. Bununla birlikte gözlerinizde kuruluk hissi oluşabilir. Bu durumda doktorunuza gerekli şikâyetlerinizi dile getirerek gerekli ilaçları alarak tedavi olabilirsiniz. Ayrıca korkulan bir diğer konu ise kilo almadır. Hamilelik sürecinde kilo alma durumu gayet normaldir. Tek yapılması gereken alınan kiloların sağlıklı besinlerle alınmasıdır. İşte 17 haftalık gebelik gelişimi ile ilgili ayrıntılar…

17 HAFTALIK GEBELİK BOYU

Bebeğiniz öncelikle her geçen gün gücüne güç katmaktadır. 17. Hafta fiziksel olarak daha çok gelişim göstermeye başlar. Yağ dokusu adı verilen yapı bebeğinizde gelişerek bebeğinizin vücudunun sıcak kalmasını sağlar. Ayrıca enerji verici olarak bir numarada yer alan yağ molekülü sayesinde metabolizması da hızlanmaya başlar. Bebeğiniz yaklaşık olarak 17 cm boyunda ve 141 gram ağırlığa ulaşmıştır.

17 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Genellikle bilimsel olarak hamilelik olaylarında bebek hafta olarak ifade edilse de anne adayları ay olarak bebeğinin kaç aylık olduğunu merak etmektedirler. Eğer bebeğiniz tam olarak 17 hafta 1 günlük ise 4 aylık hamilesiniz demektir.

Hamilelikte 16. Hafta: 16 Haftalık Gebelik Gelişimi

17 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Bebeğin cinsiyeti bazı aileler için büyük merak konusudur. Uzmanlar daha çok 18. Hafta da bebeğin cinsiyeti belirginleşmeye başlar dese de bebek gelişimi bebekten bebeğe değiştiği için 17 haftalık bebeğin cinsiyeti belirlenebilir. Kızını olacaksa eğer uterus ve vajina çevresinde özel bir küme oluşabilmektedir. Erkek bir çocuk sahibi olacaksanız ise penis şekillenmiş ve prostat oluşmaya başlamıştır. Bu gelişmelerde testosteron hormonu erkeklerin gelişimde büyük önem teşkil etmektedir.

17 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ HİSSEDİLİR Mİ?

17. Haftada bebeğinizde gelişen en önemli doku yağ doku olduğu için bebeğin vücut ısısı yeni yeni dengelenmeye başlıyor demektir. Ayrıca yağ doku en çok enerji veren yapı olduğu için de bebeğin hareketlenmesinde büyük öneme sahiptir. Ayrıca bebeğin sinir sistemi de daha yeni geliştiği için bebeklerin 17. Hafta da hareketlerinin hissedilme ihtimali küçük de olsa vardır. Fakat bebek hareketleri hissedilmemesi sorun teşkil etmemektedir. Bazı anne adayları 22. Ve 26. Haftaya kadar bebek hareketlerini hissedebilmektedir.

17 HAFTALIK GEBELİKTE ANNE KARNI

Hamilelik sürecinde bebeğinizin gelişimiyle beraber sizde de bazı değişiklikler meydana gelebilir. Öncelikle cildinizde bazı değişiklikler meydana gelebilir. Vücudunuz hamilelik sürecine uyum sağlamak için göğüs ve karın bölgesini esnetecektir. Bu durumun yan etkisi olarak bazı kaşıntılar ortaya çıkabilir. Bu duruma karşılık özel kremler alarak kaşıntıları önleyebilirsiniz. Bu sürecin devamında yüzünüzde koyulaşan ve kahverengi olan noktalar belirebilir. Bu noktalar hamilelik yüzünden doğal olarak damarların genişlemesinden kaynaklanmaktadır ve doğum sonrasında kaybolurlar.

Hamilelikte 15. Hafta: 15 Haftalık Gebelik Gelişimi - Cinsiyet Belli Olur mu, Bebeğin Hareketi Hissedilir mi?