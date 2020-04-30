Hamilelikte 18. Hafta: 18 Haftalık Gebelik Gelişimi

Öncelikle bebeğiniz bir kızsa, yaklaşık 18. Hafta da döl yatağı ve rahmi oluşumunu yavaş yavaş tamamlamaya başlar. Eğer bir oğlunuz olacaksa genital bölgesi fark edilebilir düzeye gelmeye başlar. 18. Haftada en çok gelişen yetenek ise esneme yeteneğidir. Bazı refleksleri artık sinir sisteminin gelişmesi ile gelişmeye başlar ve kalıcı refleksleri oluşmaya başlar. Bebeğin kulakları ise son formunu yavaş yavaş almaya başlamaktadır. Ultrasonda bebeğin görüntüsünü izlerken esneme gibi bazı hareketleri gözünüze takılabilir. 18 haftalık gebelik gelişimi ile ilgili tüm detaylar…

18 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Bebeğiniz 18. Haftaya ulaşmış bulunuyorsa artık bazı değişiklikler yaşanmaya başlanmış demektir. Özellikle cinsiyet anlamında karakteristik özelliklerini bebek yavaş yavaş tamamlamaya başlar. Bebeğiniz 18. Haftada yaklaşık olarak 14 cm boyunda olur. Kütlesi ise 200 gram civarındadır. Bu değerler gelişimine ve bazı kalıtsal özelliklere göre değişebilir fakat ortalama değerler bunlardır.

18 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Anne ve babalar çocuklarının gelişimini takip ederken kaç aylık olduğunu merak etmektedirler. Genel olarak gebelik hafta ile belirtildiği için kaç aylık olduğu bazen hesaplanamayabilir. Bebeğiniz tam 18 haftalık ise yaklaşık 126 günlük yani 4 ay 6 günlük bir bebeğiniz bulunmaktadır.

18 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Bebeğin erkek mi kız mı olacağı anne ve babalar tarafından en çok merak edilen konulardandır. Bebeğin cinsiyetinin artık yavaş yavaş belirlendiği haftalar genellikle 18. ve 19. Haftalardır. Bebek kızsa rahimi son oluşumlarını tamamlamış olur. Bebeğiniz eğer erkek ise genital bölgesi son oluşumlarını tamamlar. Bu ayki randevunuzda gittiğinizde bebek eğer erkekse 18.haftada rahatlıkla cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenebilirsiniz. Fakat bebek kızsa gelişimine göre farklılık gösterebilir. Genelde genital bölgesi artık oluşsa bile orada bulunan kordon yüzünden bu hafta tam belli olmayabilir. Genel olarak 18. Haftaya ulaşmış bebeğiniz cinsiyet ile ilgili merakınız giderecektir.

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18 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

Bebeğiniz 18. Haftaya ulaşmışsa sinir sistemi artık yavaş yavaş gelişmeye başlamış demektir. Omurilik ve beyninin yani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle beraber refleks yönetimine başlamıştır. İnsanlarda kalıcı olan hıçkırma, öksürme, yutma, esneme gibi özellikleri bu dönemde oluşmaya başlar. Sinir sistemi hücreleri olan nöronların üzerinde protein yapılı miyelin kılıf adı verilen bazı yapılarda bu dönemde oluşmaya başlar. Bu yapı sinir iletimini hızlandırarak merkezi ve çevresel sinir sistemi arasındaki etkileşimi arttırarak bebeğin tat alma, koku alma, görme, tepkilere cevap oluşturma, hafıza, istemli kas hareketleri gibi bazı özelliklerini artık yapabilir hale gelmeye başlar. Ayrıca bu 18. Haftadaki randevunuzda Ultrason ile hıçkırık atışına bile denk gelebilirsiniz.

18 HAFTALIK GEBELİKTE KAÇ KİLO ALINMALI?

Hamilelik sürecinde hamile kadınların en çok dikkat ettiği konulardan biri de kilo kontrolüdür. Bu hamilelik sürecinde artık kendinize bir beslenme düzeni oluşturmanız gerekmektedir. Aşerme sırasında gereksiz kilo alımları yaratan abur cuburlar yerine, kendinizi besin değeri yüksek olan aparat yiyeceklere yönlendirin. Kola, şekerleme ve cips gibi sağlıksız yiyeceklerden artık kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. Canınız aşırı bir şekilde abur cubur çektiği zaman şekerli meyveler ile kendinizi yatıştırmanız gerekmektedir. 18 Haftalık gebelikte ise yaklaşık günlük 2000 kalori ihtiyacınızın üzerinde 300 kalori daha alarak kilo almaya başlayabilirsiniz. Eğer çok zayıf veya kiloluysanız uzmanların tavsiyesini dinlemeniz daha doğru olmaktadır. Ayrıca 18. Haftada bol miktarda omega 3 tüketerek bebeğinizin sinir sisteminin gelişimine büyük oranda katkı sağlamış olursunuz.

18. HAFTA GEBELİK ŞİKÂYETLERİ

Bebeğiniz 18. Haftada artık istemli hareketler yapmaya oldukça eğimlidir. Bu yüzden sizde bazı belirtilerin ve şikâyetlerin çıkması normaldir. Genel olarak 18. Hafta da hamile annelerin şikâyetleri şu şekildedir:

Bebek hareketleri: Bebekler artık hareket yeteneğini yavaş yavaş kazandığı için rahim duvarına minik tekmeler atarak sizi rahatsız etmeye başlayabilir.

Ani bir şekilde baş dönmesi: Hamile kadınların kalbi normal insan kalbine göre %40 daha fazla çalışır. Aynı zamanda rahminizin de büyümesiyle damarların yaptığı basınçlarla orantılı olarak ayağa kalktığınızda baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Kan şekerinizin düşmesi de baş dönmesine neden olabilir. Şekerli meyveler tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

Bacaklara kramp girmesi: Hamile kadınların bir diğer şikâyeti de bacağına kramp girdiğini iddia etmesidir. Bu durum 18. Haftada normaldir. Gece bacaklarınıza kramp girebilir. Bu yüzden gece yatmadan önde bacaklarınıza ufak esneme hareketleri yaparak kasılı kalmasını önleyebilirsiniz.

Burun Kanaması: Hamile kadınlar oldukça fazla hormon sentezlediği ve kan hacmini arttırdığı için burnun önemli birimi olan mukoza zarlarının şişmesine dene olur. Bu yüzden burunda kanama ve bazı tıkanıklıklar yaşamanız normaldir.

Bel ağrısı: Genel olarak 18. Hafta ve sonrasında bel ağrısı şikâyeti de görülmektedir. Bunun sebebi ise karnınızın büyümesi ve hormon aktivitesinin artmasıyla beraber aşağı bel bölgenizde bazı ağrılara neden olabilmektedir.

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