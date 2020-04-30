Hamilelikte 20. Hafta: 20 Haftalık Gebelik Gelişimi

Artık hamilelikte 19. Haftayı geride bırakarak 20. Haftaya girdiniz. Bu hafta sizleri neler bekliyor diye merak ediyorsunuzdur. Bebeğiniz artık dolma biber kadar oldu. 19. Hafta da bir mango meyvesi kadardı. Bu haftada sizi heyecanlandıracak bazı gelişmeler yer alacak. Bunlara teker teker değineceğiz. 20 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 20 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadar olur? Sorusunun yanıtını da ortalama olarak vereceğiz. Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan işte hamileliğin 20. Haftası…

20 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Anne adayları artık yolun yarısını bitirdi. Bebeğinize dair bilgileri daha net alabileceğiniz aşamaya geldiniz. Bu evrede en çok merak edilenlerden biri bebeğin boyudur. 20 haftalık gebelikte bebeğin boyu ortalama 14-16 cm civarındadır.

20 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN KİLOSU

Bebeğinizin boyunu öğrendikten sonra aynı zamanda kilosunu da kontroller sırasında öğrenebilirsiniz. Ortalama olarak hesaplamalara göre 20 haftalık gebelikte bebeğin kilosu 300 gramdır.

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20 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

20 haftalık gebelik 140 günlük süreye tekabül eder. Bu da 4 ay 20 günlük hamilesiniz demektir ve 5. Ayın içerisindesin demektir. İkinci trimesterin 2.ayıdır. Yani artık yolun yarısına geldiniz.

20 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

Bu hafta da bebeklerde önemli gelişmeler yaşandığını yazımızın başında belirtmiştik. Şimdi onlara değineceğiz. Bunları maddeler halinde sıralamak gerekirse:

Bebeğin beyni gelişmeye devam eder. Algılama ve tepki gösterme faaliyetleri gelişir. Bebeğiniz çevredeki seslere tepki verebilir. Anne karnındaki amniyon sıvısının ilk defa tadını alabilir

Bebeğiniz artık döner, tekme ve sarsıntılar hissedebilirsiniz. Ayrıca bebeğiniz hıçkırmaya başlar.

Bebeğinizin ilk saçları filizlenmeye başlar. Çoğu doğumdan sonra dökülse de bunlar ilk saçlardır.

Bebeğinizin burnu şekillenir. İç kulak kemikleri oluşmaya başlar.

Doğum tarihinin belli olması, doğum kusurları için test yapılabilmesi, plasentanın kontrolü, göbek bağının sağlığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

20 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Anne adaylarını en çok heyecanlandıran kısım burası. Hamilelik boyunca cinsiyetin belli olmasıyla beraber hazırlıklar başlayacak. Cinsiyet dış üreme organlarının görünmesiyle anlaşılır. Artık bebek 4 ay 20 gün olmuştur. Bu evreden sonra bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz. Bebeğiniz kız mı, erkek mi? Bu sorunun yanıtı genel olarak 20. Haftadan sonra daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.

20 HAFTALIK GEBELİKTE RAHİM BÜYÜKLÜĞÜ

20 hafta gebelikte bebeğinizin cinsiyeti kız ise rahim oluşumu tamamlanacaktır. Aynı zamanda yumurtalıklarda milyonlarca yumurta üretimi başladı. Bu haftadan sonra bebek daha düzenli büyür. 20 haftalık gebelikte rahim büyüklüğü ise göbek hizasına kadar gelir. Rahim büyüklüğü 19-20 cm olarak hesaplanmıştır. Eğer rahim büyüklüğü 28 cm civarında ise ikiz bebek gelebilir. İyi bir ultrason kontrolü şarttır.

20 HAFTALIK GEBELİKTE KAÇ KİLO ALINMALI?

20 haftada hafta olarak yarım kilo alabilirsiniz. Ay sonunda anne adaylarının 2 kiloya kadar kilo almaları doğaldır. Hatta ay sonunda 4.5 kiloya kadarda çıkabilmektedir. Düzenli kilo alımları olduğu zaman ağrı ve semptomlarda azalma görülür. Hamilelik boyunca ise 10-14 kilo arasında kilo alınması normaldir. Çok kilo alımı ise çatlaklıkların artacağı ve ağrıların artacağı anlamına gelir.

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