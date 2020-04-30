Hamilelikte 21. Hafta: 21 Haftalık Gebelik Gelişimi - Bebeğin Hareketleri Nasıl Hissedilir?

Gebeliğinizin 21. Haftasında, artık bebeğiniz sizin yapmış olduğunuz hareketlere tepki verebilecek gelişimde olmaktadır. Sizin sesiniz, kahkahanızı tanıdığı için tekmeleri ile size tepki verebilmektedir. Anne karnında bulunan bebeğiniz gelişimini büyük bir hızla tamamladığından dolayı artık bebeğinizin böbrekleri daha verimli bir şekilde çalışmaktadır ve idrarını yapmaya devam etmektedir. Bu dönemde bebeğinizin kol ve bacakları doğru bir orantıya sahiptir ayrıca bebeğinizin vücudundaki kıkırdaklar, kemik halini almaya başlamaktadır. Bebeğinizin kalp kasları oluşmakta ve gelişmekte olduğu için bebeğinizin kalbi daha güçlü bir şekilde kan pompalamaya devam etmektedir. 21 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve kilosu merak edilen bu soruları yanıtlayacağız. 21. hafta gebelik şikayetleri işte detaylar.

21 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Dünyaya gelecek olan bebeklerinin boyunu merak eden anne ve baba adayları için anne karnındaki 21 haftalık bir bebeğin boyu yaklaşık olarak 27 cm uzunluğa ulaşmaktadır. Yani orta boy bir havuç büyüklüğündedir.

21 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN KİLOSU

Havuç büyüklüğünde olan bebeğin kilosu da anne adayları tarafından merak edilmektedir. 21 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ortalama 360 gram ağırlığında olmaktadır. Bu rakamlar ortalama olduğu için doktor kontrolüne gittiğinizde daha net ortalama bir rakam alabilirsiniz.

21 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

21 haftalık gebelik kaç aylık olur diye sormakta olan anne adayları için şunu diyebiliriz ki, 21 haftalık bir gebelik toplam olarak 147 günlük gebe olmuş sayılırsınız. Buda 4 ay 27 günlük hamile olduğunuz anlamına gelmektedir. Bebeğiniz büyük bir hızla gelişmekte olduğundan dolayı, bebeğinizle ilgili kafanızda bulunan soru işaretlerini bir kenara atınız. 21 haftalık gebelikte bebek hareketleri nasıl hissedilir diye soracak olursanız eğer bebeğinizin boyu yaklaşık 26 – 30 cm boyunda olduğundan dolayı bebeğin hareketlerini anne adayı artık yavaş yavaş hissedebilir. Bebeğiniz de sizi hissedebilir. Hafif kasılmalar hissedebilirsiniz. Ufak ufak tekme hareketleri de görülebilir. Karnınızda bir anda batma hissi gibi bir acı hissedebilirsiniz. Merak etmeyin bu bebeğinizin tekmesi. O acı daha çok size mutluluk verecek olandır.

21 HAFTALIK GEBELİKTE KAÇ KİLO ALINMALI?

21 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı diye merak eden anne adayları için şunu diyebiliriz ki bu dönemde anne karnındaki bebeğin büyümesi ile beraber anne adayı da hızlı bir şekilde kilo almaya başlamaktadır. Anne adayı yaklaşık olarak bu haftalarda 4.5 ila 6,3 kg arasında kilosu artmış olmaktadır.

21. HAFTA AYRINTILI ULTRASON

21. Haftaya girmeniz ile beraber artık her hafta doktorunuza giderek büyük bir heyecan ile gelmesini beklediğiniz bebeğinizin görüntüsüne bakabilirsiniz. Doktorunuza gittiğiniz zaman 21. hafta ayrıntılı ultrason görüntüsüne kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bebeğinizin gözlerini, cinsiyetini, boyunu ve merak ettiğiniz tüm görüntüsüne ulaşabilirsiniz

21. HAFTA GEBELİK ŞİKAYETLERİ

Anne adayı gebeliğinin 21. Haftasına girdiği zaman, bebeği ve kendisi artık daha rahat ve enerjik durumda olmaktadır. Bu haftalar ne kadar rahat olsa da maalesef ki anne karnında bulunan bebek hızlı bir şekilde büyümesinden dolayı bu hafta itibariyle, anne adaylarında ödem şikayetleri oluşabilir. Genellikle, el ve bacaklarda oluşan ödemler, anne adaylarını rahatsız edebilir. Bu ödemler oluşmaması için yavaş hareketler ile spor yapmalısınız. Hafif yürüyüşler yapıp, temiz hava alınız ayrıca bol bol su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz. Bu şekilde vücudunuzda oluşmakta olan varis, ödem gibi şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz ayrıca bebeğini içinde daha sağlıklı bir aktivite olmuş olur.