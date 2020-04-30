Hamilelikte 19. Hafta: 19 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 18. Haftayı geride bıraktınız artık 19. Haftaya girdiniz. Bebeğiniz büyük bir mango meyvesi kadar oldu. Artık ona Mango diyebilirsiniz. 19. Hafta genel olarak bebeğiniz ürüme organlarının geliştiği evredir. Ve en çok merak edilen "19 haftalık gebelikte bebek hareketleri hissedilir mi? " Sorusu biliyoruz. Bu ve diğer merak edilen gelişim evlerini sizlerle paylaşacağız. 19 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 19 haftalık gebelikte bebeğin kilosu işte tüm ayrıntılar…
19 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU
19. haftaya ulaşan bir bebek bir Mango meyvesi kadar olduğunu söylemiştik. Bu da yaklaşık olarak 18 cm uzunluğunda diyebiliriz. Eğer yakın zamanda doktor kontrolünüz varsa yapılan ölçümler sonucu daha net bir rakam ortaya çıkacaktır.
19 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN KİLOSU
Anne adayları arasında çok merak edilen konulardan biri bebeğin kilosudur. Her hafta bebeğin kilo alımı anne adaylarını heyecanlandırmaktadır. 19 haftalık bir bebeğin ortalama kilosu 185-230 gram arasındadır. Bu rakam doktor kontrolünde daha net olarak ortaya çıkmaktadır.Hamilelikte 18. Hafta: 18 Haftalık Gebelik Gelişimi
19 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ
Artık 5 ayı geride bırakıyorsunuz ve bu evrede bebeğiniz bazı gelişimler gösterecek. Onları sıralamak gerekirse:
19 HAFTALIK GEBELİK KİLOSU
Gebeliğin 19. haftasında ortalama kilo alımı 3.5 ile 6.5 civarındadır. Bu kilonun 200-250 gramı bebeğe aittir. Plasenta ise 165 gram civarındadır. Amniyon sıvısı ise 300 gram civarında olmaktadır. Rahim ağırlığı da 300 gram olup göğüslerdeki değişimleri de göz önünde bulundurursak 180 gram diyebiliriz.
19. HAFTA GEBELİK ŞİKÂYETLERİ
Anne adaylarında 19. Hafta ile beraber bazı şikâyetlerde ortaya çıkabilmektedir. Karın büyümeye devam ederken biraz daha ağrı ve acı hissedilir. Ayaklarda şişmeler meydana gelebilir. Ayrıca baş dönmesi, bel ağrısı ve burun tıkanıklığı şikâyetleri 19. Hafta da sıklıkla görülen belirtilerdir. Tüm bunlara rağmen bebeğinizi içinizde hissetmeniz ve onun hareketlerini hissetmeniz tüm acıları unutturacaktır. İşte 19. Haftada anne adaylarındaki genel belirtiler:
19 HAFTALIK GEBELİKTE ANNE KARNI NE KADAR BÜYÜR?
Rahim 1.3 cm büyüklüğüne ulaşır. Ve kendini belli eder. 20. hafta ile beraber göbek deliğinin hizasına ulaşacaktır. Artık bu evreden sonra hamileliği saklamak mümkün olmayacaktır. Karın yeteri büyüklüğe sahip olacaktır.Hamilelikte 17. Hafta: 17 Haftalık Gebelik Gelişimi