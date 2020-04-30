Hamilelikte 19. Hafta: 19 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 18. Haftayı geride bıraktınız artık 19. Haftaya girdiniz. Bebeğiniz büyük bir mango meyvesi kadar oldu. Artık ona Mango diyebilirsiniz. 19. Hafta genel olarak bebeğiniz ürüme organlarının geliştiği evredir. Ve en çok merak edilen "19 haftalık gebelikte bebek hareketleri hissedilir mi? " Sorusu biliyoruz. Bu ve diğer merak edilen gelişim evlerini sizlerle paylaşacağız. 19 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 19 haftalık gebelikte bebeğin kilosu işte tüm ayrıntılar…

19 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

19. haftaya ulaşan bir bebek bir Mango meyvesi kadar olduğunu söylemiştik. Bu da yaklaşık olarak 18 cm uzunluğunda diyebiliriz. Eğer yakın zamanda doktor kontrolünüz varsa yapılan ölçümler sonucu daha net bir rakam ortaya çıkacaktır.

19 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN KİLOSU

Anne adayları arasında çok merak edilen konulardan biri bebeğin kilosudur. Her hafta bebeğin kilo alımı anne adaylarını heyecanlandırmaktadır. 19 haftalık bir bebeğin ortalama kilosu 185-230 gram arasındadır. Bu rakam doktor kontrolünde daha net olarak ortaya çıkmaktadır.

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19 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ

Artık 5 ayı geride bırakıyorsunuz ve bu evrede bebeğiniz bazı gelişimler gösterecek. Onları sıralamak gerekirse:

Bebekte minik tırnaklar çıkmaya başlar.

Bebeğin uyku düzeni gelişir. Daha düzenli uyur ve uyanır.

Bebek hareket ve seslere karşı uyanabilir.

Cilt gelişir. Verniks kazeoza denilen mumsu bir tabaka salgılanır.

Erkek bebekte testisler iyice şekillenir ve dış üreme organları gelişir.

Kız bebekte üreme sistemi hazırlanır. Fallop tüpleri, rahim, vajina yerli yerinde olur ve 6 milyondan fazla yumurta hücresi olur.

19 HAFTALIK GEBELİK KİLOSU

Gebeliğin 19. haftasında ortalama kilo alımı 3.5 ile 6.5 civarındadır. Bu kilonun 200-250 gramı bebeğe aittir. Plasenta ise 165 gram civarındadır. Amniyon sıvısı ise 300 gram civarında olmaktadır. Rahim ağırlığı da 300 gram olup göğüslerdeki değişimleri de göz önünde bulundurursak 180 gram diyebiliriz.

19. HAFTA GEBELİK ŞİKÂYETLERİ

Anne adaylarında 19. Hafta ile beraber bazı şikâyetlerde ortaya çıkabilmektedir. Karın büyümeye devam ederken biraz daha ağrı ve acı hissedilir. Ayaklarda şişmeler meydana gelebilir. Ayrıca baş dönmesi, bel ağrısı ve burun tıkanıklığı şikâyetleri 19. Hafta da sıklıkla görülen belirtilerdir. Tüm bunlara rağmen bebeğinizi içinizde hissetmeniz ve onun hareketlerini hissetmeniz tüm acıları unutturacaktır. İşte 19. Haftada anne adaylarındaki genel belirtiler:

Anne adaylarının burun ve yanaklarında hatta alnında da gebelik lekesi denilen koyu lekeler görülmeye başlar. Bunun nedeni hormonlardır. Merak etmeyin doğumdan sonra bunlar kaybolur.

Rahim büyüdükçe bağ dokularda harekete geçer ve esner. Bu esneme esnasında karnınızın altı kısmında ağrılar hissedebilirsiniz. Keskin bir acı hissi olur. Aniden kalkma veya duruşunuzu değiştirdiğiniz zaman ortaya çıkar.

Sırt ağrısı gebelikle beraber süregelen bir ağrıdır. 19. Haftada da sırt ağrıları artacaktır. Hormonal değişiklikler ve büyüyen rahim bunu etki eder. Ağırlık mekanizması değişime uğradığı için sırt ağrıları da ortaya çıkacaktır. Bunun için egzersizler, destekleyici kıyafetler, yakı bandı gibi önerilerde bulunabiliriz.

Burun kanaması ve burun tıkanıklığı 19. Hafta da görülebilen bir durumdur. Hormon seviyesi bu evrede yükseleceği için fazla kan üretimine neden olacaktır. Bu da burun tıkanıklığı hatta burun kanamasına yol açabilmektedir.

Baş dönmesi de gebelikte çok görülen problemlerdendir. 19. Haftada baş dönme şikâyetleri artabilir. Bunun için bol bol dinlenmelisiniz. Susuz kalmayın günde 2.5 litre su içmeniz tavsiye edilir.

19 HAFTALIK GEBELİKTE ANNE KARNI NE KADAR BÜYÜR?

Rahim 1.3 cm büyüklüğüne ulaşır. Ve kendini belli eder. 20. hafta ile beraber göbek deliğinin hizasına ulaşacaktır. Artık bu evreden sonra hamileliği saklamak mümkün olmayacaktır. Karın yeteri büyüklüğe sahip olacaktır.

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