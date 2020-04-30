Hamilelikte 23. Hafta: 23 Haftalık Gebelik Gelişimi - Bebeğin Boyu ve Kilosu Kaç Olmalı, Hareketleri Nasıldır?

Gebeliğinizin 23. Haftasında anne karnında bulunan bebeğinizin organları ve kemikleri cildinizin altından görünebilmektedir. Bebeğinizin yapmış olduğu hareketlerini kıyafetlerinizin altından görebilmeye başlayabilirsiniz. Bebeğinizin ayrıca kalp atışlarını da artık daha net bir şekilde duyabilirsiniz. Bebeğinizin kulakları gün be gün daha iyi duyabilmektedir. Ufacık sesleri bile algılayabilmektedir. Bebeğinizin cinsiyeti erkek ise bebeğinizin dış üreme organı olan testisleri karın bölgesinden aşağıya inmeye başlar, eğer ki kız bebek bekliyorsanız bebeğinizin rahmi ve yumurtalıkları bu haftalarda gelişmiş durumdadır. Anne karnında bulunan bebeğiniz annelerinin kalp atışlarını da duyabilmektedir. Bundan dolayı yeni doğan bebekleri anne kucağına verdikleri zaman sakinleşmektedir. Bebeğinizin tırnakları ve saçları bu haftalarda gelişmeye devam etmektedir. Anne karnında bulunan bebeğiniz karnınızda uyuyabilmektedir ve ayrıca uyandığı zaman hareket etmeye devam eder. Bebeğinizin gözleri anne karnında kıpır kıpır hareket etmektedir. Fakat henüz gözlerini açıp kapatmasına daha 3 hafta vardır. 23 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve kilosu merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 23 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı işte detaylar.

23 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Gebeliğinizin 23. Haftasında anne ve baba adayları bu haftaki bebekte oluşan gelişimleri merak etmektedir. Bebeğinizin dünyaya gelmesine çok az bir gün kalmış bulunmaktadır. Bu hafta anne karnınızda bulunan bebeğin boyu yaklaşık olarak 29-30 santim civarında olmaktadır. Yani demek olursak bir patlıcan boyundadır.

23 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN KİLOSU

Artık düzenli doktor kontrolleri sayesinde bebeğinizin kilosunu sizde yavaş yavaş tahmin edebilirsiniz. Çünkü bebekler hamileliğin her evresinde eşit oranda kilo olarak ilerler. 23 haftalık gebelikte bebeğin kilosu yaklaşık olarak 500 gram ağırlığındadır.

23 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Anne adaylarının gebelik dönemleri hafta hafta hesaplandığından dolayı anne adayları 23 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak etmektedirler. Şöyle diyebiliriz ki toplam 161 günlük yani 5 ay 11 günlük bir gebelik süreciniz bulunmaktadır. Bebeğiniz bu haftalarda gelişimine hızlı bir şekilde devam etmektedirler. Hayli ile bu değişimleri anne ve baba adayları görmek isterler. Anne karnında 23 haftalık bebek hareketleri şu şekildedir, genişleyen anne karnında dolayı bebeğiniz anne karnında serbest bir şekilde hareket edebilmektedir. Ayrıca bebeğiniz size tekmeler atabilir, o minicik kollarını hareket ettirebilmektedir.

23 HAFTALIK GEBELİKTE KAÇ KİLO ALINMALI?

Anne adayı gebeliğinin 23 haftalık dönemine girdiği zaman kilosunda biraz artış yaşanılabilir. Bu haftalarda yaklaşık olarak 5.5 ila 6,8 kg arasında kilo artışınız olabilir. Uzmanlar tarafından gebeliğinizdeki kilo artışını ortalama 11-14 Aralığında bir kilo alımı ile bitirmenizin daha makbul olacağını söylüyorlar. Yemeklerinizde sodyum veya tuz içeren gıdalardan uzak durmanız gerekebilir. Gıdalardan tuzlu kuru yemişler, işlenmiş veya konserve olan besinlerden uzak durarak hamileliğinizde fazla kilo almamış olursunuz. Gebeliğinizde bebek hızlı bir şekilde büyümesinden dolayı 23 haftalık gebelikte burun kanaması gibi problemler yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi annenin vücudunda artan kan basıncından kaynaklanmaktadır. Panik yapmanızı gerektirecek bir durum değildir. Bu haftalarda gebe olan anne adaylarından şeker testi yaptırmaları gerekebilir.

23 HAFTALIK GEBELİKTE ŞEKER TESTİ

23 haftalık gebelikte şeker testi gebe kadınlarda şeker hastalığını belirlenmesinden dolayı şeker yükleme testinin yapılması gebe kadın için daha sağlıklı olur. Bu şekilde riskli gebelikler test edilmiş olur. Ayrıca 23 haftalık gebelikte tansiyon problemleri anne adayı için büyük bir risk taşıyabilir. Böyle durumlarda mutlaka doktorunuza danışmanız gerekebilir.

23 HAFTALIK GEBELİKTE LEKELENME

Bu 23 haftalık gebelikte lekelenme durumu yaşanmış ise bunun sebebi rahim ağzı dokularının hassaslaşması, gibi pek çok şey buna neden olabilmektedir. Fakat eğer kanamanız varsa yahut karın bölgenizde ağrı veya anne rahminde kramp gibi problemler yaşıyor iseniz mutlaka bir doktora görünmeniz gerekebilir.

23 HAFTALIK GEBELİKTE BURUN KANAMASI

Hamilelik döneminde sadece vücudun değil hormonların da değiştiği bir evredir. 23. Hafta ile beraber hormonlar fazla salgılanmaya başlar. Hormonların fazla salgılanması demek kanın fazla üretimi demektir. Bu da burun tıkanıklığı gibi sorunlara yol açar. Bazı kişilerde bu durum burun kanamasına da yol açabilmektedir.