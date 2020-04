Haberler Sağlık Haberleri Hamilelikte 25. Hafta: 25 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 25. Hafta: 25 Haftalık Gebelik Gelişimi Gebeliğin her haftası, her ayı farklı gelişimlerin yaşandığı zamanlardır. Bu gelişimleri anne ve babaları fazlaca meraklandırır. Bebeklerinin büyüyüp geliştiğini bile ebeveynler gelişimin ne yönde olduğunu da çok merak ederler. Ve anne adayları kendi bedenlerinde olan değişikliklerin anlamlarını öğrenmek isterler. Örneğin 25 haftalık hamile bir kadın karnının büyüklüğünden aldığı kiloya kadar her şeyi merak eder ve araştırır. İşte bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:34 ABONE OL