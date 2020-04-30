Hamilelikte 25. Hafta: 25 Haftalık Gebelik Gelişimi

Birçok anne, hatta bütün anneler bebeklerinin gelişimlerini çok merak ederler. Özellikle de karınlarındayken göremedikleri için bu merakları daha da artar. Karınlarındaki bebeklerinin boyunu, kilosunu, hareketlerini merak eder ve araştırırlar. Bu yazımızda anne adaylarının bu gibi meraklarını gidereceğiz. 25 haftalık gebe kişilerde ve bebeklerinde yaşanan gelişmeler şu şekildedir...

25 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

25 haftalık gebe olan bir kadın karnında olan büyümeyle birlikte bebeğinin de büyüdüğünü anlar ve merakla boyunu düşünür. 25 haftaya ulaşmış olan bir bebeğin kilosu yaklaşık 34 cm dir. Günler geçtikçe ve doğuma yaklaştıkça bebeğin boyu daha da artacaktır.

25 Haftalık Gebelikte Bebeğin Kilosu

Doğmuş olan çocukların her gün biraz daha gelişip kilo alması gibi anne karnında bir bebek de her gün gelişerek kilo alır. Bu kilo artışı anne ve babaya doktor kontrollerinde söylenir. 25 haftaya ulaşmış olan sağlıklı bir bebeğin kilosu 750 gram civarındadır. Doğuma kadar daha çok kilo alacaktır.

25 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Genellikle doktorlar anne ve babaya bebekleri hakkında bilgi verirken ondan haftalık olarak bahsederler. Ancak kişiler ay olarak merak ettikleri için bunu araştırırlar. 25 haftalık bir anne kaç aylık hamile olduğunu merak edebilir. 25 haftalık gebeliği olan kişi tam 5 ay 25 günlük hamiledir.

25 Haftalık Bebek Hareketleri

25 haftalık hamile bir anne artık bebeğini çok daha iyi hissetmeye başlar. Çünkü bebeğin el ve kolları daha da güçlenmiş ve hareketleri çoğalmıştır. Aynı şekilde kavraması da çok güçlü bir hale gelmiştir. Tüm bedenin ağırlığını kaldırabilecek bir kavrama gücüne sahiptir. Anne artık bebeğinin hareketlerini düzenli bir şekilde hissedecektir.

25 Haftalık Gebelikte Erken Doğum

Anne adaylarının en çok korktuğu şeylerden birisi kesinlikle erken doğum yapmaktır. Erken doğmuş bir çocuk çok iyi bir bakım sayesinde hayata tutunabilse de ileri zamanlarda rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu yüzden de annenin erken doğum riskine girmemesi gerekir. Erken doğum riskini önlemek için de alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan ve stresten uzak durmalıdır. Eğer 25 haftalık bir bebek erken doğarsa yaşama tutunması için güçlü bir çaba gerekir. Ve iyi bir bakım sonrasında da hayata tutunu. Ancak yine de doğum için erken bir zamandır.

25 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?

Her hamile kadın kilo aldığından yakınır. Ancak hamilelikte kilo almak normaldir. Normal olsa da elbette düzenli bir kilo alımına sahip olunması çok önemlidir. Kilolu olan hamilelerin aldıkları kiloya ayriyeten özen göstermesi gerekir. 24-25 haftalık bir gebenin alacağı kilo 4-5 kg olmalıdır. Bundan sonra da haftada yarım kilo almalıdır. Böylece anne adayı doğuma kadar 20 kg kadar alacaktır.

25 Haftalık İkiz Gebelik

25 haftalık bir ikize sahip anne bir bebek bekleyen annelere göre daha yorgun olacaktır. Ve beslenmesine de çok dikkat etmesi gerekecektir. 25 haftalık ikiz bebeğe hamile olan anne tek bebek taşıyan annelere göre daha ağır bir yük taşımasından kaynaklı olarak fazla iş yapmamalı ve güzelce dinlenmelidir. Yaklaşık 6 aylık iki adet bebek taşımasından dolayı da annenin sık sık idrara çıkması görülecektir. Çünkü bebekler mesaneye çok daha güçlü baskı uygulayacaktır.

25 Haftalık Gebelikte Annenin Şikayetleri

25. Haftaya ulaşmış olan gebe kişi kendini çok yorgun hissedebilir. Bu yüzden de sık sık uykusu gelebilir. Bunlar çok olağan şeylerdir. Ve gebe kişinin tuvalet ihtiyacı da daha sık yerine getirilmek istenebilir. Bu da tamamen bebeğin mesaneye yapmış olduğu baskı ile bağlantılıdır. Yani anne adayları çok sık idrara çıkıyorum diye endişelenmemelidirler. 25 haftalık gebe bir kadında çeşitli ağrılar görülebilir. Fazla iş yapmayıp dinlenmesi annenin yararına olacaktır.