Hamilelikte 26. Hafta: 26 Haftalık Gebelik Gelişimi

26 haftaya ulaşmış bir anne karnındaki büyümeler sonucunda iyice meraklanır ve bebeğinin nasıl olduğunu düşünür? Bebeğini gözleriyle göremese de onun görünüşünü hayal eder. Ancak boyutunu tam olarak hayal edemez. Sürekli bebeğinin boyunu, kilosunu düşünür. Ve kendisi hakkında bazı düşünceleri de vardır. Aldığı kilodan rahatsız ya da memnun olmayabilir. Peki 26 haftalık bir hamile kaç kilo almalıdır? Bu yazıda tüm cevapları göreceğiz...

26 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

26 haftalık hamile bir kadın karnında olan büyümeye bakarak bebeğinin de büyüdüğünü anlar. Ve net bir şekilde bebeğinin kilosunu, boyunu merak eder. 26 haftalık olan bir bebeğin boyu 25 haftada ne kadarsa o kadar kalabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. 26 haftalık bir bebeğin boyu yaklaşık 35 cm dir.

26 Haftalık Gebelikte Bebeğin Kilosu

26 haftalık olmuş bir bebek yavaş yavaş büyümektedir. Kilosu bu ay içerisinde geçen ay ile aynı kalabilir ya da artabilir. Yavaş yavaş geliştiği için bir anda fazla kilo alması beklenmemelidir. 26 haftalık gebe olan bir kadının bebeği bu hafta içerisinde yaklaşık 750 gramdır. Bu kilo 26 haftalık bir bebek için idealdir. Haftalar hatta günler geçtikçe bebeğin kilosunda artışlar görünecektir.

26 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

26 haftalık hamile bir kadın kaç aylık hamile olduğunu merak edebilir. 26. Haftasında olan bir bebek tam 182 günlük olmuştur. 182 günlük bir gebelik ise 6 ay 2 güne tekabül eder. Yani 26. Haftasına girmiş bir bebek 6 aylıktır.

26 Haftalık Bebek Hareketleri

26 haftalık hamile bir kadın bebeğinin hareketlerini merak eder. Bebeğini artık tamamen hisseden anne, yavrusunun karnında neler yaptığı konusunda oldukça meraklıdır. 26 haftalık yani 6 aylık bir bebek annesinin karnında artık ellerini ve bacaklarını kolayca hareket ettirir.

26 haftalık bir bebeğin kalp atışı ilk dönemlere nazaran daha yavaşlamıştır. Artık dakikada 140 - 150 atım yapar.

26 haftalık olan bebeğin saçları artık daha sık çıkmaya başlar ve cildi de renk pigmentleri üretir. 6 aylık bebek gelişimine çok güzel bir şekilde devam eder.

26 haftalık bebekte beyin gelişimi de güzel bir yerdedir. Beyin dalgaları, yeni doğmuş bir bebek ile aynıdır. Bilinçli düşünceler sağlayan beyin hücrelerinde gelişmeler görülür. Bundan dolayı da bebekte ilkel bir hafıza ortaya çıkar.

26 Haftalık Bebek Yaşar Mı?

Türkiye'de bebeklerin %8 i erken doğmaktadır. Bazı bebekler doktor isteğiyle erken alınsa da bazıları da doğal olarak erken doğmaktadır. Çoğu annenin korkusu erken doğum yapmaktır. Erken doğum sonrasında bebeğe çok iyi bakılması gereklidir. İyi bir bakım olmazsa bebeğin yaşaması güç bir hale gelecektir. 37. Haftadan önce doğan her çocuk erken doğum kategorisi içine girmektedir. Erken doğum anneleri korkutsa da bebeklerin çoğu hastanenin bakımıyla birlikte yaşama tutunabilmektedir. 26 haftalık bir bebek erken doğarsa bu bebeğin yaşama ihtimali oldukça yüksektir. 26 haftalık yeni doğan yoğun bakım ünitesi içerisinde iyi bir bakım altına alınır ve yaşaması için tüm gerekli şeyler yapılır. İlerleyen teknoloji sayesinde de bebeğin yaşaması çok büyük bir ihtimaldir.

Ancak yine de erken doğumun riski vardır. Bebek hayata tutunsa bile ileride bebeği bazı rahatsızlıklar bulabilir. Bu yüzden annenin erken doğumu tetikleyecek tüm etkenlerden uzak durması çok önemlidir. Anne kendisine iyi baktığı sürece erken doğum gibi riskli bir doğum yaşamayacaktır.

26 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?

Bir annenin hamileliğinin 3. ayından sonra her hafta yarım kilo alması gerekir. Beslenmesini buna göre ayarlamalıdır. 26 haftalık yani 6 aylık bebeğe sahip bir anne yaklaşık 6-7 kilo almış olmalıdır. Kilo alımına dikkat etmesi çok önemlidir. Ne fazla ne de az kilo almalıdır. Her hafta yarım kilo aldığına emin olmalı ve doğuma kadar öyle devam etmelidir.