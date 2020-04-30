Hamilelikte 24. Hafta: 24 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamileliğin ilerleyen günlerinde gerek anne gerek de bebek çeşitli değişimlere uğrar. Bu değişimlerin nedeni anneyi meraklandırır. Bebeğindeki değişimleri fark etse de gözle göremediği için bebeğinin değişimlerini çok merak eder. 24 haftalık bir bebeğe sahip annenin bebeğinde nasıl değişiklikler olur? 24 haftalık gebe bir kadının bedeni nasıldır? İşte tüm cevaplar...

24 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

Başlangıçta bir mercimek tanesi kadar olan bebek günler geçtikçe büyümekte ve gelişmektedir. Hamileliğin 34. Haftasında da birçok uzvu geliştiği için bebek uzamaktadır. Bebek 24 haftalıkken boyu neredeyse 30cm olur. Ve doğana kadar da bebek daha uzamaya devam edecektir.

24 Haftalık Gebelikte Bebeğin Kilosu

24 haftalık hamile bir kadın bebeğinin kilo aldığını fark eder. Bebek aslında daha çok hafif olsa da içinde bulunduğu amniyon sıvısı sayesinde anneye daha ağırmış gibi gelebilir. 24 haftalık bir bebek yaklaşık 600 grama ulaşır. Bebeğin sağlığı için 24. Haftada bu kilo çok idealdir.

24 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

24 haftalık hamilelik süreci tam 168 gün sürer. 168 gün ise 5 ay 18 güne denktir. Yani 24 haftalık bir bebek 5-5 buçuk aylıktır.

24 Haftalık Bebek Hareketleri

24 haftalık bir bebek artık kollarını ve bacaklarını oynatabilir. Aynı zamanda dokunma hissi de kuvvetlenmiştir. Anne ufak bir temasla karnına dokunsa bile bebek bunu hissedip annesine karşılık verebilir. 24 haftaya ulaşmış bebek düzenli uyku ve uyanıklık içerisindedir. Yani bazen çok sessizken bazen fazlasıyla hareketli olabilir. Bu onun uyandığı ve uyuduğu anlara göre değişiklik gösterir.

24 Haftalık Gebelikte Tekmeleme

Artık bebek büyümeye başladığı için bacakları da gelişmektedir. Ve 24 haftalık bir bebek dışarıdan gelen seslere tepki verir. Bundan dolayı da bebek duyduğu bir sese ya da hissettiği bir dokunuşa tekmeyle karşılık verecektir.

24 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı

Gebe olan kişiler gün geçtikçe kilo almaya başlarlar. Bu kilolar hem bebeklerinin hem de bebeklerini koruyan amniyon sıvısıdır. Aynı zamanda anne kendisi de kilo alabilir. 24 haftaya ulaşmış bir gebelikte ideal olarak alınması gereken kilo 6-7 kilo kadardır. Hamileliği sürecinde bir kadının 24. Haftaya ulaştığında 6 kilo almış olması beklenir.

24 Haftalık Gebelik Şikayetleri

Kadınlar her ne kadar bir bebek taşıdıkları için mutlu olsalar ve şanslı hissetseler de hamileliğin de zor yanları bulunmaktadır. Bir kadın hamileliğinin 24. Haftasında çeşitli şikayetlerde bulunur. Bu şikayetlerden bazıları ise şunlardır:

Annede çeşitli diş eti hastalıkları görülebilir. Hatta bazen diş kaybı bile yaşanabilir. 24 haftalık bir bebek kalsiyuma ihtiyaç duyduğu için anne kalsiyum içeren besinlerle beslenmelidir. Aksi durumda bebek annenin bedenindeki kalsiyumdan beslenir ve bu da diş ve diş eti sorunlarına yol açar.

24 haftalık bir kadının cinsel isteği bir anda azalabilir. Çünkü anne artık yorgundur ve ağrılı bir dönemden geçiyordur.

Bebek yukarıya doğru yükseldiği için çeşitli sindirim sistemi sorunları olabilir.

24 Haftalık Gebelikte Sık İdrara Çıkma

Rahim yukarıya doğru çıktığı için bebek idrar torbasına bir baskıda bulunmaktadır. Bu baskı da anneyi rahatsız eder ve anne sık sık idrara çıkar. Korkulacak bir durum değildir.

24 Haftalık Gebelikte Rahim Açılması

24 haftalık bir kadının rahim ağzı henüz açılmamalıdır. Bu durum erken doğumun habercisi olabilir. Doktora gitmekte yarar vardır.

24 Haftalık Gebelikte Erken Doğum

Ülkemizde birçok kadın erken doğum yapmaktadır. Eğer bebek 37 haftadan küçükse gerçekleşen doğumlar erken doğumdur. Bazen doktorlar bu durumu kasıtlı olarak yaparlar. Eğer bebek anne karnında düzgün beslenemiyorsa doktor bebeği erken alabilir. Ancak kendiliğinden gerçekleşmekte olan erken doğumlar da vardır. 24 haftalıkken doğan bir bebek düzgün bakım altında olduğu müddetçe yaşayabilir. Ancak ileride çeşitli rahatsızlıklara sahip olabilirler.

Eğer erken doğum yapmak istenmiyor ve korkuluyorsa verilecek en güzel tavsiye alkol, sigara ve içkiden uzak durulması gerektiğini söylemek olacaktır.