Hamilelikte 22. Hafta: 22 Haftalık Gebelik Gelişimi - İshal, Sancı Gibi Durumlar Olur mu?

Gebeliğin 22. Haftasında anne karnında bulunana bebeğinizin hareketlerini artık rahat bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu haftada anne karnında bulunan bebeğiniz içe doğru kapanmış şekilde durmaktadır. Gebeliğinizin 22. Haftasında anne karnında bulunan bebek kollarını ve bacaklarını hareket ettirmeye çalıştıkça, karnınızda sanki kelebekler uçuşuyor gibi hissedebilirsiniz. Bu haftada bebeğinizin dudakları, göz kapakları ve kaşları daha net bir şekilde gelişimini tamamlamıştır. Bebeğinizin bu haftada gözleri oluşmuş durumda fakat gözün renk pigmentleri hala oluşmuş değildir. Fakat bebeğiniz ışığı fark eder, bu haftalarda ışığa duyarlıdır. Bu haftalarda bebeğinizde büyük oranda bir değişim hissedebilirsin. Anne karnında bulunan bebeğinizin dokunma duyusu gelişimini tamamlamıştır. Bebeğiniz artık dünyayı algılama aşamasına yavaş yavaş geçmiş bulunmaktadır. Ayrıca bebeğiniz sizin kalp atışınızı, sesinizi ve kan dolaşımınızı hissedebilir. Anne adayları hayliyle 22 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı gibi sorular ile karşı karşıyadır. Anne adayları ebetteki anne karnında bulunana bebeğin büyümesinden dolayı hızlı bir şekilde kilo alabilir.22 hafta gebelik kilosu merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 22 haftalık gebelikte bebek kaç cm ve 22 haftalık gebelik şikâyetleri işte detaylar.

22 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEK KAÇ CM?

Anne ve baba adayları tarafından düzenli bir şekilde haftada bir kere doktora giden çiftler bu haftada bebeklerinin boyu ve kilosunu öğrenmek için giderler. Gebeliğin 22. Haftasında anne karnında bulunan bebeğinizin boyu yaklaşık olarak 28-29 santim boyundadır. 22 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise yaklaşık olarak 430-450 gram olarak hesaplanmıştır.

22 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

22 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak eden anne ve baba adayları için diyebiliriz ki toplam olarak gebeliğiniz 154 günlüktür yani 5 ay 4 günlük hamile olmuş oluyorsunuz.

22 HAFTA GEBELİK KİLOSU

22 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı? Sorusunun yanıtını merak eden anne adayları, anne karnında hızlı bir şekilde büyüyen bebeklerinden ötürü bu haftalarda biraz fazla kilo alabilirler. Anne adayları bu haftalarda toplamda yaklaşık olarak 5 ila 6,5 kilo civarında kilonuzda artış olabilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ise anne adayının kan akışındaki değişim ve rahimden gelen baskı, alınan kilolardan dolayı vücudunuzdaki varisleri arttırabilir.

22. HAFTA GEBELİK ŞİKÂYETLERİ

22 haftalık gebelik ne kadar rahat geçse de bu haftada bazı şikâyetler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu dönemde bazı anne adaylarında kıllanmalarda görülebilmektedir. Bu kıllarınızdan kurtulmak için kesinlikle kimyasal ürün kullanmayınız. Cımbız ve tıraş bıçağı kullanabilirsiniz. Gebeliğinizin 22. Haftasında cildinizde renk değişimleri gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunlar bu haftalarda gayet normal şikâyetlerdir. Ayrıca vücudunuzun çeşitli yerlerinde benler de çıkabilir, panik yapmayınız. Bu haftalarda ayrıca parmaklarınızın şişmesi oldukça sık rastlanan bir durum olmaktadır.

22 HAFTALIK GEBELİKTE İSHAL

22 haftalık gebelikte ishal durumunuz olabilir. Yağlı ve lifli yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. İshaliniz durması için, haşlanmış patates ve yoğurt yiyebilirsiniz. Anne adayı ayrıca 22 haftalık gebelikte sancı yaşayabilir. Bebeğiniz büyüdükçe bu sancılarınız arta bilir. Geçmeyen sancılar için mutlaka doktorunuza görününüz.