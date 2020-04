Hamilelikte 27. Hafta: 27 Haftalık Bebek Gelişimi

27. Haftasına ulaşmış bebeğin hem kilosunda hem boyunda hem de hareketlerinde birçok değişiklik olmuştur. Anne de en az bebeği kadar değişimlere uğramıştır. 27 haftalık hamile bir kadın artık bebeğinin ağırlaşmasından kaynaklı bedenen yorgun hissedebilir. Peki 27 haftalık bebek kaç kilodur? 27 haftalık gebelikte kaç kilo alınmış olmalıdır? İşte tüm detaylar...

27 Haftalık Bebeğin Boyu

27 haftalık hamile olan bir anne artık taşıdığı ağırlığın arttığının farkına varır. 27. Haftasına ulaşmış olan bebek diğer haftaya bakarak daha iyi kilo almış ve boyu da uzamıştır. 27 haftalık hamile kadın karnında yaklaşık 36 cm bir bebek taşımaktadır. 27 haftalık sağlıklı bir bebek 36 cm boya sahiptir.

27 Haftalık Bebeğin Kilosu

27 haftalık olmuş bir bebek önceki aylara oranla daha iyi kilo almaya başlar. 27. Haftasında olan bebek neredeyse 1kg olmaya yakınlaşmıştır. 27 haftalık gebe olan bir annenin bebeği bu hafta içerisinde 905 gr kadardır.

27 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Hamile olan kadınlar gittikleri doktorlardan bebeklerinin ne kadarlık olduğunu öğrenebilirler. Genel olarak tüm hekimler bebekleri haftalık olarak takip ettiği için anneye de hafta şeklinde söyleyecektir. Ancak anneler bebeklerinin kaç aylık olduğunu daha çok merak ederler. 27 haftalık bir bebeğe gebe olan anne bebeğinin kaç aylık olduğunu merak eder. 27 haftadır hamile olan kadın aslında 189 günlük hamiledir. Bu günler de 6 ay 9 güne tekabül eder.

27 Haftalık Bebek Hareketleri

Bebekler her ay hatta her hafta farklı hareketler yapmaya başlarlar. Gelişimleri müthiş bir şekilde ilerlediği için her hafta farklı bir özellik kazanabilir. 27 haftalık olmuş bir bebeğin bazı hareketleri şunlardır:

Anne kesinlikle minik yumruklar ve tekmelere alışmalıdır. Anne, hissettiği tekmeler ve yumruklar yüzünden endişelenebilir ama endişe edecek hiçbir şey yoktur. Anne karnındaki bebeğin en hareketli dönemi bu dönemdir. Gelişen tüm duyguları ve hisleri ona zevk verir ve elinden geldiğinde her özelliğini kullanır. Bu yüzden de bu fazla hareketlilik çok normaldir.

Bebek her gün aynı şekilde hareket etmeyecektir. Bir gün çok hareketliyken bir gün daha az hareketli olabilir. Ancak iki gün boyunca bebek hiç hareket etmezse kesinlikle doktora gidilmesi gereklidir. Ancak onun da bir canlı olduğu ve uyku ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir.

27 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalıdır?

Hamile olan her kadının her hafta yarım kilo alması gerekir. 1 hafta içerisinde ne fazla ne de az kilo almalılardır. Alınan bu kiloların ideal olması için her hafta yarım kilo şeklinde ayarlanılır. 27 haftalık hamile bir kadın artık neredeyse alması gereken tüm kilonun yarısını almış olacaktır. 27 haftalık bir bebek annesine yaklaşık 8 kg kazandırır.

27 Haftalık Bebek Erken Doğum

En korkulan sorunlardan birisi olan erken doğum 27. Haftada olursa bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Hastane gözetiminde bebek yaşama tutunabilir ancak yine de 37. Haftadan evvel doğduğu için bebek ileride çeşitli sıkıntılar yaşayabilir. Bu yüzden erken doğumu tetikleyecek şeylerden annenin uzak durması gereklidir.

27 Haftalık Hamilelikte Şikayetler

Hamileliğinde 27. Haftaya girmiş bir annenin birçok şikayetleri olabilir. Anne olmak her ne kadar kişiyi heyecanlandırsa da hissettiği bazı rahatsızlıklar anneyi çok sıkıntıya düşürebilir. Ancak anne her zaman bebeği için bu sıkıntıları çekebilecek bir ruh halinde olacaktır. 27 haftalık hamile kadında görülen sıkıntıların çoğunun bir çözümü yoktur. Ancak anne buna sabretmeli ve bol bol dinlenmelidir. Annede 27. Haftasında iken görülen sıkıntılardan bazıları şunlardır:

Vücutta ödem ve şişkinlik

Derin bir yorgunluk

Kramplar

Kramplar normalde sadece geceleri görülen bir sıkıntı olsa dahi hamileliğin 27. Haftasına girilmesiyle gün içinde de görülebilir ve bu durum anneyi çok rahatsız edebilir.