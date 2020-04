Hamilelikte 29. Hafta: 29 Haftalık Bebek Gelişimi

29 haftalık hamile bir kadının karnı artık iyice büyümeye başlamıştır. Bu büyüklükse anneyi şaşırttığı gibi meraklandırır. Bebeğinin o an nasıl bir halde olduğunu merak eder. Peki 29 haftalık bir bebek nasıl bir pozisyondadır? 29 haftalık bir bebeğin boyu ve kilosu ne kadardır? 29 haftalık hamile bir kadının aklındaki her sorunun cevabı bu yazıda. İşte cevaplar...

29 Haftalık Bebeğin Boyu

Gebeliğinde 29. Haftaya ulaşmış bir anne için bebeğinin görünüşü büyük bir meraktır. Hamile kişi bebeğinin büyüdüğünü fark ettiği için karnındaki bebeğinin boyunu merak edebilir. Anne karnındaki bebek gelişimi aynı olduğu için bebeğinin boyunu doktora sormadan araştırarak da bulabilir. Eğer sağlıklı bir bebeğe hamile ise 29 haftalık hamile bir kadının karnındaki bebeği 39,6 cm kadardır.

29 Haftalık Bebeğin Kilosu

29 haftalık gebe bir kadın artık iyice gün içerisinde yorulmaya başlar. Yorulma sebebiyse bebeğinin kilo alması ve kişinin taşıdığı yükün daha da ağırlaşmasından kaynaklanır. 29. Haftaya ulaşmış bir bebek anne karnındaki son aylarını yaşıyordur ve bu yüzden de gelişimine çok iyi bir şekilde devam etmektedir. 29 haftalık bir bebek artık 1 kilogramı geçmiştir. 1 kilo 150 gram ya da 1 kilo 300 gram arasındadır.

29 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Haftalar geçtikçe büyüyen bebeğin ne kadarlık olduğu anne ve babayı meraklandırır. Ancak doktorlar genellikle bebek için ay değil hafta hesaplaması yapar. Çünkü bebekler hafta hafta gelişir. 29 haftalık hamile olan bir kadın karnındaki bebeğinin kaç aylık olduğunu hesaplamaya çalışsa da yanlış sonuca ulaşma olasılığı vardır. 29 haftalık bir kadın aslında 203 gündür hamiledir. 203 günlük bir hamilelik ise tam 6 ay 23 güne denk gelir.

29 Haftalık Bebek Hareketleri

Hamileliğin ilk altı ayını geçirmiş olan bebek artık iyice büyümüştür. Bebeğin iyice büyümüş olması annede bebeğinin hareket edemeyeceği algısını oluştursa da 29 haftalık bebek annesinin karnında hâlâ çok hareketli olmaya devam edecektir. Çünkü hareket edecek kadar yere sahiptir. Anne karnındaki 29 haftalık bebeğin kasları güçlenmeye devam ettiği için hareketli olacaktır. Ve 29. Haftaya ulaşmış olan bebeğin sinir sistemi de güçlenip gelişmektedir. Bu yüzden hamile bireylerin kendilerini sert yumruk ve tekmelere hazırlamaları gereklidir. Bebeklerin sert tekme ve yumrukları anne adaylarının canını yakabilir.

29 Haftalık Bebek Anne Karnında Nasıl Durur?

29. Haftaya ulaşmış olan bebek anne karnında baş aşağı durmayı tercih eder. Ancak bu her bebekte geçerli değildir. Bazı bebekler doğum yaklaştığında baş aşağı döner. Eğer bebek 29. Haftadayken baş aşağı değilse bunun için korkulmasına gerek yoktur. Bebek doğuma kadar baş aşağı dönecektir. 29. Haftada baş aşağı durduğu için erken doğumdan da korkulmamalıdır. 29 haftalık bebeğin baş aşağı durması normal bir durumdur. Korkmaya hiç gerek yoktur.

29 Haftalık Gebelikte Annenin Kilosu

Hamileliğin her haftasında anne kilo alır ve bu durum oldukça normaldir. Ancak fazla ya da az kilo alması sakıncalı bir durum olacaktır. Sağlıklı bir kiloda olan kadınlar için söylenecek olursa anne adayının her hafta yarım kilo alması beklenir. Her hafta yarım kilo almak bebek için de anne için de idealdir. 29. Haftasına ulaşmış hamile kadının 8.55 ila 11.25 kilo alması iyidir. Bundan daha az ya da çok fazla kilo alınmışsa bu sağlıklı olmayabilir. Doktora sorup bilgi almakta fayda vardır. Annenin hamilelikten önceki kilosuna göre değişiklik gösterir.

29 Haftalık Gebelikte Uyku Pozisyonu

29. Haftasına ulaşmış bir gebelikte artık anne sırt üstü ya da yüz üstü yatmada zorluk çekecektir. Annenin soluna dönüp yatması ve bacaklarını kırıp arasına yastık koyarak yatması hem anne için hem de bebek için en sağlıklı olan yatış pozisyonudur. Bu pozisyona ise 'sos' pozisyonu denir.