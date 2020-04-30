Hamilelikte 31. Hafta: 31 Haftalık Bebek Gelişimi

31. Haftasına ulaşmış bir gebe için artık her şey daha heyecan ve korku verici bir hale gelebilir. Doğuma son aylar kalmasından dolayı anne bebeğin erken doğacağından fazlasıyla tedirginlik duyar. Peki 31. Haftasında doğan bir bebek yaşayabilir mi? 31 haftalık bir bebek nasıl bir gelişim gösterir? Anne karnında nasıl durur? Bunun gibi birçok soru annenin aklını karıştırır. Tüm bu soruları doktoruna sorup cevaplara ulaşabileceği gibi bu yazı sayesinde de cevaplarına ulaşabilir.

31 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Hamileliğinde 31. Haftaya ulaşmış bir anne için artık hamilelik fazla yorucu bir hale gelebilir. Annenin taşıdığı bebeği artık doğmasına son birkaç ay kaldığı için kilo alır ve uzar. Bundan kaynaklı olarak da anne taşıdığı yük nedeniyle gün içerisinde fazlasıyla yorgun hisseder. Eğer dinlenmezse ve çok iş yaparsa yorgunluğunu atmakta zorlanabilir. 31 haftalık hamile bir kadın karnında yaklaşık 41 cm bir bebek taşır.

Hamilelikte 30. Hafta: 30 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 29. Hafta: 29 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 28. Hafta: 28 Haftalık Bebek Gelişimi

31 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN KİLOSU

Hamileliğin 31. Haftasına ulaşılmasıyla anne karnında 4 portakal taşıyor hale gelir. Günler geçtikçe bebek büyüdüğü için anne bu ağırlıktan rahatsız olabilir. Ancak bu ağırlık artık doğuma birkaç ay kaldığına ve bebeğin artık doğum için hazırlandığına işarettir. 31 haftalık hamile bir anne ağırlıktan şikayetçi olabilir. O yüzden dinlenmesi onun için çok daha iyi olacaktır. 31 haftalık gebelikte anne 1 kilo 500 gram bir bebek taşımaktadır.

31 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR

Hamile olan kişilerin 31. Haftasına girmesiyle birlikte artık herkes doğumun yaklaştığını söyler. 31. Hafta doğuma son birkaç ay kaldığı bir zaman dilimi içerisindedir. Bazı anneler 31. Haftanın kaçıncı ay olduğunu bilemez ve merak edebilirler. Hamileliğin 31. Haftası 217. Gününe denk geliyor. Bu da kişinin 7 ay 7 günlük hamile olduğunu gösteriyor.

31 HAFTALIK DOĞAN BEBEKLER

37 haftalıktan daha erken doğan tüm bebeklere erken doğum teşhisi konulur. Bu anneleri oldukça korkutan bir konudur. Ancak 31 haftalık doğan bir bebeğin yaşama olasılığı çok yüksektir. Yine de annelerin erken doğumu tetikleyecek olan şeylerden uzak durmaları gerekir.

31 HAFTALIK GEBELİKTE KAÇ KİLO ALINMALI?

Hamilelikte belki de en can sıkıcı durum kilo almaktır. Ancak düzenli bir şekilde alınan kilo annenin ve bebeğin sağlıklı olduğunun işaretidir. Üçüncü trimester içinde annenin toplam 5-6 kilo alması gereklidir. 31. Haftanın içerisinde ise 500 gram almak iyi olacaktır.

30 HAFTALIK İKİZ GEBELİK

Tekil bebeklere kıyasla ikiz bebeklerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı yüksektir. Ancak elbette bu her vakada gözlenilen bir durum değildir. Bazı bebekler erken doğmazken bazıları da düşük doğum ağırlığına sahip olmaz, gayet sağlıklı bir kiloya sahip olur.

İkiz bebekler için artık hamileliğin son haftalarıdır.

Çoğul gebeliğe sahip anne 31. Haftasında erken doğumdan kaçınabilmek için istirahat halinde olmalıdır.

Çok dikkatli olmak gerekir. Bebeklerin erken doğmaması ve anne karnında olması onların çok daha iyi gelişebilmesi için çok önemlidir. Bu yüzden doktor ne dediyse ona birebir uymak gereklidir.

Anne diğer tekil hamilelerle kendini kıyaslamamalıdır. İkiz bebek annesi tekil bebek annesine göre daha tedirgin olur. İkiz bebekleri taşımak daha zor olduğu için daha da zorlanabilir ama tüm bunları yatak istirahati ile aşmak zorundadır.

HAMİLELİKTE BİTKİ ÇAYI İÇİLİR Mİ?

Hamile kişiler bazen midelerini rahatlamak bazen de sakinleşmek için çeşitli bitki çaylarına müracaat ederler. Ancak her bitki ayı hamileler için sağlıklı değildir. Hatta bazı bitki çayları fazlasıyla tehlikelidir. Bundan dolayı anne bitki çayı tüketmeden evvel doktoruna danışmalı ve onun tavsiyelerini dinlemelidir.