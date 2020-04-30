Hamilelikte 33. Hafta: 33 Haftalık Bebek Gelişimi

33 haftalık hamile olan bir kadının suyunda çeşitli sorunlar çıkabilir. Bazı kadınların suyu azalırken bazı kadınların da suyu çok olabilir. Peki bu durum hamile kişiyi korkutmalı mıdır? Bunlar doğumun erken olacağı anlamına mı gelir? 33 haftalık hamilelikte kanama yaşanması normal misir? İşte tüm cevaplar...

33 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

Bebek artık neredeyse doğumdaki boyuna ulaşmış bir durumdadır. 33 haftalık olmuş bir bebek iyice uzamıştır. Anne karnında 33. Haftasına girmiş bir bebek artık 45 cm boyuna ulaşmıştır. Artık bu haftadan sonra bebek çok daha hızlı gelişmeler gösterir.

33 Haftalık Gebelikte Bebeğin Kilosu

32. Haftadan sonra bebek her hafta yarım kilo almaya başlar. Tam yarım kilo almasa dahi 300 gram kadar alır. 33. Haftasına ulaşmış bir bebek ise artık 1 kilo 800 gram kadar olmuştur. Doğuma kadar kilolarını daha hızlı alacaktır.

Hamilelikte 30. Hafta: 30 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 29. Hafta: 29 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 31. Hafta: 31 Haftalık Bebek Gelişimi

33 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Anne artık hamileliğinin son aylarının yaşandığının bilincinde olsa da bebeğiyle son kaç ayı kaldığını bilemeyebilir. 33. Haftasında olan bir anne tam 231 gündür karnında bebeğini taşıyordur. Her ne kadar bebeğini taşımayı sevse de anne 7 ay 21 günlük hamile olduğu için artık bebeğini dünyaya getirme zamanı yaklaşmıştır.

33 Haftalık Bebek Hareketleri

33 haftalık olmuş bir bebek geçen haftalara kıyasla çok daha az hareket etse de anne bebeğinin kollarını, bacaklarını ve başını her hareket ettirmesinde hissedecektir. 33 haftalık bir bebeğin anneye en keyif veren hareketi ise hıçkırmasıdır. Her hıçkırışında sarsılır ve bu da anneyi eğlendirir.

33 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?

Artık hamilelik bitmeye yaklaştığı için annenin alacağı kiloların da sonları gelmeye yaklaşmıştır. Anne hamileliği boyunca alacağı kilonun neredeyse tamamını bu hafta itibariyle almış olsa da doğuma kadar almaya devam edecektir. 33. Haftasında bulunan bir hamile 13 kilo kadar almış olmalıdır.

33 Haftalık Gebelikte Suyun Azalması

Bazı kadınlarda su azalması gibi sıkıntılar görülebilir. Bunun nedeni annenin kendini susuz bırakmasından kaynaklanabilir. Ancak her insanda farklı olacağı için kesin bir sebep söylenemez. Kesin sebep için doktor teşhisi gerekir. 33 haftalık hamilelikte suyun azalması çok tehlikeli olabilir ve bebeğin alınması gerekebilir.

33 Haftalık Gebelikte Suyun Fazla Olması

Gebeliğin 32. Haftasına girilmesiyle amniyon sıvısı en yüksek olduğu zamana girer. Normalde 500 ml kadar olan bu su 1 litreye kadar çıkacaktır. Ve sonrasında 42. Haftaya kadar düzgün bir şekilde azalır. Yani 33. Haftada suyun çok olması garip bir durum değildir. Eğer çok daha fazlaysa korkulabilir ancak 1 litre ise korkulmamalıdır.

33 Haftalık Gebelikte Rahim Açılması

33. Haftasına girmiş bir hamilelikte rahim açılması gözlenebilir. Bu bazı kişilerde normaldir. Rahim bazen doğumdan haftalar önce de açılabilir. Korkulmasına gerek olmasa da doktora gitmekte fayda vardır.

33. Haftalık Gebelikte Rahim Kasılmaları

33. Haftaya girilmesiyle doğuma çok yaklaşılır. Bundan dolayı da rahim hazırlık kasılmaları yapılabilir. Normal doğum kasılmasından farklı olduğunu anlayabilmek hareket donucunda geçip geçmemesi ile anlaşılır. Geçiyorsa doğum kasılması değildir.

33 Haftalık Gebelikte Kasık Ağrısı

Kasık ağrısı hamilelikte en sık rastlanan rahatsızlıklardan birisidir. Bu sancı hafif ya da keskin olabilir. Bu ağrının sebebi dokuların ve eklemlerin yumuşaması ya da gevşemesi ile alakalı bir durumdur. Hemen doğum sancısı gözüyle bakılmamalıdır. Ancak yine de bu konu hakkında doktor ile görüşülmeli ve bilgi alınmalıdır.

33 Haftalık Gebelikte Kanama

Bazı kişilerin hamileliğinin 33. Haftasında kanamalara rastlanır. Kanamalar korkutucu bir şey yüzünden olmasa da doktora sormak kesinlikle çok önemlidir. Kötü bir şey olmaması bir olasılık olsa da kanama kötü bir şeyin habercisi de olabilir. Aksatılmadan doktora gidilmesi gerekir. Kanama az ya da çok olsun fark etmeksizin doktora gidilmesi gerekir. Genellikle korkulacak bir durum olmasa da buna emin olunamaz.