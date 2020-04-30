Hamilelikte 35. Hafta: 35 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamileliğin 35. Haftasında anne çeşitli sağlık sorunları yaşayabilir bunlar ise anneyi korkutur. Ancak annenin hemen korkmaması gerekir. Korku onun doğumunu tetikleyebilir. Peki hamile kadın nefes darlığı durumunda ne yapmalıdır? 35. Haftada bebek nasıl hareket eder, hareketleri nelerdir? İşte tüm cevaplar...

35 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

35 haftadır hamile olan kadının karnı artık iyice büyümüştür. Bu büyüyüşün nedeni ise bebeğin uzuyor olmasından kaynaklanır. 35 haftalık bir bebek artık doğumdaki boyuna ulaşmış sayılır. 35 haftadır anne karnında olan bebek artık yavaş yavaş doğuma hazırlanır. 35 haftalık hamile bir kadın karnında yaklaşık 46 cm boyuna sahip bir bebek taşımaktadır.

35 Haftalık Bebeğin Kilosu

Doğumuna sayılı günler kalmış bir anne için artık karnındaki bebek ağır gelmeye başlar. 35. Haftasına ulaşmış bebek artık iyice kilo almış ve doğuma kadar da almaya devam edecektir. 35 haftalık hamile bir kadın bebeğinin ağırlığı yüzünden bu haftalarda çok yorgun düşer. İstirahat etmesi gerekir. Çünkü 35 haftalık bir bebek 2 kilo 300 gram olmuştur.

Hamilelikte 32. Hafta: 32 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 34. Hafta: 34 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 33. Hafta: 33 Haftalık Bebek Gelişimi

35 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Bebeklerin gelişimleri haftalarla takip edildiği için bebeklerden anne karnındayken aylık olarak değil haftalık olarak bahsedilir. Ancak halk içinde ise aylık olarak merak edilir ve sorulur. 35 haftalık hamile bir kadın aylık olarak kaç aydır bebek taşıdığını merak edebilir. 35 haftalık bebek 8 ay 5 günlüktür. Bu da 245 güne tekabül eder.

35 Haftalık Bebek Hareketleri

Bebek 35 haftalıkken iyice büyüdüğü için geçen haftalar gibi sık hareket edemez. Çünkü artık bebeğin alanı daralmıştır. Ancak 35 haftalık bebeğin hareketleri güçlüdür. Anne onun hareketlerini çok kolay algılar. Aynı zamanda 35 haftalık bir bebeğin hıçkırıkları da hissedilir. Eğer bebek baş aşağı dönmüş ise anne bebeğinin popo kısmını arada bir midesinin altında hissedebilir.

35 Haftalık Gebelik Kilosu

35 haftalık gebelikte artık doğuma sayılı günler kalmıştır. Anne daha hızlı kilo almaya başlar. Bunun sebebi bebeğin de kilo alıyor olmasından kaynaklanır. Ancak anne yine de yediklerine dikkat etmelidir. Aldığı toplam kiloyu 15 in üzerine çıkarmamasında fayda vardır. Çünkü doğum sonrası bu kiloları vermek onun için zor olabilir. 35 haftalık hamile bir kadın 13- 14 kilo kadar almış olmalıdır.

35 Haftalık Gebelikte Sancı

Gebeliğin son günlerinde olunmasından dolayı bebek artık anneye sanı verebilir. Hem de beden kendini doğuma hazırladığı için anneye alıştırmak için de sancı verebilir. Bu sancıların doğum sancısından farkı ancak ne kadar sürdüğü ile anlaşılır. Eğer sancı kesilmiyor ve sürüyorsa bu doğum sancısı haberi olabilir. Dikkatli olmak da ve doktora gözükmekte fayda vardır.

35 Haftalık Gebelikte Kan Gelmesi

35. Haftada en çok rastlanan sorunlardan birisi plesanta previa sendromudur. 35. Haftada kan gelme sebebi bundan kaynaklanabilir. En sık görülen belirtisi ise rahimde hiçbir sancı olmamasına rağmen kanama olmasıdır. Bu gibi durumlarda doktora danışılmalıdır.

35 Haftalık Gebelikte Akıntı

Sulu, beyaz ve hafif kokulu bir akıntı gebelik dönemi boyunca hormonların vajina duvarına yaptığı etkiden kaynaklı olarak gelebilir. Bu akıntı normaldir ve hamilelik sürecinde artıp şiddetlenebilir. Hamile bireyler bundan korkmamalıdır.

35 Haftalık Gebelikte Nefes Darlığı

Bazı hamile bireylerde nefes darlığı problemleri görülebilir. Bu bebeğin göğse yaptığı baskıdan kaynaklanır. Hem de bebek ağırlaştığı için anne artık bebeği taşımada güçlük çekmektedir.

35 Haftalık Gebelikte Kasılma

35 haftalık gebelikte sık sık kasılmalara rastlanır. Bunlar doğumun habercisi olabileceği gibi gelip geçici kasılmalar da olabilir. Uzun süre olur ve geçmezse doktora gidilmelidir. Doğum başlamış olabilir. Ancak yine de anneler en ufak bir kasılmada telaş yapmamalıdır. Bu telaş doğumlarını getirebilir. Hamilelikte sakin kalabilmek önemlidir.