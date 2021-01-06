34 haftalık gebelikte bebek hareketleri nasıldır? 34 haftalık bebek kilo kaç gr olmalı?

34 haftalık gebe bir kadın artık doğumunu beklemektedir. Birkaç ay içerisinde bebeğini kucağına alacaktır. Bundan dolayı da çok heyecanlı olabilir. Peki 34. Haftada doğan bir bebek yaşayabilir mi? 34 haftalık bebeğe hamile kadınlarda karın ağrısı normal midir? Detaylar bu yazıda...

34 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

Aylar geçtikçe annenin karnı büyümektedir. Bunun sebebi bebeğin büyüyor olmasından kaynaklanır. 34 haftalık hamile bir kadın karnında 45 cm boyunda bir bebek taşır.

34 Haftalık Gebelikte Bebeğin Kilosu

34 haftalık hamile bir kadın artık yükünün ağırlaştığını fark eder. Geçen haftalara kıyasla bebek çok daha hızlı kilo alır. 34. Haftaya ulaşmasıyla birlikte bebek artık 2 kilo 200 gram olmuştur.

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34 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Doktor artık anneye gebeliğinin sonlarına yaklaştığını bildirir. Anne bebeğinin 34haftalık olduğunu bilse de kaç aylık olduğunu anlamayabilir. 34 haftalık bir bebek 238 günlük yani 7 ay 28 günlüktür. Artık son üç aydan da zaman düşmeye başlar.

34 Haftalık Bebek Hareketleri

34 haftalık olmuş bir bebek artık fazla hareket etmez. Çünkü alanı daralmıştır ve doğuma yaklaşmıştır. 34 haftalık bir bebek yeni doğmuş bir bebek gibi hareket eder. Uyanık olduğu zaman gözlerini açabilir, uyuduğu zamanlar ise gözlerini kapatabilir. Sinir sistemi ise sürekli bir şekilde gelişmeye devam eder.

34 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?

Gebeliğin son aylarında anne ilk aylara kıyasla çok fazla kilo alabilir. Bu kişiye göre değişse de genelde kilolar son ayda alınır. 34. Haftasına ulaşmış bir kişi 10 kilo ve üzeri kilo almış olmalıdır. Ancak çok fazla almamak için de yediklerine dikkat etmelidir. Aksi takdirde hamile kadının doğumdan sonra fazla kilolar ile başı derde girebilir.

34 Haftalık Doğum

Her ne kadar 37 haftadan önce doğan bebeklere erken doğum dense de 34 haftalık iken doğmuş olan bir bebeğin yaşama olasılığı yüksektir. Hatta bazı 34 haftalık doğumlarda bebeğin kilosu iyiyse kuvöze bile alınmayabilir. Yani 34 haftalık iken doğan bebeklerin yaşama olasılığı oldukça yüksektir.

34 Haftalık İkiz Gebelik

İkizler genelde 34. Haftasında iken anne karnında son günlerini geçiriyor olabilirler. İkiz bebeğe sahip anne artık bebeklerini doğuracak zamana yaklaşmıştır. Bebekler doğduktan sonra sağlık durumlarına bakılarak kuvöze alınır ve ardından aileye verilir. 34 haftalık ikiz gebelik gebeliğin son günleri olabilir. Ancak yine de bebekler ne kadar çok anne karnında kalırsa bebeklerin gelişimi için daha iyidir. Bu yüzden de ikiz bebeğe gebe anne yatak istirahati yapmalı ve fazla hareket etmemelidir.

34 Haftalık Gebelikte Mide Yanması

34 haftalık hamile bir kadının rahmi artık iyice büyümüştür. Büyüyen rahim bebek ise mideyi yukarı doğru iter. Hamileliğin son aylarında hamile kadınların şikayeti olan mide yanması yukarı itilen midenin sıkıştırılması ve bu basıncın da mide asitlerini yukarıya itmesiyle oluşur. Korkulacak bir durum yoktur. Rahatsız edici bir şey olsa da her hamile kadının yaşadığı bir durumdur.

34 Haftalık Gebelikte Akıntı

Loköre denilen beyaz bir akıntı vardır. Bu akıntı beyaz, sulu ve kokulu olabilir. Bu akıntı ise hormonların gebelik zamanında aşırı derecede gevşemiş olan vajina duvarına yaptığı etkiden dolayı oluşur. Lökore akıntısı gebelik süresinde artabilir, şiddetlenebilir. Hamile birey bundan dolayı panik yapmamalıdır. Korkulacak bir durum söz konusu değildir.

34 Haftalık Gebelikte Karın Ağrısı

Gebeliğin son zamanlarında hamile kadında çeşitli sıkıntılar olabilir. 34 Haftalık Gebelikte Sancı yaşanabilir. Bu artık bebeğin büyüyüp her hareketinde annesine acı vermesinden kaynaklanır. Bu sancı, karın ağrısı bazen hemen geçerken bazen de uzun süre kalabilir. Bu durumlarda anne hareket etmeli ve yürümelidir. 34 Haftalık Gebelikte Kasık Ağrısı da çok fazla gözlemlenir. Bebeğin baskısı yüzünden kasıklara ağrı gidebilir. Ancak ağrı ve sızılar çok uzun sürmüş ve geçmiyorsa doktora görünmekte fayda vardır.

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