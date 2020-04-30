Hamilelikte 32. Hafta: 32 Haftalık Bebek Gelişimi

32 hafta boyunca karnında bebek taşımış olan bir kadın kendini hem mutlu hem de tedirgin hissedebilir. Bu oldukça normal bir durumdur. Peki hamileliğin 32. Haftasında anne kaç kilo almalıdır. Ya da 32 haftalık bir bebek kaç kilo olmalıdır. Tüm cevaplar bu yazıda...

32 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

Doğumun son aylarında bebekler artık annesinin karnında büyük bir yer kaplarlar. Bu his anneleri meraklandırır ve bebeklerinin o anki boyunu merak edebilirler. Bu gibi durumlarda doktora sormak yerine kısa bir araştırma yapmak daha pratik olacaktır. Çünkü her bebeğin gelişimi aynıdır. 32 haftalık bir bebeğin boyu 42 cm kadardır.

Hamilelikte 30. Hafta: 30 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 29. Hafta: 29 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 28. Hafta: 28 Haftalık Bebek Gelişimi

32 Haftalık Gebelikte Bebeğin Kilosu

32 haftalık bebek bu haftadan itibaren artık her hafta yarım kilo kadar alacaktır. Doğum artık yaklaşmıştır ve bebek de ona hazırlanmaktadır. 32 haftalık bir bebek yaklaşık 1700 gramdır.

32 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

32 haftalık gebelikte anneler son ayları olduğunu bilir ancak kaç ay kaldığı konusunda yanılabilir. 32 haftalık bir gebelik geçen 224 gün anlamına gelir. 224 gün ise 7 ay 14 gün demektir.

32 Haftalık Gebelikte Bebek Hareketleri

Bebek büyüdükçe başını aşağıya çevirir. 32 haftalık bir bebekte büyük ihtimalle başını aşağıya çevirmiştir. Çevirmediyse bile yakın zamanda çevirecektir. 32 haftalık bebek artık daha yavaş hareket eder. Bu anneyi korkutmamalıdır. Ve 32 haftalık bir bebek güçlüdür, bu yüzden annenin canını acıtabilecek tekmeler atabilir.

32 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?

Gebeliğin en önemli konularından birisi de annenin aldığı kilodur. Sağlıklı bir kiloya sahip annenin hamilelik boyunca 11-15 kilo alması beklenir. Ve 32. Haftadan sonra alacağı 5 kilo kadar kalmıştır.

32 Haftalık Bebek Yaşar Mı?

Erken doğum her annenin korkulu rüyasıdır. Bir bebek 32 haftalıkken doğarsa yaşama olasılığı yüksektir. Ancak yine de 37. Haftadan önce doğan her bebek erken doğmuş demektir. 32 haftalıkken doğan bebek hastane bakımında olursa yaşama ihtimali yükselir.

Hamilelikte Banyo Yapmak

Hamile kadınlar genelde içlerine su girecek korkusuyla küvete girmekten kaçınırlar. Ancak bunda korkulacak bir durum yoktur. Gebelikte hazneye su girmediği için küvete rahatlıkla girilebilir. Ancak banyo ıslak zeminli bir yer olduğu için hamile kişinin düşüp yaralanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır ve bu ortamlarda uzun süre yalnız kalmamalıdır. Yani hamilelikte banyo yapmanın bir sakıncası bulunmamaktadır.

32 Haftalık Gebelikte Kasılmalar

32. Haftasında olan bir anne Braxton Hicks kasılmaları yaşayabilir. Bu kasılma 32. Haftada vücudun doğuma hazırlanmak için kasları gevşetmesiyle oluşur. Anne rahminin periyodik olarak toplandığını ve sertleştiğini hissedebilir. Bu kasılma hazırlık kasılmasıdır. Eğer anne pozisyon değiştirdiği anlarda bu kasılmaları yaşıyorsa bahsedilen kasılma söz konusudur. Ve kasılmaların geçmesi için anne yatıyorsa kalkıp yürümelidir.

32 Haftalık Gebelik Testleri

Hamileliğin bazı aylarında anneye testler yapılır. Bu testler bebek ve anne sağlığı için gerekli olan testlerdir. Hamileliğin son aylarında yanı 7. aydan sonra bebeğin kalp atışlarının ya da oluşabilecek erken doğum belirtilerini gösteren NST adında bir test yapılır.

32 Haftalık Gebelik Yasal İzin

Kanunlara göre hamile kadınlar doğumdan önce 8 hafta izin kullanabilirler. Doğum 40 hafta olarak alındığı için doğumdan önceki 8 haftanın başlangıcı 32. Haftaya denk geliyor. Yani bu izin için 32. Haftanın dolmuş olması şart. 32. Haftanın girmesiyle birlikte yasal izin artık alınabilir bir duruma giriyor.

Doğuma Hazırlık Egzersizleri

Artık son haftalara girilmesiyle hamile bireyler doğuma hazırlık yapmaya başlarlar. Doğuma hazırlıkta yapılabilecek en iyi şey egzersizdir. Doğuma hazırlık için yapılabilecek egzersizler hakkında bilgi almak için doktor ile konuşmak gereklidir. Doktorun söylediği egzersizler ile doğuma hazırlanılabilir. Ancak her egzersizin hamile birey için sağlıklı olduğunu unutmamak gerekir. Bundan dolayı da doktorun söylemediği hiçbir egzersizi yapmamalıdır.