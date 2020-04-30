Hamilelikte 30. Hafta: 30 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamileliğin her ayı hatta her haftası anneler için çok önemli ve merak dolu bir şekilde geçer. Özellikle de son üç aya girildiğinde hamileliğin sonları olduğu için kadınlar çok stresli olurlar. Hatta bazen bu stresleri yüzünden kabuslar görebilirler. Bu kabuslar kesinlikle onları korkutmamalıdır. Bebeklerinin gelişimi tamamlandığından ve doğum yaklaştığından korkabilirler. Bebeklerinin gelişimine yoğunlaşıp rahatlamaları onlar için daha iyi olacaktır. Anne adayları hamileliklerin 30. Haftasında rahat etmelilerdir.

30 Haftalık Bebeğin Boyu

30 haftalık hamile bir kadının karnı artık iyiden iyiye büyümüştür. Bu büyüyüş annede daha da meraklanmaya yol açar. Anne karnına bakarak bebeğinin büyüdüğünü görür ve onun boyunu kilosunu merak edebilir. Peki 30 haftadır anne karnında olan bebeğin boyu ne kadardır? Bunları sadece araştırarak öğrenebilir. 30 haftalık bir bebek 40 cm boya sahiptir.

30 Haftalık Bebeğin Kilosu

Hamileliğin son aylarına girdiğinde annenin yorgunluğu artar. Bunun sebebi de bebeğin ağırlaşmasından oluşur. 30. Haftaya girmiş olan bebek artık çok iyi bir şekilde büyümüş ve kilo da almıştır. Bundan kaynaklı olarak annenin taşıdığı yük de artmıştır. O yüzden annenin bu zamanlarda şikayetleri artacaktır. 30 haftalık bir bebek 1 kilo 300 grama ulaşmıştır.

30 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

30. Haftasına girmiş bir anne artık hamileliğinin son aylarını yaşıyor demektir. 30. Haftasındaki anne 30 haftanın kaç ay ettiğini merak eder ve hesaplamak ister. Ancak yanlış hesaplayabilir. 30 hafta tam 7 aya denk gelmiş. 30 haftadır hamile olan bir kadın karnında 7 aydır bebeğini taşıyor demektir. Doğuma artık sadece üç ay kalmıştır bundan dolayı da anne artık daha dikkatli olmalıdır.

30 Haftalık Bebek Hareketleri

30 haftalık bebekler artık daha az hareket etmeye başlayabilir. Bu tamamen bebeğin büyüyüp alanın azalmasından kaynaklanır. Ancak 30 haftalık bir bebeğin iki saat içerisinde en az on kez hareket etmesi gerekir. Eğer uzun süre bebek hareketsiz kalırsa kesinlikle doktora gidilmesi gerekir.

30 haftalık bir bebek bir süre hareket etmemişse o an onun uyuduğu anlamına gelir. Uyuduğunu ise sert bir tekme ile annesine haber edebilir. Bu ani ve sert tekmeler anneyi korkutmamalıdır. Bebek artık daha az hareket etse bile daha da güçlendiği için ani tekme ve yumruklar hatta esneme hareketleri annenin canını acıtabilir. Ve bazen anneyi uykusundan uyandıracak hareketler yapabilir.

30 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?

30 haftadır hamile olan kadın artık toplam alacağı kilonun yarısından fazlasını almış olmalıdır. 30 haftalık gebelikte alınması gereken kilo ortalama 12- 13 kilo olmalıdır. Annenin daha az kilo almış olması bebeğin zayıf olduğu anlamına gelebilir. Hamile bireyler kesinlikle doktor kontrolü altında olmalıdır. Yoksa bebekte bir sağlık problemi ortaya çıkabilir. Hamile kadınlar hamileliklerinin 3. ayından itibaren her hafta yarım kilo almalılardır. Tabi bu kadının hamilelikten önceki kilosuna göre de değişiklik gösterebilir.

30 Haftalık İkiz Gebelik

Tekil hamilelikte 30. Hafta artık doğuma son aylar kaldığı zamanlar olduğu için oldukça önemli bir dönemdir. Bir de bebekler ikiz ise bu dönem çok daha önemlidir. 30 haftalık iki bebek taşıyan kadının karnı artık iyice şişmiş olacaktır. Bundan dolayı da çok fazla hareket etmemelidir. Oldukça dikkatli olması lazımdır. Aksi takdirde erken doğum riski oluşabilir. Tekil hamilelikte edilen dikkate göre ikiz gebelikte iki katı dikkat gereklidir.

30 Haftalık Bebek Pozisyonu

Anne karnındaki bebekler oldukça hareketlilerdir. 30. Haftasına gelmiş bir bebek artık baş aşağı dönmüştür. Dönmemişse bile yakın bir zamanda dönecektir. Bebek baş aşağı durmaktan hoşlanır ve artık anne karnındaki son ayları olduğu için de baş aşağı durmak ister. Durmuyorsa bile kesinlikle paniğe kapılmaması gereklidir. Çünkü doğuma yakınken dönecektir.