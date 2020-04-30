Hamilelikte 28. Hafta: 28 Haftalık Bebek Gelişimi

Bebekler her hafta uğradığı değişimlerle doğuma hazırlanır. 28 haftalık olmuş bir bebek ilk haline göre çok fazla gelişime uğramıştır ve gelişmeye de devam edecektir. Bu gelişimlerin nasıl ilerlediği ise anneler tarafından çok merak edilmektedir. Peki anneler tüm gelişmelerden haberdar olabilir mi? 28 haftalık bir bebeğin boyu ve kilosu ne kadardır? İşte tüm cevaplar...

28 Haftalık Bebeğin Boyu

Bebeğin büyümesiyle annenin karnı da büyür. Anne karnı büyüdükçe bebeğinin kilo alıp uzadığını anlar ve bu durum anneyi çok şaşırtır. Hamile kadınlar karınlarında taşıdıkları bebeklerinin boyunu çok merak ederler. Bunu doktora giderek öğrenebilecekleri gibi araştırarak da öğrenebilirler. Çünkü bebeklerin anne karnındaki gelişimleri aynıdır. 28 haftalık gebe bir kadın karnında 38 – 40 cm civarı bir bebek taşıyordur.

28 Haftalık Bebeğin Kilosu

Annenin yorgunluğu, karnındaki yük arttıkça artar. Karnındaki yükün artma sebebi de bebeğinin kilo almasından kaynaklanır. 28. Haftaya ulaşmış bir bebek artık ilk oluşumuna kıyasla çok fazla kilo almıştır. 28 haftalık anne karnındaki bebek tam 1 kiloya ulaşır.

28 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Hamilelik haftalarla hesaplanır. Çünkü bebeklerin haftalık gelişimleri takip edilir ve böylece de bebeğin ne kadarlık olduğu anlaşılır. Ancak anne ve babalar bebeklerinin kaç aylık olduğunu daha çok merak ederler ve yanlış hesaplamalar yapabilirler. 28 haftalık bir bebek 196 günlüktür. 196 ay ise 6 ay 16 güne denk gelir.

28 Haftalık Bebek Hareketleri

Her bebek her hafta farklı gelişimleri yaşar. Geçen hafta olmayan bir uzvu diğer hafta ortaya çıkabilir. Bebeklerin gelişimi çok iyi bir şekilde ilerler. 28 haftalık olmuş bir bebeğin görme duyusu gelişmiştir. Bundan dolayı da gözlerini sürekli hareket ettirir. Göz kapaklarını açıp kapama hareketleri yapar.

28 Haftalık Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?

Hamile bireylerin kilosuna bağlı olsa da çoğu anne hamilelikleri boyunca aynı kiloları alırlar. 3. aydan sonra annelerin her hafta yarım kilo almaları gereklidir. Bu şekilde kilo almaları hem anne hem de bebek için sağlıklı olanıdır. 28 haftaya ulaşmış olan bir gebelikte annenin 7 ila 10 kg almış olması gereklidir.

28 Haftalık Doğan Bebek

Gebe tüm kadınların hamileliklerinin ilk gününden doğumuna kadar olan gün boyunca erken doğum korkusu vardır. Erken doğum elbette tehlikeli ve zararlıdır. Ancak erken doğan bir bebek hastanede iyi bir bakıma alınırsa yaşayabilir. 37. Haftadan erken doğan her bebek erken doğmuş demektir. Erken doğum yapmak annenin kendisine dikkat etmemesi sonucunda oluşur ve bebeği tehlikeye sokar. Bu yüzden annenin erken doğumu tetikleyecek zararlı tüm her şeyden uzak durması gerekir.

28 Haftalık Gebelik Sancıları

28. Haftaya ulaşmış olan bir bebek artık anne karnındaki son aylarına girmiş demektir. Bundan dolayı da büyümüştür ve hareketleri sonucunda annesine bazı ağrılar verebilir. Ancak bunlar korkulacak sancılar değildir. Yine de sancılar çok oluyorsa doktora başvurmakta fayda vardır.

28 Haftalık Gebelik Karnı

28 haftalık olmuş bir bebek artık 1 kg olmuştur. Bundan dolayı da annenin karnı büyük bir lahana kadar olmuştur.

28 Haftalık Gebelikte Bebeğin Pozisyonu

Bebekler her hafta pozisyonlarını değiştirmeseler de artık anne karnındaki son günlerine yaklaştıklarında belirli değişiklikler yaşarlar. 28 haftalık bir bebek artık başını aşağıya doğru çevirmiştir. Vücudu gayet orantılı bir şekildedir ve bunlar ultrason ile görülebilir.

28 Haftalık Gebelik Şikayetleri

Hamile kadınların her ay hatta her hafta bazı şikayetleri oluşabilir. Özellikle de karınlarındaki bebekleri büyüdükçe şikayetleri artar. 28 haftalık bir bebeğe hamile olan kadın kendisini çok yorgun hissedebilir. Ve bebek artık oldukça büyüdüğü için bazı hareketleri anneye sancı verebilir. Doğumun son ayları olduğu için bu şikayetler normal karşılanmalıdır. Korkulacak bir durum yoktur ancak yine de doktora görünmekte fayda vardır.