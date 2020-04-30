Hamilelikte 36. Hafta: 36 Haftalık Bebek Gelişimi

36 haftalıkken doğan bebekler vardır. Bu hafta içerisinde doğan bebekler yaşayabilir mi? 36 haftalık hamile anneler doğum yapma düşüncesine kapılır ve bu hafta içerisinde doğum yapmaktan korkarlar. Peki 36 haftalık bebek doğar mı? Doğduğunda yaşar mı? Bu hafta doğum çantası hazırlıklarına başlanır mı? Doğum çantasında neler olmalıdır? Annelerin kafasını kurcalayan birçok soru bu yazıyla yanıtlanacak...

36 Haftalık Gebelikte Bebeğin Boyu

Doğum yaklaştıkça anne bebeğinin boyunu merak eder. Doğuma uygun olup olmadığı annenin aklını karıştırır. 36 haftalık bir bebek yaklaşık 46- 50 cm civarındadır. Ve doğum için gayet ideal bir boydadır. Annelerin korkmasına gerek olmayacak bir boydur.

36 Haftalık Gebelik Gebelikte Bebeğin Kilosu

Zaman geçtikçe anne bebeğinin ağırlaştığını anlar. Hatta bu ağırlık anneyi fazlasıyla yorar. Bu yorgunluğun sebebi bebeğin kilo almasından kaynaklanır. Doğum yaklaştıkça bebek de anne de çok hızlı kilo alırlar. 36 haftalık olmuş bir bebek 2 kilo 750 gram olmuştur. Bu kilonun anneyi yoruyor olması da çok normaldir.

36 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

36. Hafta doğuma sayılı günlerin kaldığı haftadır. Bebek artık iyice büyümüş anne ise doğuma hazırlanmıştır. 36 haftadır anne karnında duran bebek aslında 252 gündür anne karnında duruyor demektir. Bu da 8 ay 12 gün anlamına gelir.

Hamilelikte 35. Hafta: 35 Haftalık Gebelik Gelişimi

Hamilelikte 34. Hafta: 34 Haftalık Bebek Gelişimi

Hamilelikte 33. Hafta: 33 Haftalık Bebek Gelişimi

36 Haftalık Bebek Hareketleri

36 haftalık olmuş bir bebek artık anneye yuvarlak bir his verir. 36 haftalık bebeğin başı annenin karnındadır. Ve bu haftadan sonra kafasındaki kalsiyum miktarı arttıkça kafatası sertleşmeye başlayacaktır. İlk haftaları ile kıyaslanırsa bebek bu haftalarda oldukça hareketsiz olacaktır. Ancak anne bebeğinin en ufak hareketini bile hissedecektir.

36 Haftalık Gebelik Kilosu

Gebeliğin son haftaları annenin en çok kilo aldığı haftalardır. Anne kendine dikkat etmelidir. Fazla kilo almak anneye iyi gelmeyecektir. 36. Haftasına girmiş olan hamile kişi şimdiye kadar 13 kilo kadar almış olmalıdır.

36 Haftalık Doğan Bebekler

Normal doğum denmesine bir hafta kala doğmuş olması bebeğin erken doğum olmasını değiştirmez. Ancak 36. Haftasında doğan bir bebek hayati bir sıkıntı içerisinde olmaz. 37. Haftadan önce doğan bebekler erken doğum ve riskli olsalar da 36. Hafta o kadar riskli değildir. 30 Haftalık Gebelikte Doğum Olur Mu gibi sorular için cevap evettir. 36 haftalıkken doğum olur ve bebek çok büyük olasılıkla hayata tutunur.

36 Haftalık Gebelikte Bebeğin Pozisyonu

Bebek doğuma hazırlandığı için baş aşağı dönmüştür. Kafası annenin karnının altındadır. Bebek fazla hareket etmeden doğumu bekler. Ve 36 haftalık bir bebek annesine yuvarlak bir his verir.

Doğum Çantası Hazırlıkları

Artık anne de baba da doğumun yaklaştığının bilincindedir. Bu yüzden de doğum çantası hazırlıklarına başlamalıdır. Doğum çantasında gereksiz şeyler olmamalıdır. Doğum çantası az ve öze olması gereken bir çantadır. Çantada olması gereken şeyler ise şöyledir:

Hamilelik dosyası

Sağlık karnesi

Hijyenik ped

Bol miktarda çamaşır

Çorap

Önü düğmeli pijama takımı

Havlu

Hastane çıkışında giyilecek kıyafetler

Bebek için;

3-4 tane tulum

Battaniye

Havlu

Biberon

Emzik

Islak mendil

Pişik kremi

Eldiven ve çorap

Hastane çıkışında giymesi için takım

Doğum çantasında olması gereken gerekli şeyler bunlardır. Ancak tabii ki kişinin isteklerine göre çantanın içeriği değişebilir. Doğumdan birkaç hafta önce bu çantanın hazırlanmasında fayda vardır. Çünkü doğumun ne zaman olacağı belli değildir.

Doğum Egzersizleri

Doğum egzersizleri annenin doğumda daha az acı çekmesi ve daha hızlı doğurabilmesi için gereklidir. Doğum egzersizleri doktora sorulup yapılmalıdır. Çünkü bazı hareketler kişiye ya da bebeğe zarar verebilir. Bunun için hamile kişiler kafasına göre egzersiz yapmamalıdır. Egzersizler her ne kadar çok faydalı olsa da herhangi bir yanlış hareket o an doğumu olması gerekenden daha erken başlatabilir. Bunu göz önüne alarak önce doktora danışılmalıdır.