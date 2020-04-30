Hamilelikte 16. Hafta: 16 Haftalık Gebelik Gelişimi

Vücudumuzun yönetim merkezi olan sinir sistemi bebekler içinde büyük önem teşkil etmektedir. Hareket etmesi, beslenmesi, nefes alması gibi birçok yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini sinir sistemi sağlamaktadır. Hamileliğin 16. Haftasında ise bebek şaşırma, üzülme, mutlu olma gibi çeşitli yüz ifadelerini yapmaya başlar. Tabi bu durum bebeğin duygusal değişimlerinden gerçekleşmemektedir. Vücudun sinir sistemini test etmesi denilebilir. Bebek ayrıca elleriyle kavrama hareketleri yaparak göbek kordonunu tutabilmektedir. Bununla birlikte kulakları da duymaya başlar yani hassas bir hale gelir. İşte 16 haftalık bebek gelişimi ile ilgili tüm detaylar…

16 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Bebeğiniz her geçen hafta boyu ve kilosu belirli bir oranda artmaktadır. Bu oranı korumak ise size düşmektedir. Düzenli ve dengeli beslenmeniz halinde 16 haftalık bebeğiniz yaklaşık olarak 10-13 cm arasında bir boya sahip olacaktır. Ayrıca kilosu da yaklaşık olarak 80 ila 150 gram civarında olacaktır. Her bebek gelişimine göre farklı boy ve kiloda olabilir bu yüzden sizin tek yapmanız gerek dengeli ve düzenli beslenerek özellikle omega-3 tüketerek bebeğinizin gelişimine büyük oranda destek sağlamış olursunuz.

16 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Bebek gelişimini yakından takip eden anne adayları bebeğinin kaç aylık kaç günlük olduğunu araştırmaktadır. Genel olarak hafta olarak belirtilse de bazı anne adayları aylık olarak da ifade etmektedir. Merak edenler için 16 haftalık bir bebek yaklaşık olarak 3 ay 22 günlüktür.

16 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Bebeğin cinsiyeti anne adayları tarafından çoğunlukla merak edilen bir konudur. Bilimsel olarak yapılan araştırmalar bebeğin ilk 12 haftası içinde cinsiyetinin pek belirgin olamayacağını belirtmiştir. Vajinal Ultrason ile bebeğin 16. Haftasında cinsiyeti belirlenebilir fakat kesin olmayabilir. Bu yüzden 20. Hafta bebek cinsiyetini belirlemede daha doğru bir haftadır. Bebekten bebeğe değişim gösteren bu durum genel olarak 16. Haftada belirlenme ihtimali az da olsa vardır.

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16 HAFTALIK BEBEK ANNE KARNINDA NE DURUMDADIR?

Bebek anne karnında gelişimine her geçen gün devam etmektedir. 16. Haftasında bulunan bir bebeğin bacakları önceki haftalara göre biraz daha iyi durumdadır. Bununla beraber omurgası ve sırtındaki kaslar da aynı oranda güçlenmeye başlamaktadır. Bu nedenle bazı dik durma hareketleri yapabilme yeteneğine sahiptir. Kafatası kemikleri ve tırnakları belirli bir düzen içerisinde oluşmaya devam etmektedir. Yüz kemiklerinin de gelişmesiyle beraber bazı kaş çatma, gülme, şaşırma gibi hareketler yapabilmektedir. Derisi daha kalınlaşmadığı için dışarıdan bakıldığında kan damarları belirgin bir şekilde görülebilir. En önemli gelişme ise bebeğin kulaklarının gelişmesidir. Sizin yaptığınız her hareketi artık duyabiliyor kıvamdadır. Buna karşılık size karşı bazı tepkiler de verebilmesi mümkündür.

16 HAFTALIK BEBEK HAREKETLERİ HİSSEDİLİR Mİ?

Bebek oldukça küçük olsa da sinir sisteminin gelişmesiyle birlikte bazı uyartılara artık cevap verebilmektedir. Öncelikle kulağı geliştiği için sizin dışardan bazı sesler çıkardığınız takdirde minik ayaklarıyla ufak çaplı tekmeler atabilmesi mümkündür. Fakat bazı zamanlar bunu hissedebilirsiniz. Çünkü daha sinir sistemi, destek ve hareket sistemi ve duyu organları gelişme halinde olduğu için ufak tekmeler atsalar bile bazen duyamayabilirsiniz.

16 HAFTALIK GEBELİKTE NASIL YATILMALI?

Bebeğiniz sağlıklı bir kemik yapısının olması için ve ayrıca derisi 16. Haftada çok ince olduğu için dışarıdan sert darbelere karşı ciddi hasarlar almasını önlemek için hamilelik döneminde hareketlerinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu bakımdan anne adayları oturma esnasında dik pozisyonda oturmamalı ve öne doğru fırsat bulmadıkça eğilmemelidir. Bununla birlikte omuzlar geri iterek ve midenizi içeri çekerek bazı küçük egzersizler yapabilirsiniz. Bu sayede vücudunuzun ağırlığını orantılı olarak dağıtacaksınız. Ayrıca bacak bacak üstüne atmakta hamileliği büyük riske atmaktadır. Anne adaylarının yatması için de en önemli tavsiye sol tarafa yatmaları olacaktır. Çünkü insandaki toplardamarların çoğu hafif de olsa sağ taraftan geçmektedir. Sağ tarafa yatılması halinde rahime giden toplardamarların iletimi azalabilir ve bu da bebek için büyük risk teşkil edebilir.

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