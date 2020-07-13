İnternette şifreli bir şekilde çocuk ticareti mi yapılıyor? Çocukları bu sapıklardan nasıl koruyabiliriz?

ABD'de internette ticaret yapan Wayfair isimli şirketin sapıklara çocuk satışı yaptığı iddiaları dünyada gündem oldu! Wayfair isimli sitede bazı çocuk kıyafetlerinin kayıp çocuk isimleri ile ve çok yüksek fiyatlara satışa konulması sapıklara çocuk satıldığı iddialarını güçlendirdi. Çocuklar sapıklardan nasıl koruyabiliriz? Sapıkların çocuklarımıza internet ile ulaşmasını nasıl engelleyebiliriz? Bilişim uzmanı canlı yayında; 'Wayfair sapıklara çocuk satışı skandalı' ve kayıp çocuklar, çocuk güvenliği ile ilgili konularda yorumlarda bulundu.

Son Dakika: ABD'de internette 'Wayfair çocuk ticareti' skandalı! Çocuklar sapıklardan nasıl korunabilir? | Video

Bilişim uzmanı Ali Keskin yaptığı açıklamasında; İnternet üzerinde şifreli satış yapıldığına dair örneklerin dünyada bazı e-ticaret sitelerinde de görüldüğünü belirtti. Dün gece Amerika'da çıkan Wayfair skandalının ardından Türkiye'de de konuşulmaya başlandığını dile getirdi.

ŞİFRELİ YOLLARLA ÇOCUKLARA DAİR BİLGİLER

Bir halı boy ölçüsü ya da ağırlığı ile bir çocuğun boy ve kilo değerlerinin şifreli yollarla verildiğini ifade eden Keskin;kayıp çocukların tuzaklara düşürüldüğünü belirtti. Keskin açıklamasında; Bu konu ile ilgilenen kripto hesapların bulunduğunu dile getirirken çocukların cinsel istismar, organ kaçakçılığı için kullanıldığını belirtti.

ÇOCUKLARINIZI SOSYAL MEDYA İLE OYALAMAYIN!

Ali Keskin çocukların oyalanması için ellerine telefon ve tablet verilmesinin tehlikelisine dikkat çekerken çocukların yeteri kadar bilinçli olmaması nedeniyle sosyal medyada kandırılabileceğini belirtti. "Dijital medyayı çocuklarınıza doğru bir şekilde öğretelim" dedi.

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