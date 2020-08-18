Bakan Koca'dan kritik paylaşım: Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım

Gün gün koronavirüs verilerini paylaşan ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan önemli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından 21 Eylül'de okulların açılacağı güne dikkat çekerek: "Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu Çok gören var mı?" açıklamasında bulundu.