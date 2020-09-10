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Gıdada yapılan şaşırtıyor! İşte ...

Günlük hayatta tükettiğimiz ürünler üzerinde yapılan hileleri ahaber ele aldı. Laboratuvar Müdürü yapılan hileleri anlattı. Evcimen, ekonomik olarak değeri yüksek olan ürünlerde hilelerin daha çok olduğunu dile getirdi. İşte yapılan o

Giriş Tarihi: 10.9.2020 11:05 Son Güncelleme: 10.9.2020 11:37 ABONE OL
Gıdada yapılan hileler şaşırtıyor! İşte gıdada yapılan hileler...

Laboratuvar Müdürü Mehtap Keskin Evcimen yapılan hileleri tek tek anlattı:

Tereyağından en çok karşılaşılan hile içine bitkisel ya da hayvansal yağ katılmasıdır.

Peynir de ise içini bitkisel ya ya da nişasta katılması çok sık görülen hilelerdendir.

Zeytinyağı içine soya veya ayçiçek yağı gibi yağlar gibi katılabiliyor. Bu şekilde çok sık karşılaştığımız tağşiş ürünlerinden bir tanesidir.

Gıda ürünlerinde yapılan hileler neler? | Video

Bal tağşişe çok açık bir ürün. Bal da en çok yapılan hile içine glikoz, fruktoz şurubu katılarak, hazırlanan ürünün bal gibi satılması ve maalesef bu ürünlerin tüketiciler tarafından anlaşılması imkansız.

Baharatlarda boya kullanımı çok sık görülüyor. Baharatın içine başka bitkilerde katılabiliyor. İnsan sağlığı için çok riskli olabilir

Salçalarda koruyucu madde ve boya kullanılabiliyor.

EVDE KONTROL ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Laboratuvar Müdürü Evcimen: "Evde hileleri anlamak imkansız. Tüketici etiketleri okumalıdır. Son kullanma tarihine dikkat edip güvenilir markalardan alışveriş yapmamalılar."

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Gıdada yapılan hileler şaşırtıyor! İşte gıdada yapılan hileler...
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