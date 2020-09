Bu hastalıklara yapay zekayla 5 saniyede ön tanı konulabilecek

Dr. Çeltikçi, sistemin şu anda hastalığa tanı konulması ve tedaviye başlanmasında hekime ve hastaya önemli bir hız kazandıracağına dikkati çekerek, "Normalde yaşanılan yere, hastaneye göre değişmekle birlikte bir MR sonucu 3-15 günde alınabiliyor ama uygulamaya giren bu sistemle, bu süre yaklaşık 5 saniye içinde ters bir durum olup olmadığını belirliyor." dedi. Şu an pilot olarak uygulamaya giren sistemin, önce Türkiye'nin her yerindeki devlet hastanelerinde hayata geçirilmesini amaçladıklarını dile getiren Çeltikçi, daha sonra ise dünyada yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini bildirdi. Çeltikçi, "Nijerya'da her 566 bin kişiye bir radyolog düşüyor, 14 Afrika ülkesinde hiç radyolog yok. Dolayısıyla sistem, doktor sayısı ve niteliğinin az olduğu, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de iş yükünü kaldırmada yardımcı olacaktır." diye konuştu.