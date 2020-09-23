Bu hastalıklara yapay zekayla 5 saniyede ön tanı konulabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'de birçok uygulamanın önünü açacağı tahmin edilen yapay zeka algoritmalarının Türk tıp dünyasının hizmetine sunulmasıyla bir karar destek sistemi vazifesi göreceğini söyledi. Söz konusu çalışmanın Türkiye'de ilk olmasının yanı sıra sahada kullanıma geçilmesiyle önemli bir adımın atıldığını belirten Koç, "Türk Beyin Projesi kapsamında, beyin tümörü olan hastaların MR'ları incelenerek yapay zeka algoritmalarının eğitilmesi ve geliştirilen bilimsel teknikler yardımıyla beyinde bulunan anormal bölgelerin tespiti ve devamında sınıflandırılması yapılabilmektedir." dedi.

Çalışmanın, sağlık kuruluşundaki hastane sistemine entegre edilerek radyologlara destek vermesinin sağlandığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu: "Geliştirilen algoritma artık gerçek hastaların tetkik ve tanılarında kullanılabiliyor. Bu yönüyle hayata geçmiş ülkemizdeki ilk proje olup, doktorların yerini almak yerine doktorların işlerini kolaylaştırmak adına hizmete sunulmuş karar destek sistemi vazifesi görmesi planlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında ise yurt genelindeki hastanelere kurulumların yapılması planlanıyor."