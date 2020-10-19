Covid-19 kemik erimesi riskini artırıyor!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve hayatımızdaki pratikleri değiştiren koronavirüs salgını, gerek hareketlerin kısıtlanması gerekse D vitamini eksikliğine maruz kalma sebebiyle kemik sağlığımızı da sarsıyor. Osteoporoza karşı farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü olarak kutlanırken, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ, bu önemli hastalığa karşı etkili 6 etkili yöntemi anlattı...

D VİTAMİNİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Dvitamini değerinizi kontrol ettirerek, hekiminizin belirttiği şekilde D vitamini takviyesi kullanmaya özen gösterin.

Yeteri kadar kalsiyum alın: Kalsiyum için en önemli kaynak, balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleridir.



KEMİK YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN

3 aydan uzun süre kortizon kullananların, menopoza girenlerin; 65 yaş sonrası kadınların ve 70 yaş sonrası erkeklerin kemik yoğunluk ölçümünü yaptırması gerekiyor.





MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN

Yürüme, koşu ve sıçrama kemik metabolizmasının gelişmesine önemli katkı verirler.



TESTESTERON HORMONU KEMİK GELİŞİMİNİ ETKİLER

Dolayısı ile bunun düşüklüğünden dolayı ortaya çıkabilecek kemik metabolizma sorunları akılda tutulmalıdır ve erkeklerin bu konuda ayrıca dikkatli olması gerekir. Sigara, kafein ve alkol almaktan kaçının: Bu tehlikeli üçlü, kemik metabolizmasını kötü yönde etkileyerek kemik erimesine zemin hazırlar.