El temizliği için önceliğiniz su ve sabun olsun

El hijyeninin önemi, hayatımıza koronavirüs salgınının girmesiyle bir kat daha arttı. VM Medical Park Maltepe Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Mert, el hijyeni konusunda merak edilenleri anlattı...Sabun ile gün içinde makul miktarlarda el yıkama, pek çok hastalığın yayılmasını önler. El yıkama, sadece ağız ve tuvaletlerden yayılan hastalıklardan (kolera gibi) korunmayı değil, aynı zamanda nezle, grip, SARS, MERS ve Covid-19 gibi solunum yolu hastalıklarından da etkili biçimde korunmayı sağlar. Ellerimizi yıkamadığımız durumlarda gözümüze burnumuza ve ağzımıza dokunarak virüsleri alır ve hastalanırız.İyi bir temizlik için su tek başına yeterli değildir. Öte yandan kolonya ve dezenfektanlar ile de temizlik olur ancak biz bunları suya ulaşamadığımız zamanlarda tercih etmeliyiz. Su; akışkanlığı sağladığı, sabunu veya deterjanı elimizden temizlediği için cilt florası için de son derece sağlıklıdır. Kolonya ve antiseptikler tcilt tarafından emilirler. Bunları sık sık kullanırsak dezenfektan içindeki kimyasallar ile fazladan maruziyet oluşur, kolonya içindeki alkol de cildi kurutup kendine mahsus koruyucu florasına zarar verir. Yani el temizliği için öncelikle su ve doğal sabunu, bulamıyorsak kolonya veya dezenfektanı kullanmalıyız.Çocuklara el yıkamanın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu fikrini aşılamak için günün belli saatlerinde okul çocuklarına sabun kullanarak el yıkama seansları yapılmalıdır. Çocuklar, anne-babayı rol model olarak aldığı için aile içinde ebeveynlere önemli görevler düşmektedir. Günde iki kez el yıkamayı ve dişlerini fırçalamayı önermek ve bunun takipçisi olmak önemli bir görev olmalı.En az 20 saniye yıkanması gerekirken, bu sürenin daha az tutulması,Eldeki karanlık noktalar dediğimiz tırnakların, başparmak içlerinin ve parmak aralarının ovalanmaması, el bileklerinin yıkanırken ihmal edilmesi,Halen bazı yerlerde görülen el kurutma makinalarının kullanılması,Ellerin kurulanmaması, kurulandıktan sonra musluk bataryasına dokunarak kapatılması,Ortak havlu kullanılması gibi pek çok hatalar yapılmaktadır. El yıkamanın önemini bilmenin yanı sıra bunu aşırı abartmanın, sürekli el yıkamanın, süreyi uzatmanın ruh sağlığı açısından olumlu sonuçları olmayacağını, kişilerde obsesyon (takıntı) gelişebileceğini de göz ardı etmememiz gerekmektedir.