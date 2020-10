Meme kanserinde erken tanının ilk adımı elle muayene

Meme kanseri, dünyada her yıl yaklaşık 2.12 milyon kadını etkileyen ve hayat boyu her sekiz kadından birinin yakalanma riski taşıdığı bir hastalık. Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Karanlık, bu yüksek ihtimalin bizi korkutarak tedirginliğe değil ama temkinli davranmaya yöneltmesi gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu…Bu hastalığın tedavisinde en önemli unsur erken teşhis. Ne yaparsak yapalım aramızdan birileri bu hastalığa yakalanacak ama unutmayalım ki erken teşhis ile yüzde 100'e varan bir oranda bu hastalığı yenebiliriz. Bu nedenle farkında olmamız çok önemli ve bu farkındalığın ilk basamağı da kendi kendine muayene. Bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor.Meme; hassas, hormona duyarlı ve değişken bir organdır, bu nedenle de elle muayene kontrolü hep aynı zamanda yapılmalıdır. Elle muayene için doğru zaman da, adet gören kadınlarda adet bitiminden bir hafta sonrasıdır. Menopoz döneminde ise her ayın aynı günü muayene yapılmalıdır. Aynı dönemde yapılan muayene ile kadın kendi memesini tanımış olur. Erken tanının ilk adımı da zaten kadının kendi memesini tanımasıdır.Kadınların kendi kendine meme muayenesi sırasında veya başka bir zamanda normal olmayan bir durum veya kitle fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden doktorlarına başvurmaları gerekiyor. Erken tanı için üç kural var. İlki, az önce bahsettiğim kendi kendine meme muayenesi. İkincisi, 2-3 yılda bir hekim tarafından kontrol ve üçüncüsü ise mammografi taramasıdır. 40 yaşından itibaren her kadının düzenli olarak her yıl mammografi taraması yaptırması, erken tanının olmazsa olmazıdır.MEME kanseri, erken evredeyken tipik belirtiler göstermiyor ancak bununla beraber tedavisi daha kolay ve başarı şansı daha da yüksek. Bu sebeple de belirtiler ortaya çıkmadan tanı konması çok büyük önem taşıyor.Erken tanının ilk adımı da elle muayene. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu dönemde kadınlar ne yazık ki rutin kontrollerini aksatabilirler. Bu da erken teşhis ihtimalini azaltabilecek bir faktör. Bildiğiniz gibi Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Bu özel ay kapsamında, hem bu hastalığa hem de evde elle muayeneye dikkat çekmek için 'Kadın Eli Değsin, İhtimaller Değişsin' farkındalık çalışması hayata geçirildi. Proje kapsamında, büyük şehirlerde ve aynı zamanda Anadolu'da yaşayan, Anadolu'nun yerel lezzetleri üzerinde çalışan birçok aşçı, kadınların bir başarı kıstası olarak kabul edilen kıvamında hamurdan da yararlanarak bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışılıyor, meme kanserinde elle muayenenin önemine dikkat çeken videolar çekiyor.