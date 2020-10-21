Asırlık çınar virüsü yendi! 101 yaşındaki Fatma Nine'den müjdeli haber

Kocaeli Kartepe İlçesi Rahmiye Mahallesinde oturan 101 yaşındaki Fatma Kara, 16 Ekim günü öksürük, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı ve bayılma hissi şikayetleri ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Kara'ya Koronavirüs testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Fatma Kara, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları COVİD-19 servisinde tedavi altına alındı. 101 yaşındaki Fatma Kara'nın yaşı, kalp ve tansiyon gibi hastalıklarına rağmen durumu kısa sürede düzeldi. ve 5 günlük tedavisi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Birsen Mutlu , "Aslında bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Pandemi süresince pek çok vaka gördük. Ama 101 yaşındaki bir hastamızın iyi olarak taburcu olmasını görmek bizi daha da mutlu etti. Hastamız Fatma Kara günü öksürük, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı ve bayılma hissi şikâyetleri ile bize geldi. Yapılan tetkikler sonucu pozitif çıkınca tedavisine başlandı. 5 gün gibi kısa bir sürede sağlığına kavuştu. Yaşlılarda ağır seyrettiğini bildiğimiz bu hastalık Bazı kişilerde belki bağışıklık sistemlerinin güçlü olması, belki de yaşantılarından bu şekilde iyi sonuçlanabiliyor. Böyle nadir vakaları bir kıstas olarak kabul etmeyelim. Özellikle 60 yaş üstünde olanlar bu konuda zaten çok duyarlı davranıyor. Gençlerimizde hasta olmayacak diye bir kural olmadığını bilerek hareket etmelidirler. Onlarda kendilerini korumaları ve toplumun yaşlı bireylerini hasta etmemeleri gerekir. Mikroorganizmayı bizde yeni yeni tanıyoruz. Hastalığı yenenler kendilerini korumalı ve dikkat etmelidirler. Çünkü tekrardan bu hastalığa yakalanan vakalar olduğunu görüyoruz. Bazen hafif bazen ağır seyrediyor durumları bu nedenle bu konuda en önemli kural tedbirdir" dedi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Zafer Cantürk, " Evet gerçekten mutlu bir gün yaşıyoruz. 101 yaşındaki bir hastamız 5 günlük tedavisinin ardından taburcu oluyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken önemli konular var. Bu hastalık bir kere atlatılınca bir daha hasta olmayacağız diye bir şey yok. Tekrar edebiliyor. Bu nedenle herkes bu konuda dikkat etmelidir. Genel hijyen kurallarına, maske ve mesafe kurallarına uymalıyız. Özellikkle hastanelerde yoğunluk oluşturmamalıyız. Hasta sadece bir yakını ile hastaneye gelebilir. Ama birkaç yakını ile geldiğinde hem hastanın, hem hasta yakınlarının hemde başkalarının sağlığını tehlikeye atabiliyor. Buna çok dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

EL SALLAYARAK AYRILDI

Öğretim Üyesi Dr.Emel Azak ise hastanın evine ambulans ile gönderilip takiplerinin devam edeceğini, 14 gün boyunca evinde karantinada kalacağını söyledi. Azak'ta herkesin tedbiri elden bırakmamasını ve koronavirüs kurallarına uymasını istedi. Yapılan açıklamalar sonrası daha önce koronavirüs'e yakalanan oğlundan hastalığı kaptığı öğrenilen ve tedavisi sonrası taburcu edilen Fatma Kara, tekerlekli sandalye ile COVİD-19 servisinden çıkartıldı. Kara taburcu edilirken, hastane yönetimi ve servis çalışanları kendisini alkışladı. Fatma Kara'nın oğlu Ahmet Kara, bütün doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. Fatma Kara ambulansa binerken kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan basın mensuplarına el salladı ve daha sonra evine götürüldü.