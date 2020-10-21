SON DAKİKA! Grip aşısı kimler olabilecek? Eczanelerdeki listeler iptal edildi: İşte grip aşısı kriterleri...

EN AZ LİSTE YAPANDA 100-150 KİŞİ VAR



1200 eczanenin olduğu Antalya'da grip aşısı için en az kayıt yapan eczanenin 100-150 hastaya ulaştığını dile getiren Ertekin, "Daha yüksek sayılar da var. Lakin bunu karşılamayacağını en başından beri söylüyorduk. Çünkü yeterli sayıda aşı planlaması yapılmadı. Bunun dışında bakanlığın ayrı bir planlaması varsa o konuda bize bilgi gelmedi. Şu an mevcut bilgiler peyderpey gelecek aşılar için bu sistem üzerinden yetersiz de olsa öncelikliler üzerinden yürütülecek. Bu biraz daha ihtiyaç sahiplerini öne almak anlamına geldiği için çözüm odaklı bir hareket olarak kabul edilecek" dedi.