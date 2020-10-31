Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Ülkemizde ve dünyada her gün binlerce kişi virüs salgınına yakalanmaya devam ederken dünya genelindeki vaka sayısı 45 milyonu geçti. Kış ayları ile beraber tüm dünyada adeta Covid-19'da ikinci dalga paniği yaşanıyor. Avrupa ülkeleri günlük vaka sayısının 100 bini aşkın olduğunu ifade ederken salgının bu denli yayılmasının en önemli rolünün hiç belirti göstermeyen vakalar olduğu söyleniyor. 'de yapılan bir açıklamaya göre; Corona virüs salgınının yayılımına neden olan asemptomatik vakaların tespitini yüz yüze oranında sağlayan yapay zeka geliştirildiği bildirildi…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 14:30 Son Güncelleme: 31.10.2020 15:05 ABONE OL
Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Tüm dünyada virüs vaka sayısının artışa geçtiği gözlemlenirken dünya genelinde Covid-19 pozitif vakalarının 45 milyonu geçtiği gelen verilerle kaydedildi. İkinci dalga paniğini yaşayan Avrupa ülkelerinde günlük 100 bini aşkın sayıda vaka tespit edilirken salgının bilançosunda yaşanan bu korkunç artışta en büyük rolün asemptomatik corona virüs hastaları olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Öte yandan 'den gelen son açıklamada belirti göstermeyen bu vakaların tespitini sağlayan yapay zekanın keşfedildiği duyuruldu…

BELİRTİ GÖSTERMEYEN CORONA HASTALARINI TESPİT EDİYOR!

Yeni tip corona virüs ile enfekte olan ve süper yayıcı şeklinde de tabir edilen asemptomatik kişiler salgının dünya genelinde yayılımında en önemli rolü oynayan etmen olarak gösteriliyor. Bu kapsamda salgını durdurulamaz bir hal alırken konuyla ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılardan belirti göstermeyen bu vakaları tespit eden yapay zekanın geliştirildiği haberi geldi…

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

VAKALARIN YÜZDE 70'İ ASEMPTOMATİK

Yeni tip virüs ile enfekte olan asemptomatik kişiler, hastalığın ateş ve öksürük gibi fark edilebilir fiziksel beliritlerini göstermiyor. Bu nedenle, corona virüs testlerine zorunlu olmadıkça dahi edilmiyorlar ve enfeksiyonu bilmeden başkalarına yayıyorlar. Bilim insanlarına göre dünyadaki vakaların yüzde 70'i asemptomatik insanlardan oluşuyor ve salgının büyümesinde önemli bir rol oynuyorlar.

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

SAĞLIKLI İNSANLARDAN FARKLI ÖKSÜRÜYORLAR, ANCAK İNSAN KULAĞI ALGILAYAMIYOR

Ancak, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacıların hiçbir belirti göstermeyen insanların yapay zeka tarafından yakalanabilecekleri ortaya çıktı. Yakın zamanda IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology'de yayınlanan bir makalede, asemptomatik insanların sağlıklı bireylerden farklı öksürük ses ve biçimlerine sahip olduğu, ancak bunun insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ortaya konuldu.

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Çalışma kapsamında, gönüllü insanların bilgisayarları ve akıllı cihazlar taradından öksürüklerinin analiz edilmesini sağlayan bir yapay zeka modeli üretildiği belirtildi. Araştırmacılar, modeli on binlerce öksürük örneğinin yanı sıra sözlü konuşmalar üzerinde eğitti.

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

YÜZDE 100 DOĞRU TAHMİN YAPTI

Ardından, eğitilen yapay zekanın, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, semptomları olmayan ancak virüs için pozitif test edilen asemptomatiklerin ise yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tahmin ettiği belirtildi.

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

FDA'DAN ONAY BEKLİYOR

Bilim insanları, geliştirdikleri yapay zekanın salgının durdurulmasında önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı. Bu kapsamda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay beklediklerini aktaran araştırmacılar, akıllı telefonlarda çalışabilen kullanıcı dostu bir uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

SALGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEYEBİLİR

MIT'nin Auto-ID Laboratuvarı'nda araştırmacı olan Brian Subirana, "Asemptomatik olma olasılığı yüksek olan kişileri tespit edebilen ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı geliştirdik.

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Kullanıcılar, bu sayede işe veya okula gitmeden önce her gün oturum açabilir, telefonuna öksürerek virüs taşıyıp taşımadığı hakkında anında bilgi alabilir. Bu şekilde, okullarda, fabrikalarda, huzurevlerinde ve daha birçok yerde ortaya çıkan yerel salgınların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Kaynak:NTV

ARKADAŞINA GÖNDER
Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA