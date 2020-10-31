Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Tüm dünyada corona virüs vaka sayısının artışa geçtiği gözlemlenirken dünya genelinde Covid-19 pozitif vakalarının 45 milyonu geçtiği gelen verilerle kaydedildi. İkinci dalga paniğini yaşayan Avrupa ülkelerinde günlük 100 bini aşkın sayıda vaka tespit edilirken salgının bilançosunda yaşanan bu korkunç artışta en büyük rolün asemptomatik corona virüs hastaları olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Öte yandan ABD'den gelen son açıklamada belirti göstermeyen bu vakaların tespitini sağlayan yapay zekanın keşfedildiği duyuruldu…

BELİRTİ GÖSTERMEYEN CORONA HASTALARINI TESPİT EDİYOR!

Yeni tip corona virüs ile enfekte olan ve süper yayıcı şeklinde de tabir edilen asemptomatik kişiler salgının dünya genelinde yayılımında en önemli rolü oynayan etmen olarak gösteriliyor. Bu kapsamda koronavirüs salgını durdurulamaz bir hal alırken konuyla ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılardan belirti göstermeyen bu vakaları tespit eden yapay zekanın geliştirildiği haberi geldi…