Salgının yayılımında önemli rol oynuyorlardı! O vakaların tespitini sağlayan keşif!

Tüm dünyada corona virüs vaka sayısının artışa geçtiği gözlemlenirken dünya genelinde Covid-19 pozitif vakalarının 45 milyonu geçtiği gelen verilerle kaydedildi. İkinci dalga paniğini yaşayan Avrupa ülkelerinde günlük 100 bini aşkın sayıda vaka tespit edilirken salgının bilançosunda yaşanan bu korkunç artışta en büyük rolün asemptomatik corona virüs hastaları olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Öte yandan ABD'den gelen son açıklamada belirti göstermeyen bu vakaların tespitini sağlayan yapay zekanın keşfedildiği duyuruldu…
Yeni tip corona virüs ile enfekte olan ve süper yayıcı şeklinde de tabir edilen asemptomatik kişiler salgının dünya genelinde yayılımında en önemli rolü oynayan etmen olarak gösteriliyor. Bu kapsamda koronavirüs salgını durdurulamaz bir hal alırken konuyla ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılardan belirti göstermeyen bu vakaları tespit eden yapay zekanın geliştirildiği haberi geldi…
VAKALARIN YÜZDE 70'İ ASEMPTOMATİK
Yeni tip corona virüs ile enfekte olan asemptomatik kişiler, hastalığın ateş ve öksürük gibi fark edilebilir fiziksel beliritlerini göstermiyor. Bu nedenle, corona virüs testlerine zorunlu olmadıkça dahi edilmiyorlar ve enfeksiyonu bilmeden başkalarına yayıyorlar. Bilim insanlarına göre dünyadaki vakaların yüzde 70'i asemptomatik insanlardan oluşuyor ve salgının büyümesinde önemli bir rol oynuyorlar.
SAĞLIKLI İNSANLARDAN FARKLI ÖKSÜRÜYORLAR, ANCAK İNSAN KULAĞI ALGILAYAMIYOR
Ancak, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacıların hiçbir belirti göstermeyen insanların yapay zeka tarafından yakalanabilecekleri ortaya çıktı. Yakın zamanda IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology'de yayınlanan bir makalede, asemptomatik insanların sağlıklı bireylerden farklı öksürük ses ve biçimlerine sahip olduğu, ancak bunun insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ortaya konuldu.
Çalışma kapsamında, gönüllü insanların bilgisayarları ve akıllı cihazlar taradından öksürüklerinin analiz edilmesini sağlayan bir yapay zeka modeli üretildiği belirtildi. Araştırmacılar, modeli on binlerce öksürük örneğinin yanı sıra sözlü konuşmalar üzerinde eğitti.
YÜZDE 100 DOĞRU TAHMİN YAPTI
Ardından, eğitilen yapay zekanın, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, semptomları olmayan ancak virüs için pozitif test edilen asemptomatiklerin ise yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tahmin ettiği belirtildi.
FDA'DAN ONAY BEKLİYOR
Bilim insanları, geliştirdikleri yapay zekanın salgının durdurulmasında önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı. Bu kapsamda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay beklediklerini aktaran araştırmacılar, akıllı telefonlarda çalışabilen kullanıcı dostu bir uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi.
SALGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEYEBİLİR
MIT'nin Auto-ID Laboratuvarı'nda araştırmacı olan Brian Subirana, "Asemptomatik olma olasılığı yüksek olan kişileri tespit edebilen ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı geliştirdik.
Kullanıcılar, bu sayede işe veya okula gitmeden önce her gün oturum açabilir, telefonuna öksürerek virüs taşıyıp taşımadığı hakkında anında bilgi alabilir. Bu şekilde, okullarda, fabrikalarda, huzurevlerinde ve daha birçok yerde ortaya çıkan yerel salgınların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak:NTV