Son dakika haberi: Uzman doktordan dikkat çeken açıklama! Elif ve Ayda böyle hayatta kaldılar

ÇOCUKLAR AÇLIK VE SUSUZLUĞA DAHA DAYANIKLI

Erişkinlerin vücudunun yüzde 60'ı su iken, çocukların vücudunun yüzde 70'inin su olduğunu belirten Dr. Yılmaz "Çocuklar susuz kalmaya erişkinlere nazaran daha dayanıklılar. Kas kitlesinin artmasıyla birlikte vücuttaki su oranı azalıyor. Yaz döneminde olmadığımız için de idrar dışı hissedilmeyen su kaybı daha az oluyor. Ayrıca vücuttaki glikojen depoları çocuğun uzun süreli açlıkla baş etmesine yardımcı oluyor. Bazal metabolizmaya geçtiği için sadece hayati fonksiyonlar için enerji gerekli oluyor. Glikojen depoları da bunu sağlıyor." dedi.