Evde koronadan korunmanın 7 altın kuralı

2. EVDE YEMEK YERKEN OTURMA DÜZENİNE DİKKAT ETMELİYİZ!

Eğer kalabalık bir aile ortamında yaşıyorsak akşam yemeklerinde veya toplu yemek yediğimiz esnada bir oturma düzeni ayarlamamız gerekiyor. Çünkü aile içerisinde üç kuşak aynı anda yaşayabiliyor. Hem torun, hem büyükanne-büyükbaba, hem de anne baba aynı yerde kalabiliyor. Dolayısıyla küçük çocukların daha hafif geçireceği bir enfeksiyon aile içerisindeki üçüncü kuşak bireylere daha ağır olarak sirayet edebiliyor. Bu noktada oturma düzenlerini ayarlamamız, gerekirse çapraz oturmalı ve çok kalabalık şekilde sofranın başında bulunmamız gerekiyor.

3. KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT ETMELİYİZ!

Kişisel hijyene dikkat etmeli ve hijyen ile ilgili kullanılan eşyalar konusunda titiz olmalıyız. Bu gibi eşyaların ortak kullanımdan çıkartılması gerekiyor. Kişisel hijyenimize, ağız sağlığımıza, burun sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenerek ve vitaminlerimizi besinlerle almaya çalışarak kendi kişisel bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışmalıyız.