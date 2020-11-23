Evde koronadan korunmanın 7 altın kuralı

Koronavirüs salgınından korunmak için dışarıda uygulanan tedbirlerin yanı sıra evlerde de dikkat edilmesi gereken kurallar var. Özellikle kış ayları ile birlikte kapalı alanlarda vakit geçirmeye başlayan vatandaşların salgından korunmak için hangi kurallara uyması gerektiği ile ilgili Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Altundağ, evde 7 önlem ile Koronavirüs'ten uzak kalınabileceğinin altını çizdi.
Aytuğ Altundağ şunları kaydetti:
"Kış ayları ile birlikte, kapalı alanlara; özellikle de evlerimize kapandığımız zamanlar artmaya başladı. Son zamanlarda Türkiye'de de vaka artışlarının tespit edilmesiyle birlikte özellikle sokağa çıkma konusunda ve dışarıda geçireceğimiz zaman konusunda yeni düzenlemeler yapılmakta ve bu doğrultuda aslında iki soru ortaya çıkıyor: Ev içi bulaş riski ve 'evde koronavirüse karşı korunma nasıl olabilir' sorusu...Çünkü son zamanlarda aile içi bulaşlar gitgide arttı.. Dışarıdaki bilinç arttıkça, maske kullanımı yaygınlaştıkça, insanların virüsten korunma konusundaki önlemleri arttıkça en önemli bulaş riski yakın çevreden ve aile içerisinden olduğu görülmekte.
Bu noktada ev içi riskleri azaltmak için Covid-19'a karşı yedi önlem sıralayabiliriz.
1. SIK SIK ODALARI HAVALANDIRMALIYIZ!
Dışarıdan geldiğimizde virüs taşıyor olabiliriz. Sık sık odayı havalandırmamız bizim için faydalı olacaktır. Odaların havalanması ve temiz olması çok daha önemli... Çünkü havasız bir ortam aslında dış ortam havasına göre 5 kat daha kirli demektir. Dolayısıyla eğer soğuktan dolayı havalandıramıyorsak da hava temizleyicilerle odalarımızın daha temiz bir havaya sahip olmasını sağlamamız gerekiyor.
2. EVDE YEMEK YERKEN OTURMA DÜZENİNE DİKKAT ETMELİYİZ!
Eğer kalabalık bir aile ortamında yaşıyorsak akşam yemeklerinde veya toplu yemek yediğimiz esnada bir oturma düzeni ayarlamamız gerekiyor. Çünkü aile içerisinde üç kuşak aynı anda yaşayabiliyor. Hem torun, hem büyükanne-büyükbaba, hem de anne baba aynı yerde kalabiliyor. Dolayısıyla küçük çocukların daha hafif geçireceği bir enfeksiyon aile içerisindeki üçüncü kuşak bireylere daha ağır olarak sirayet edebiliyor. Bu noktada oturma düzenlerini ayarlamamız, gerekirse çapraz oturmalı ve çok kalabalık şekilde sofranın başında bulunmamız gerekiyor.
3. KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT ETMELİYİZ!
Kişisel hijyene dikkat etmeli ve hijyen ile ilgili kullanılan eşyalar konusunda titiz olmalıyız. Bu gibi eşyaların ortak kullanımdan çıkartılması gerekiyor. Kişisel hijyenimize, ağız sağlığımıza, burun sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenerek ve vitaminlerimizi besinlerle almaya çalışarak kendi kişisel bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışmalıyız.
4. KALABALIK EV BULUŞMALARINI YAPMAMALIYIZ!
Sosyal ortamlar kapatılınca, insanlar dışarıda buluşamayınca genellikle aile içi akraba ve komşu ziyaretlerini arttırabiliyorlar. Bu dönemde akraba ve komşu ziyaretlerini mümkün olduğunca ertelemeye çalışmalıyız. Çok kalabalık ev içi toplantılar, ev içi ziyaretler, ev içi etkinlikler yapmamalıyız. Özellikle bu ortamlarda dışarıdan gelen kalabalık insanların ev içinde bulunmasının Covid-19 enfeksiyonu için çok önemli bir bulaş kaynağı olduğunu unutmamalıyız.
5. UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMELİYİZ!
Düzenli melatonin salgısının virüslerle mücadelede immun sistemimize çok önemli bir desteği olduğu ortaya konuldu. Dolayısıyla uyku düzenimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ekran başında çok fazla vakit geçirmemek, gece geç saatlere kadar oturmamak ve gece uykusunu düzenli olarak alıp immun sistemimizin tekrardan kendisini düzgün bir şekilde ayarlamasını ve virüsle mücadelede sağlam durmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü artık şunu net olarak biliyoruz; Covid-19 enfeksiyonu olan bireylerde kişisel immun sistem cevabı ve kişisel bağışıklık sisteminin durumu çok önemli!
6. AÇIK HAVADA KISA YÜRÜYÜŞLER YAPMALIYIZ!
Bu yürüyüşler zihinsel olarak da stresimize iyi gelecektir. Rahatlamamızı sağlayacaktır. Zihinsel stresimizin azalması da bizim bağışıklık sistemimizin daha aktif olmasını ve bağışıklık sistemimizin daha kontrol altında olmasını sağlayacaktır.
7. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRMEK İÇİN EGZERSİZ YAPMALIYIZ!
Evde geçirdiğimiz uzun vakitlerde kısa egzersizler yapmalıyız. Bu süreçte çok fazla hareketsiz kalmamak en doğrusu olacaktır. Gün içerisinde kendimizi çok fazla yormayacak şekilde egzersiz yapmak bağışıklık sistemimizi zinde tutmamız çok önemli..."