Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşısı için şirket resmi başvuruyu yaptı! KOVİD-19 aşısının yüzde yüz etkili olduğu açıklanmıştı

Moderna'nın başvurusu, aşısının yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu ve 30 bin kişiyle yaptığı çalışmanın, aşının işe yarayıp yaramadığını belirlemek için gereken bilimsel kriterleri karşıladığını gösteren verilere dayanıyor. Tüm veri setinden elde edilen bulguların, 16 Kasım'da açıklanan ve aşının yüzde 94,5 etkili olduğunu tespit eden önceki verilerin analizi ile uyumlu olduğu kanıtlandı.

YÜZDE YÜZ ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Yeni veriler ayrıca, aşının koronavirüs kaynaklı ciddi hastalanma ve kritik belirtileri önlemede yüzde 100 etkili olduğunu gösterdi. Ürün, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki Aşı Araştırma Merkezi'nden hükümet araştırmacıları ile işbirliği içinde geliştirildi.

Bancel, şirketin Aralık ayı sonunda 20 milyon doz üretme yolunda olduğunu ve 2021'de 500 milyon ila bir milyar doz üreteceğini söyledi. Her kişi bir ay arayla uygulanan iki doz aşı vurulacak, bu nedenle 10 milyon insan için 20 milyon doz yeterli olacak.

Moderna, acil kullanım izni için başvuran ikinci aşı üreticisi. Yine ABD'de Pfizer şirketi, başvurusunu 20 Kasım'da sunmuştu. Pfizer, bu yıl 50 milyona kadar doz üretebileceğini ve yaklaşık yarısı Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini söyledi. Pfizer aşısı kişi başına iki doz gerektiriyor.

İLK AŞILAMA 21 ARALIKTA!

Moderna'nın CEO'su aşılama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, ilk aşılama işlemlerinin, sürecin sorunsuz ilerlemesi ve onay verilmesi halinde 21 Aralık gibi erken bir zamanda verilebileceğini söyledi.

AŞIYI İLK VURULACAK MESLEK GRUPLARI

Aşıyı ilk vurulacak meslek ve yaş grupları da belli oldu. Sağlık çalışanları, polis memurları gibi temel çalışanlar, diğer kritik sektörlerdeki insanlar ve huzurevlerinde çalışanlar ve sakinler dahil olmak üzere belirli gruplara öncelik verileceği öğrenildi. Salı günü (yarın), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin danışmanlarından oluşan bir panel, ilk aşı malzemelerinin nasıl tahsis edileceğini belirlemek için toplanacak.

KRİZİN ORTASINDA UMUT VERİCİ HABERLER

Umut verici haberler, ABD'nin tarihindeki en büyük sağlık krizinde olduğu bir dönemde geldi. Koronavirüs vakaları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor. Sağlık yetkilileri, Şükran Günü seyahati ve toplantıları nedeniyle önümüzdeki haftalarda sayıların daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. Yalnızca Kasım ayında, Amerika Birleşik Devletleri'nde dört milyondan fazla yeni vaka ve 25.500 ölüm meydana geldi.