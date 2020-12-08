Son dakika: Hem Çin hem Alman aşısını test eden Türk profesörden flaş açıklama! Tartışmalara son noktayı koydu...





'ELDE HANGİ AŞI VARSA ONU OLACAĞIM'

Prof. Dr. Akova, şu anda Türkiye'ye kısa vadede Alman aşısının gelmesi gibi bir durum söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Bence şu anda 'o aşı mı', 'bu aşı mı' düşünmekten çok elde olan bir aşı eğer güvenli ve etkili olarak gösterilmişse bilimsel çalışmalarda, bu aşıyı olmak lazım. Ben de elde hangi aşı varsa ondan olacağım. Ben üstelik hastalığı daha önce geçirdim; ama antikorum oluşmadı, belirtisiz geçirdim. Şu anda Amerika'da sağlık personelinde 2 ay, genel toplumda 3 ay öncesinde hastalık geçirmiş olsanız bile aşılama öneriliyor. Eğer aşı gelirse bende kendime aşı yaptıracağım. Şu anda elimizdeki bilimsel veriler bu aşıların uygulanabilirliğine dair yeterli kanıt teşkil ediyor. Ciddi yan etkiler, genellikle bu tür aşılarda kısa sürede, erken dönemde ortaya çıkan yan etkiler şeklinde olabiliyor. Şu andaki eldeki veriler bir riskin olmadığına işaret ediyor. Buna karar verirken şunu düşünmeniz lazım; çok ciddi boyutta yaşamı tehdit eden bir pandemi söz konusu. Aşı dışında bu pandemiden kurtulmanın bir yolu yok. Dolayısıyla bir kar, zarar hesabı yapıp 'hastalık mı', 'aşı mı' tercih edecek olursanız ben oyumu aşı yönünde kullanırım" dedi.