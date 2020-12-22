Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan doktor zorlu anları anlattı: Kaslarınız lime lime oluyor



"GERÇEKTEN ÇOK ACI VE HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORSUNUZ"

Hastaların yoğun bakımda çok kötü şeyler yaşadıklarının altını çizen Sayıcı, yoğun bakım doktoru olmadığını ama serviste takip ettiği hastaları olduğunu söyledi. Sayıcı, serviste takip ettiği bir hastasının yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Gerçekten çok kötü; nefesiniz yetmiyor. O hastanın o süreci, ailesinin yaşadığı süreç gerçekten çok acı ve hiçbir şey yapamıyorsunuz, vereceğiniz tedaviler çok kısıtlı. Bağışıklık sistemi işin çoğunu halleden kısım. Belli bir aşamaya geldikten sonra artık geri döndüremiyorsunuz hastayı. Bir hafta serviste takip ettim hastayı. Ailesi için de çok kötüydü, hasta için de çok kötüydü. Öleceğini biliyorsunuz. İnşallah bir an önce şu salgın biter de herkes normal hayatına döner."