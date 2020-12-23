Uzmanlar açıkladı! Tansiyonu böyle ölçmek hayat kurtarıyor

"KOLLAR ARASINDAKİ FARK NE KADAR BÜYÜKSE RİSK O KADAR YÜKSEK"
Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için yaklaşık 54.000 kişiden oluşan büyük bir veri tabanı oluşturmak adına kan basıncıyla ilgili 24 küresel çalışmayı bir araya getirdi.
Veriler, Avrupa, ABD, Afrika ve Asya'daki yetişkinler için her iki koldan kan basıncı ölçümlerini kapsıyor ve kollar arasındaki fark ne kadar büyükse hasta için riskin o kadar büyük olduğu tespit edildi.
Exeter Üniversitesi çalışma ekibi, şu anda, uluslararası tansiyon kılavuzları sağlık uzmanlarına kardiyovasküler riski değerlendirirken her iki koldaki kan basıncını ölçmelerini tavsiye etmesine rağmen bu durumun büyük ölçüde göz ardı edildiği konusunda uyardı.
Çalışmaları, her iki koldaki kan basıncı arasındaki kabul edilebilir fark aralığının mevcut kılavuzun izin verdiğinden önemli ölçüde daha düşük olması gerektiği sonucuna ulaştı.
"KALP KRİZİ, FELÇ VE ÖLÜMÜ ENGELLEYEBİLİR"
Bu araştırma sonucunun uluslararası hipertansiyon kılavuzlarında bir değişikliğe yol açabileceğini bu da risk altındaki daha fazla hastanın tanımlanabileceği ve potansiyel olarak hayat kurtarıcı tedavi alabileceği anlamına geldiği belirtilenler arasında.
Kan basıncı her kalp atışında yükselir ve düşer ve bu neden üst okuma ve alt okuma olarak iki farklı sayı ile ölçülür.
Milimetre cıva (mmHg) birimleriyle ölçülen kan basıncı ve yüksek sistolik mmHg, yetişkin nüfusun üçte birini etkileyen ve dünya çapında önlenebilir kalp krizi, felç ve ölümlerin önde gelen nedeni olan hipertansiyonu ortaya koyar.
Araştırmacılar, iki koldaki sistolik kan basıncı ölçümleri arasındaki bir farkın, kan akışını etkileyebilecek şekilde arterlerin daralmasının veya sertleşmesini göstergesi olabileceğini belirtti.
Bu damarsal değişikliklerin, sonraki kalp krizi, felç veya erken ölüm için başka bir risk belirleyicisi olarak kabul edilerek tedavi için araştırılması gerektiği belirtildi.
"ÖLÇÜLMESİ HEM UCUZ HEM DE KOLAY"
Çalışmanın yöneticisi ve Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Chrisk Clark, rutin olarak kullanılan bir tansiyon monitörü ile bir kolu sonra diğerini kontrol etmenin ucuz olduğunu ve herhangi bir sağlık hizmeti ortamında ek veya pahalı bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebileceğini belirtti.
Şu anda kılavuzlar bunun yapılmasını tavsiye etse de, genellikle zaman kısıtlamaları nedeniyle, en iyi ihtimalle tek kolda ölçüm yapıldığı açıklandı. Araştırma, her iki kolu da ölçmek için gereken fazladan az zamanın sonunda hayat kurtarabileceğini de ortaya koydu.
Dr. Chris Clark, iki kol arasındaki kan basıncındaki farkın daha kötü sağlık sonuçlarına bağlı olduğunu uzun zamandır bildiklerini ve INTERPRESS-IPD çalışmasında yer alan büyük sayıların bunu daha ayrıntılı olarak anlamalarına yardımcı olduklarını söyledi.
Avrupa ve İngiltere kılavuzları, ek kardiyovasküler risk eşiği olarak kollar arasında 15 mmHg veya daha fazla fark belirlese de yeni çalışmada 10 mmHg'lik daha düşük bir eşiğin tek başına bu riskin bir göstergesi olduğu bu çalışma sayesinde ortaya çıktı.
Bu bilgilerin kardiyovasküler riskin değerlendirilmesinde gelecekteki kılavuzlara ve klinik uygulamalara dahil edilmesini gerektiğini belirten uzmanlar, bu durumun kalp krizi, felç ve ölüm risklerini azaltabilecek birçok kişinin tedavi altına alınabileceğini belirtti.