Uzmanlar açıkladı! Tansiyonu böyle ölçmek hayat kurtarıyor

"KOLLAR ARASINDAKİ FARK NE KADAR BÜYÜKSE RİSK O KADAR YÜKSEK"

Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için yaklaşık 54.000 kişiden oluşan büyük bir veri tabanı oluşturmak adına kan basıncıyla ilgili 24 küresel çalışmayı bir araya getirdi.

Veriler, Avrupa, ABD, Afrika ve Asya'daki yetişkinler için her iki koldan kan basıncı ölçümlerini kapsıyor ve kollar arasındaki fark ne kadar büyükse hasta için riskin o kadar büyük olduğu tespit edildi.

Exeter Üniversitesi çalışma ekibi, şu anda, uluslararası tansiyon kılavuzları sağlık uzmanlarına kardiyovasküler riski değerlendirirken her iki koldaki kan basıncını ölçmelerini tavsiye etmesine rağmen bu durumun büyük ölçüde göz ardı edildiği konusunda uyardı.

Çalışmaları, her iki koldaki kan basıncı arasındaki kabul edilebilir fark aralığının mevcut kılavuzun izin verdiğinden önemli ölçüde daha düşük olması gerektiği sonucuna ulaştı.