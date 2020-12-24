Fazla el yıkama bu hastalığa yol açıyor!

Covid-19 pandemisi nedeniyle hepimiz el hijyenine çok önem veriyoruz. Günde yaklaşık 15-20 kez ellerimizi yıkıyoruz. Hatta bu sayı bazen daha da fazla olabiliyor. Hijyen sağlayabilmek için bazı önemli noktalara dikkat etmemiz gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Tülin Mansur, ellerimizi bu kadar sık yıkamanın derimizin sağlığını da etkileyebileceğini belirtiyor.

Elleri çok sık yıkamanın, tahriş edici dış etkenlerden cildimizi koruyan deri yüzeyindeki yağlı tabakada aşınma yarattığını belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Tülin Mansur, "Buna bağlı olarak elleriniz aşırı kurur. Bazen bu rahatsızlık hissi daha da artarak deride kızarıklık, pullanmalar ve ince çatlaklar meydana gelir. Yanma ve kaşıntı ortaya çıkar" diyor ve 'tahriş egzaması' olarak bilinen bu rahatsızlıktan korunmanın yollarını anlatıyor…

Ellerinizi nasıl yıkamalısınız ve derinizi aşırı kurumaktan nasıl korursunuz?

• Ellerinizi yıkamadan önce el ve bileklerinizde yer alan tüm takı ve aksesuarları çıkarın. Zorunlu olmadıkça saat takmayın.

• Tırnaklarınız kısa kesilmiş olsun. Ellerinizi sıcak değil, ılık suyla yıkayın.

• El yıkamada sağlık çalışanları dışındaki kişiler için tıbbi, antiseptik içeren bir sabun gerekli değildir.

• Gliserin, zeytinyağı gibi nemlendirici maddeler içeren parfümsüz sıvı ya da kalıp sabunları tercih edebilirsiniz.

• Hastane gibi birçok kişinin kullanımına açık ortamlarda sıvı sabun kullanın ve ellerinizi yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın. Musluğu da yine kağıt havlu ile kapatın.

• Rutin el yıkamanızda fırça kullanmanıza gerek yoktur. Ellerinizi önce ıslatın, bu işlem sabunun daha iyi köpürmesini sağlayacaktır.

• Sabunu suyla iyice köpürttükten sonra parmak aralarınızı, ellerinizin iç ve dış yüzeyini, tırnak altlarını ve bileklerinizi 20 saniye süreyle ovuşturarak iyice yıkayın. Bu sürenin altında kalırsanız mikroorganizma ve kimyasal maddeler ellerinizden arınmamış olabilir. Ellerinizin aşırı kurumasını önlemek için de bu sürenin üzerine çıkmamaya çalışın.

• Sabun artığı kalmaması için özellikle parmak aralarını iyice durulayın.

• Mikroorganizmalar nemli ortamlarda daha kolay yayılırlar, bu yüzden ellerinizi iyice kurulayın.

• Kuruladıktan hemen sonra ellerinize kokusuz ve yağ bazlı bir nemlendirici uygulayın. Nemlendiriciler deri bariyerini onarır. Bakteri ve virüslerden korunmayı da önlemez.

• Dezenfektan kullandıktan hemen sonra ellerinizi yıkamayın çünkü bu işlemle derinin yağlı tabakası aşınır. Ayrıca dezenfektanda bulunan nemlendiriciler de deriden uzaklaştırılmış olur.

• Sık el yıkamaya bağlı tahriş egzaması yaşıyorsanız tek başına nemlendiriciler yetersiz kalacaktır. Uygun tedavi önerileri için mutlaka bir hekime başvurun.