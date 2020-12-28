Mersin Onkoloji Hastanesi kanser hastalarına şifa oluyor

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, kanser hastalarının tedavisinde Mersin ve bölgede önemli çalışmalara imza atıyor.

Mersin ve çevre illerdeki hastaların tedavisinde önemli bir konumda yer alan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde, 14 yataklı yoğun bakım ünitesi, 40 kişilik Kemoterapi ve Gündüz Tedavi Ünitesi, yetişkin ve çocuk için ayrı ayrı olmak üzere hematoloji ve onkoloji birimleri, ilgili laboratuvarlar ve 20 odalı hasta yakınları için misafirhane bulunuyor.

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde sadece kemoterapi veya transplantasyon yapmakla yetinmeyeceklerini belirten Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bir araştırma ve eğitim hastanesi. Biz burada sadece kemoterapi veya transplantasyon yapmak değil, buranın imkanlarını ar-ge için de oluşturmak istiyoruz. Yerli-milli üretim 2023 hedefleri, dışarıya bağımlılığın azaltılması, üniversite olarak bizim önceliklerimiz. Biz, biyoteknolojiden bilgisayar mühendisliğine kadar bununla uyumlu bölümler de açtık. Multidisipliner çalışarak, hocalarımızı da AR-GE'ye teşvik ederek, dışarıdan önce bizim bir şeyler yapmamızı sağlamaya çalışıyoruz. Onkoloji Hastanesi, bir bilim yuvası olsun, gözbebeğimiz olsun, sadece tedavi değil, araştırma da yapsın istiyoruz. Hastanemizin ana önemi bu" dedi.



Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı

Rektör Çamsarı, "Gündüz tedavi ve yatarak tedavi imkanı sunanak Onkoloji Hastanesi'nde yetişkinler ve çocuklar için ayrı olmak üzere hematoloji ve onkoloji birimleri, ilgili laboratuvarlar ve diğer tedavi birimleri yer alıyor. Yetişkinler için 28 adet 2 kişilik oda, 20 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası, çocuklar için 14 adet 2 kişilik oda, 8 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası bulunuyor. Yatan hastalar ve gündüz tedavi olan hastalar için ayrı olmak üzere 10 adet polikliniğin hizmet verdiği hastanede, İyot Tedavi Ünitesinde 4 adet 1 kişilik odada yatarak tedavi olanağı sunuluyor. Ayrıca hasta yakınları için misafirhanemizde bulunuyor. Misafirhanemizin yapımında büyük emeği olan Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin'ne verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi olması için hastası ile Mersin'e şehir dışından geldiklerini belirten, Veysel Meynanlı, "Onkoloji hastaları için en iyi tedaviyi sunan bir hastanede. Hasta yakınları için bir misafirhane olması da biz hasta yakınlarına çok büyük bir destek. Ben şehir dışından geldim. Burada hizmet veren misafirhanede kalıyorum. Rahat ediyorum. Hijyenik ve her türlü imkan var. Hastamın her zaman yanında, yakınında olabiliyorum. Hasta yakınları olarak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, Prof. Dr. Yaşar Bilgin'e ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.