Çin aşısı ilk olarak kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı için öncelik kimlere verilecek?

Çin tarafından üretilen SinoVac isimli koronavirüs aşısının yarın ülkemize getirileceği bildirilirken gelen sevindirici haber sonrası aşı takvimine göre öncelik verilecek kişiler de merak edilmeye başlandı. Çin menşeli aşının ilk aşamada sağlık çalışanlarına öncelik tanınacağı ifade edilmişti. Peki, Çin koronavirüs aşısı ilk olarak kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı için öncelik kimlere verilecek? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı takvimi açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar…
ÇİN MENŞELİ KORONAVİRÜS AŞISI İLK OLARAK KİMLERE YAPILACAK?
Koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan SinoVac isimli Çin aşısının ilk olarak yarın ülkemiz sınırları içerisine gireceği bildirildi. Birçok kez aksaklıklardan dolayı gecikme yaşayan aşıların üzerinde yapılan kontroller sonrasında öncelik verilen gruplara yapılmaya başlanacak. İlk aşamada 3 milyon adet Covid-19 aşısı gelecek…
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Bakan Koca'nın konuya yönelik yaptığı açıklamalar şöyle;
"Ülke olarak önceden hazırlıklı olmanın gayreti içindeyiz. Bilim Kurulumuz aşılama stratejisi üzerindeki çalışmalarını yürütmektedir. Riskli grupların tespiti ve önceliklendirilmesi, yoğun hasta yükü altında tüm enerjisini harcamakta olan sağlık personelimizin aşılama kampanyasında yeniden organizasyonu, lojistik yönetimi dahil detaylı bir planlama yapılmaktadır."
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"Aşı dağıtım planlamasında DSÖ tarafından dikkat çekilen insan hakları, eşitlik, adalet ve meşruiyet çerçevesinde bir dağıtım çerçevesinin oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bu çerçevenin temelini oluşturan etik ilkeler arasında maksimum fayda sağlanması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, aşının adil, şeffaf ve kanıta dayalı dağıtılmasının sağlanması bulunmaktadır."
DÖRT AŞAMALI PLAN ŞÖYLE:
* Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.
* İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
* İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
* Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
* Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.