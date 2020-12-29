Yılbaşında toplanma fikrinden hemen vazgeçin!

Dünya ve ülkemiz için çok zorlu geçen 2020'nin ardından hepimiz yeni yılı yeni umutlarla bekliyoruz. Bu sene tüm dünyanın dileği ortak: Sağlık. Artık aşının da bulunmasıyla bu dileğin gerçekleşmesi çok da uzak değil. Bu yüzden yılbaşını sosyalleşmeden, evde aile ortamında geçirmek çok önemli. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Liv Hospital Ulus Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, Covid-19 riskine karşı dikkat etmemiz gerekenleri anlattı...Bu 4 günlük yılbaşı kısıtlamasını tatil gibi düşünmemek gerekir. Yılbaşında dostlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelmeyi düşünebiliriz ama bu güvenli değil. Hem biz zarar görebiliriz, hem de sevdiklerimize, dostlarımıza zarar verebiliriz. Doğru olan bu dönemde kendi evimizde, kendi hane halkımızla olmamız.Herkes evde sıkılmış olabilir. Herkesin nefes almaya, hava almaya ihtiyacı var ama önlemleri gevşetmemek gerekiyor. Öpüşmek, sarılmak, yakın temas yok.Yüzlerce insanın bir araya gelebildiği otel, restoran gibi yerlerde kalabalık ortamlar koronavirüsün bulaşma riskini artırıyor. Bu yüzden evde olmak en güvenlisi.Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler bile riskli. En yakın arkadaşlarınız, enfeksiyon olasılığı en düşük olanlar bile asemptomatik hasta olabilir, dolayısıyla bulaştırıcı olabilir.Yılbaşında bir arada olma düşüncesi varsa bundan hemen vazgeçmek en doğru yaklaşım olacaktır. Aksi halde yılbaşı dönüşü kendilerini hastanelerde bulabilirler, hastalığı ağır geçirebilirler, hatta hayatlarını kaybedebilirler.Evde birkaç aile veya arkadaşlar arası yılbaşı kutlamaları hastalıkla sonuçlanabilir. Özellikle yemeklerin yendiği, içeceklerin içildiği ortamlarda kısa süreli de olsa maskesiz kalınacağı ve temas mesafesinin azalacağı düşünülecek olursa sosyalleşmekten kaçınmanın önemi ortaya çıkacaktır.Açık havada da olsa sosyal mesafeye özen göstermek gerekiyor. Açık havada sosyal mesafe izin verdiği sürece birlikte oturulabilir, sohbet edilebilir. Yeter ki sarılıp öpüşmeyin, tokalaşmayın. Herhangi bir temasa girmeyin.Maske kullanım süresi kullanan kişiden kişiye göre, bulunulan ortama göre değişir.Kullanılan ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürülmüş olan maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüslerin ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından uygunsuz bir durum meydana getirir.Spor yapanlar efor sarf ederken terliyor ve daha sık nefes alıp veriyor. Efordan sonra yoğun bir şekilde damlacık atılıyor. Bu nedenle spor yapanların sosyal mesafeyi biraz daha uzak tutması gerekir. Efor harcanan zamanlarda yakında insan olmamasına dikkat edilmeli. Hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye sokmamak için dinlenme döneminde maske takmaları uygun olacaktır.Marketten aldığınız yiyecekleri dışarıda veya balkonda havalandırıp, silip ya da yıkayıp buzdolabına koyun.İş yerlerinde de mutlaka maske takılmalı ve sosyal mesafe korunarak çalışılmalı. Çalışılan ortam sürekli havalandırılmalı.