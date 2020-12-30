Seval Aksoy: “Liderlik Rollerimizin Yüzde 52’si Kadın Çalışanlardan Oluşuyor”

Öncelikle AbbVie Türkiye şirketini daha yakından tanımak için hikayesini öğrenebilir miyiz?

"2013 yılında kurulan, araştırmaya dayalı global bir biyofarma şirketiyiz. Şirket olarak misyonumuz, bugünün ciddi sağlık sorunlarını çözecek ve yarının tıbbi sorunları ile başa çıkacak yenilikçi ilaçlar bulmak ve hastaların hizmetine sunmaktır.

Allergan, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla AbbVie ailesine katıldı. Bu entegrasyon ile AbbVie olarak immünoloji, hematolojik onkoloji, nörolojik bilimler, göz sağlığı ve Allergan Estetik gibi temel alanlarda lider konumda bir biyofarma şirketi olduk. Yeni şirketimizin hastalar ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar için yaratacağı fırsatlar için heyecanlıyız. Allergan'ın AbbVie'ye katılmasıyla birlikte, dünya genelinde 30'dan fazla ürün ile 175'i aşkın ülkede faaliyetlerimizi sürdürerek hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz."

AbbVie Türkiye'de şirket çalışanları ve yöneticileri içinde kadın çalışanların oranı nedir?

"Allergan'ın AbbVie'ye katılmasıyla birlikte yeni AbbVie'de 457 kişi olduk. Şu anda şirketimizde kadın-erkek çalışan oranı yüzde 44 ile yüzde 56 seviyesinde, son derece dengeli bir dağılıma sahip. Yine ekip yönetim sorumluluğu olan tüm liderlik rollerimizin yüzde 52'si kadın çalışanlardan oluşuyor."

Evlat Edinen Kadın Çalışanlara da 1 Ay Ücretli İzin Hakkı

IK'nin şirket içinde kadın istihdamını ve kadın çalışanların memnuniyetini arttırmak için yürüttüğü politikalar konusunda bilgi verir misiniz? Örneğin, annelik destek programları konusunda neler yapılıyor?

"Kadın istihdamı AbbVie Türkiye olarak fırsat eşitliği ve çeşitlilik yönetimi dahilinde şirketimizi kurduğumuz günden bu yana çok önem verdiğimiz bir konu olmaya devam ediyor.

Doğum izninden dönen kadın çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları takdirde yarı zamanlı çalışma imkânı sunuyoruz. Ayrıca tercih etmeleri durumunda, kadın çalışanlarımızın, çocukları 1 yaşını doldurana kadar sahip oldukları günde 1,5 saatlik süt izinlerini birleştirip hemen arkasından kullanma esneklikleri bulunuyor. Yurt içi/dışı seyahat, toplantı ve kongrelere katılan kadın çalışanlarımıza, seyahat dönüşlerinde aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini sağlamak ve iş yaşam dengelerini desteklemek amacıyla evden çalışma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda 1 yaşından küçük çocuğu olan çalışanlarımız, konaklama gerektiren iş seyahatlerine bebeğin bakımında kendisine destek olması için bir yardımcıyla birlikte katılabiliyorlar.

Türkiye'de ve sektörde öncü olan bir uygulamaya da imza attık. Bu uygulama ile evlat edinmeleri durumunda kadın çalışanlarımıza, tıpkı biyolojik ebeveyn olan çalışanlarımıza sunduğumuz imkanlar gibi, yıllık izin haklarından düşülmeksizin 1 ay ücretli izin kullanma hakkı tanıyoruz.

Bunlara ek olarak, çalışanlarımızın referansıyla kadın çalışanların işe alınması durumunda, ilgili çalışanımız standardın iki katı tutarında 'Yetenek Kazandırma Ödülü'ne' hak kazanıyor."

AbbVie Kurum Kültürünün Öne Çıkan Özellikleri

AbbVie kurum kültürünün öne çıkan özellikleri nelerdir?

"Kurum kültürümüzde bizi farklı kılan özelliğimiz, stratejilerimizi oluştururken tüm fonksiyonların temsil edildiği ekiplerle çalışmamız. Stratejilerimizi birlikte geliştirip, birlikte sonuç alıyoruz. Bizim için ne yaptığımızdan çok, nasıl ve neden yaptığımız önemli. İş yapış modelimizde öne çıkan unsur 'Hepimiz tek bir AbbVie için' anlayışı. Bu anlayışı, birbirimize duyduğumuz güvenle, samimiyetimizle ve şeffaflığımızla yaşatıyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana sürdürdüğümüz kültür yolculuğunda odaklandığımız bir diğer alan da çalışanlarımızın gelişiminin sürekli hale getirilmesi. Çalışanlarımızın yüzde 95'i AbbVie'deki İK uygulamalarıyla, mesleki açıdan ilerlemelerini sağlayacak gerekli kaynak ve donanımlara sahip olduklarını söylüyorlar.

Son olarak ise AbbVie'nin bütünsel başarısı için hareket etme anlayışı çerçevesinde 'Hızlı, Çevik, Sorumluluk Alan' davranışı ile tanımladığımız, bürokrasiden uzak ve dinamik bir yapıya sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

Özetle; her bir çalışanımızın katkısıyla geliştirip yaşattığımız AbbVie'nin eşsiz kültürü, 8 yıllık yolculuğumuz boyunca hayalini kurduğumuz birçok şeyi gerçekleştirmemize imkân sağladı. AbbVie İnsan Kaynakları ekibi olarak, bu sürecin bir parçası olduğumuz için çok şanslı ve ayrıcalıklı hissediyoruz. Bundan sonrası için de kültürümüzü daha da geliştirip yaşatmaya devam ederken, sürekli gelişen teknolojiyi en uygun şekilde kullanarak, zamanımızı ve şirketin tüm kaynaklarını daha önce olduğu gibi bundan sonra da liderlik, yetenek yönetimi ve gelişimi gibi alanlarda çalışanlarımıza daha fazla değer katacak uygulamalar, süreçler ve projelere ayırmayı hedefliyoruz."

"Çalışan Bağlılık Skorumuz Yüzde 95"

AbbVie'de çalışan bağlılığı ne oranda değerlendirebilir misiniz?

"AbbVie'de çalışan bağlılığını artırmaya yönelik tüm uygulamalar, çalışanların fikirleriyle ve onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda şekillendiriliyor. AbbVie'de çalışan bağlılık skorumuz yüzde 95. Şirketimizdeki tüm fonksiyonlardan temsilci gönüllü çalışanların oluşturduğu 'AbbVie'de Mutlu Yaşam Çalışan Meclisi', çalışan bağlılığını artırmaya yönelik uygulamalarımızın birçoğunu geliştiriyor.

Şirkete bağlılığı yüksek, aynı zamanda genç ve dinamik bir ekibimiz var. İşe alımlarımızın yüzde 60'ını çalışanlarımızın referansları aracılığıyla yapıyoruz. Kendi gelişim sürecini sahiplenen, yeni fikirler öneren ve deneyen, yetkin, başarı odağı yüksek, 'yeterince iyi' ile yetinmeyen ve çalışırken eğlenmeyi bilen kişilerden oluşan keyifli bir organizasyona sahibiz. Birlikte ilerlemeyi değerli ve anlamlı bulan, birbirimize ilham veren ve aynı zamanda paylaşmayı seven bir ekibiz."

"Güçlü Bir "İşveren Markası" Olmak Her Zaman Önceliklerimiz Arasında Yer Alıyor"

Bu yıl "Türkiye'nin En İyi İşverenleri'' araştırması kapsamında 4 ayrı kategoride ödül kazandınız. Bu ödülleri şirketiniz için özel kılan şeyler nelerdir?

"İşveren Markası" olma yolunda attığımız başarılı adımlar sonucunda birçok ödüle layık görüldük. Great Place To Work Enstitüsü tarafından bu sene 6. kez Türkiye'nin En İyi İşvereni seçilerek toplam 4 ödül birden kazandık ve bu organizasyondan aldığımız ödül sayısını 17'ye çıkardık. Bu yıl aldığımız ödüller; 'Pharma'nın En İyi İşvereni', 'Kadınlar İçin En İyi İşyeri' kategorisinde ikincilik ödülü, 'Yaşam Boyu Öğrenme Özel Ödülü' ve 250-500 çalışan kategorisinde 'Türkiye'nin En İyi İkinci İşvereni' ödülü. Bugüne kadar aldığımız sonuçlardan şirket olarak gurur duyuyoruz.

Biz 8 yıl önce AbbVie'nin özgün kültürünü oluştururken süreçlerimize tüm çalışanlarımızı dahil ettik, birbirimizi dinledik. Çalışanlarımızdan gelen tüm önerileri değerlendirerek, kurum kültürünü ve değerlerini çalışanlarımız ile birlikte iş ortamımızın merkezine yerleştirdik. Dolayısıyla bizi farklı kılan uygulamalarımız tamamen insan odaklı bakış açımızdan kaynaklanıyor. Güçlü bir 'İşveren Markası' olmak her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor."

COVID-19 Döneminde Çalışanlara "Evde Mutlu Yaşam" Uygulamaları

Koronavirüs dönemi boyunca ne tarz çalışmalar yaptınız?

"COVID-19 salgını sürecinde çalışanlarımızın ve ailelerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak ve hastalığın potansiyel yayılma riskini azaltmak üzere bir sağlık şirketi olarak her türlü önlemi aldık. Pandemi süresi boyunca, işimizi etkin ve verimli bir şekilde, gerekli tüm iletişim araçlarını kullanarak evlerimizden yürüttük. Bunu yaparken de çalışma saatlerimizi ihtiyaçlarımıza göre yeniden belirledik, iş yaşam dengesini koruyabilmek için öğle yemeği ve toplantı saatlerinde düzenlemeler yaptık. Her toplantıda 15 dakika ara verilmesini standart hale getirdik.

AbbVie'de bağlılık uygulamalarının mimarı olan 'AbbVie'de Mutlu Yaşam Çalışan Meclisi' hızlıca aksiyon alarak faaliyetlerine 'Evde Mutlu Yaşam' çatısı altında devam etti. 'Evde Mutlu Yaşam'; evden çalışma dönemi boyunca, bedensel egzersizlere yönelik kaynak paylaşımı, ebeveynlerin bu dönemi çocukları ile birlikte deneyimlerken dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin uzman görüşleri, hobiler ve ilham veren konuşmacıların videoları gibi programlar aracılığı ile çalışanlarımızın bu süreci daha verimli geçirmelerine destek oldu.

Ayrıca, yetkinlik ve teknik gelişimimize destek olan eğitim gelişim faaliyetlerimizi de dijital ortama taşıdık. Evden çalışma ortamında iş süreçlerimizi daha etkin kılabilmek için hem uzaktan çalışmaya, hem de liderlik gelişimine yönelik bir çok dijital öğrenme kaynağı sağladık. E-öğrenme, atölye çalışmaları ve seminerlerden oluşan gelişim aktivitelerimizle sanal ortamda çalışanlarımızın gelişimlerine odaklanmalarına destek olduk. Yakın temasın ve birlikte olmanın önemini daha da iyi anladığımız bu dönemde, her çeyrekte düzenlenen Çalışan Toplantıları'mızın frekansını artırdık ve iki haftada bir düzenleyerek çalışanlarımızla daha sık iletişim kurmaya özen gösterdik. Genel Müdürümüz'ün de katılımıyla birlikte '5 Çayı', 'Güz Buluşmaları' gibi sohbet programlarıyla tüm departmanlardaki çalışanlarımızla küçük gruplar halinde de bir araya gelerek yakın ve açık iletişimimizi sürdürdük. Bunların dışında da tüm şirket çalışanlarımıza pandemi günlerinde sürekli olarak kendilerini ve ailelerini korumalarına destek olmak için maske, eldiven ve kolonyadan oluşan bir hijyen paketi ulaştırdık. Ek olarak, evden çalışma sürecini kolaylaştırmak ve etkinliğini artırmak amacıyla, tüm çalışanlarımıza ergonomik sandalye, masa ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Evde Ofis Konforu Paketi ve bluetooth kulaklık sağladık.

Ülke olarak içinde bulunduğumuz normalleşme süreciyle birlikte; geçiş dönemimiz için hamileler, ciddi kronik hastalığı olanlar ve doğum iznindeki kişiler hariç çalışanlarımız için kademeli olarak ofise geri dönüş çalışmaları yapıyoruz. Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığına ilişkin hassasiyetleri gözeterek planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyada pandemi sürecini en kısa sürede ve olası en düşük olumsuz etkiyle atlatabilmeyi diliyoruz."

"Pozitif Ayrımcılık Toplumda da Güçlü Bir Duruş Sergilememize Olanak Sağlıyor"

Selin Arı - Ruhsatlandırma Bölüm Müdürü

"Kuruluşundan itibaren çalıştığım AbbVie Türkiye'de Ruhsatlandırma Bölüm Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Yönetim Kurulu'nda da yer alıyorum. Son yaşadığımız pandemi insanoğlunun doğaya, iş yapış biçimine ve topluma daha farklı değerler ile yaklaşması gerektiğini hatırlattı. Ayrım yapılmadan, birlikte paylaşan, üreten, düşünen bireyleri barındıran şirketlerin gelecekte daha başarılı ve üretken olabileceğini düşünüyorum. Bu değerlerin çoğu kadınların DNA'sında var ve AbbVie'de bir kadın olarak potansiyelimizi en iyi şekilde kullanabileceğimiz özgürlükte çalışıyoruz. Şirketimizde tüm kadınları destekleyen, seslerinin duyulmasını sağlayan bir kültürümüz var. AbbVie'nin sağladığı bu pozitif ayrımcılık, toplumda da güçlü bir duruş sergilememize olanak sağlıyor. Güçlü şefkatli bir kadın, güçlü şefkatli bir anne demek ve bunun doğal sonucu da topluma insani değerleri yüksek bireyleri yetiştirmektir. Şirketimizin bu yaklaşımını kelebek etkisi ile ailemize, evlatlarımıza ve topluma yansıttığımızı düşünüyorum. Kadını destekleyen bir şirkette görev almaktan dolayı çok mutluyum."

"Potansiyelimizi Ortaya Çıkarma Konusunda Yetki ve İlham Veren Bir Şirket"

Işıl Urgancı - Finans Müdürü

"14 yıldır AbbVie'de büyük bir keyifle çalışıyorum. Finans organizasyonu içerisinde çok farklı sorumluluklar aldım. AbbVie'de Kıdemli Finans Analist'i olarak başladığım görevime bugün Finans Müdürü olarak devam ediyorum. AbbVie, kadınlara kendi kariyer yolculuklarını şekillendirme ve potansiyellerini ortaya çıkarma konusunda yetki ve ilham veriyor. Ayrıca, geleceğin liderlerini bünyesine çekmek, inşa etmek, kadınların yeteneklerinin finansal sonuçlara yansımasına ve değer yaratmasına imkân tanıyor."

"Farklılıkların Zenginlik Olarak Görüldüğü Bir Şirketin Parçasıyım"

Ayça Demirci - İş Birim Müdürü

"14 yıldır AbbVie'de çalışıyorum. Farklı endikasyon ve uzmanlıklardan sorumlu Marka Müdürü, Marka Mükemmelleştirme Müdürü ve Ulusal Satış Müdürü görevlerinde bulundum. Halihazırda ise İş Birim Müdürü olarak çalışmaya devam ediyorum. AbbVie'de çalışmanın en güzel yanlarından biri tüm çalışanlarına karşı eşitlik ilkesini uygulaması diyebilirim. Hiyerarşik bir yapımız olmadığı gibi, farklılıkları zenginlik olarak gören bir kültürümüz var. Bununla birlikte, cinsiyetinize ya da farklılıklarınıza göre değil, yetkinliklerinize göre değerlendirildiğinizi çok net hissediyorsunuz. Ama insanların hayatlarında bazı özel anlar ve dönüm noktaları vardır. Özellikle böyle anlarda çalıştığınız şirketin yaklaşımı o yerin doğru olup olmadığını size gösterir. Ben de 14 yıl içinde 2 çocuk sahibi oldum. Bir şirketin çalışanının doğum iznini huzur içinde çocuğu ile ilgilenerek geçirebilmesini sağlaması başlı başına bir ayrıcalık diye düşünüyorum."

"Fırsat Eşitliğini Gözeten Eşsiz Bir Kültürümüz Var"

Yasemin Canbolat - Bölge Müdürü

"21 yıldır AbbVie'de çalışıyorum. Tıbbi Satış Temsilcisi olarak başladığım kariyer yolculuğumu 2007'den beri Bölge Müdürü olarak yürütüyorum ve o günden bugüne şirketimizde farklı farklı bölümlerde çalışma fırsatı buldum. Bir kadın olarak AbbVie'de çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çünkü fırsat eşitliğini gözeten eşsiz bir kültürümüz var. Liderlerimizin yarısı kadın çalışanlardan oluşuyor ki bence bu fırsat eşitliğinin önemli bir göstergesi. Ayrıca kadın çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak benzersiz çalışmalarımız var. Kadınlara yönelik uygulamalarımızla en son 'Kadınlar için En iyi İşyeri' ödülü aldık. Tüm bunlar bile beni bir kadın olarak ayrıcalıklı ve değerli hissettiriyor.

Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

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